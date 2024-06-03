Вечерние экскурсии Выборга

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Выборге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистический Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды
Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
«Экскурсия проводится в вечернее время»
18 июня в 14:00
19 июня в 14:30
4 500 за всё до 10 чел.
Тайны ночного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
«Вы послушаете легенду о жене шведского рыбака, ночной буре и маяке»
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
8 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
«Таинственный, загадочный, волшебный Выборг Город предстанет перед вами в своем вечернем наряде»
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Мистический Выборг
    Надежда - потрясающий рассказчик с отличным чувством юмора. Экскурсия необычная, интересная. Мы получили огромное удовольствие и массу новых знаний. Всем рекомендуем!
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Мистический Выборг
    Хотим выразить благодарность Надежде за проведенную экскурсию. Несмотря на жару, было увлекательно и, конечно, познавательно бродить по старому городу. Узнали
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    много интересного и жуткого про средневековый Выборг. Для первого посещения получили исчерпывающую информацию. Понравилась манера общения - неформально, в диалоге, с хорошим юмором. Спасибо! 👍🏻

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Мистический Выборг
    Мне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для нас обзорную экскурсию с элементами
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    мистики. Информация подаётся в лёгкой форме, экскурсантам предлагается живое участие в экскурсии. Я не очень хорошо воспринимаю информацию на слух, но после экскурсии с Надеждой запомнилось многое. Спасибо Надежде за эту позновательную прогулку! А ещё за выигранную шоколадку и подземную дегустацию!

    Мне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для насМне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для насМне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для насМне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для насМне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для насМне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для насМне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для насМне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для нас
  • Р
    Рясная
    13 мая 2024
    Тайны ночного Выборга
    Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!
  • Н
    Наталья
    10 января 2024
    Тайны ночного Выборга
    Нашим экскурсоводом по ночному Выборгу был Иван. У него была очень нелегкая задача. Дело в том, что днем мы ходили
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    по городу с Иваном Васильевичем, и получили просто море информации обо всем, что было в Выборге. У Ивана экскурсия была связана с тайнами Выборга, и ему удалось добавить в нашу копилку знаний еще новой мистической информации. Хочу отметить дружелюбность и обаяние нашего экскурсовода. Наш самый маленький член экскурсионной команды (8 лет) просто не отпускал Ивана ни на минуту. Иван внимательно его выслушивал и что-то рассказывал. Экскурсия прошла по уже известным нам местам, но теперь мы узнавали о них как бы с другой стороны. У нас получился живой диалог. Мы рассказывали, что мы знаем о том или ином месте, а Иван добавлял к нашей информации предания и легенды. Нам понравилось. Иван был очень внимателен и провел экскурсию с учетом наших пожеланий. Желаем Ивану успехов и поменьше морозных ночей:-)!

    Нашим экскурсоводом по ночному Выборгу был Иван. У него была очень нелегкая задача. Дело в том

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Вечерние»

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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
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  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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