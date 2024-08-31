2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Погрузитесь в атмосферу аристократического прошлого, прогуливаясь по тенистым аллеям и живописным пейзажам парка Монрепо
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
«Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников»
15 сен в 09:30
16 сен в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Песни Старого Выборга
Проследить музыкальную летопись города и её связь с современной культурной жизнью
Начало: На площади Старой Ратуши
«Выборгский замок — крепость, где когда-то выступали странствующие музыканты-трубадуры»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
3 350₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
Рассмотреть архитектурную эклектику Выборга и поразмышлять над созданием комфортной городской среды
Начало: В районе вокзала
18 сен в 15:30
19 сен в 15:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 августа 2024Очень приятная прогулка по парку, интересно, познавательно и тепло, очень приятно через таких гидов знакомиться с городом
- ААнна28 августа 2024Очень хорошая экскурсия
- ММаргарита6 августа 2023Спасибо за замечательный вечер. Парк прекрасен. Ольга Иваговна, замнчательный экскурсовод, с любовью и глубоким знанием рассказала нам об этом прекрасном месте. Уехали с желанием вернуться снова.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Музыкальные»
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