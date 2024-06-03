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Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды
Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
«Экскурсия проводится в вечернее время»
18 июня в 14:00
19 июня в 14:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
«Вы послушаете легенду о жене шведского рыбака, ночной буре и маяке»
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
«Таинственный, загадочный, волшебный Выборг Город предстанет перед вами в своем вечернем наряде»
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Надежда - потрясающий рассказчик с отличным чувством юмора. Экскурсия необычная, интересная. Мы получили огромное удовольствие и массу новых знаний. Всем рекомендуем!
- ООльга2 июня 2024Хотим выразить благодарность Надежде за проведенную экскурсию. Несмотря на жару, было увлекательно и, конечно, познавательно бродить по старому городу. Узнали
- ААнастасия1 июня 2024Мне и моим подругам экскурсия понравилась. Так как были в Выборге впервые, Надежда сделала для нас обзорную экскурсию с элементами
- РРясная13 мая 2024Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!
- ННаталья10 января 2024Нашим экскурсоводом по ночному Выборгу был Иван. У него была очень нелегкая задача. Дело в том, что днем мы ходили
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Вечерние»
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