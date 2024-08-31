Музыкальные – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Выборге, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Поэзия и музыка Монрепо
Пешая
12 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Погрузитесь в атмосферу аристократического прошлого, прогуливаясь по тенистым аллеям и живописным пейзажам парка Монрепо
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
«Своими уединенными тенистыми аллеями и живописными пейзажами Монрепо всегда привлекал поэтов, музыкантов и художников»
15 сен в 09:30
16 сен в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Песни Старого Выборга
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Песни Старого Выборга
Проследить музыкальную летопись города и её связь с современной культурной жизнью
Начало: На площади Старой Ратуши
«Выборгский замок — крепость, где когда-то выступали странствующие музыканты-трубадуры»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
3 350 за всё до 10 чел.
Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
Рассмотреть архитектурную эклектику Выборга и поразмышлять над созданием комфортной городской среды
Начало: В районе вокзала
18 сен в 15:30
19 сен в 15:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 августа 2024
    Поэзия и музыка Монрепо
    Очень приятная прогулка по парку, интересно, познавательно и тепло, очень приятно через таких гидов знакомиться с городом
  • А
    Анна
    28 августа 2024
    Поэзия и музыка Монрепо
    Очень хорошая экскурсия
  • М
    Маргарита
    6 августа 2023
    Поэзия и музыка Монрепо
    Спасибо за замечательный вечер. Парк прекрасен. Ольга Иваговна, замнчательный экскурсовод, с любовью и глубоким знанием рассказала нам об этом прекрасном месте. Уехали с желанием вернуться снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Музыкальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поэзия и музыка Монрепо
  2. Песни Старого Выборга
  3. Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в сентябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 4 700. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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