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по городу с Иваном Васильевичем, и получили просто море информации обо всем, что было в Выборге. У Ивана экскурсия была связана с тайнами Выборга, и ему удалось добавить в нашу копилку знаний еще новой мистической информации. Хочу отметить дружелюбность и обаяние нашего экскурсовода. Наш самый маленький член экскурсионной команды (8 лет) просто не отпускал Ивана ни на минуту. Иван внимательно его выслушивал и что-то рассказывал. Экскурсия прошла по уже известным нам местам, но теперь мы узнавали о них как бы с другой стороны. У нас получился живой диалог. Мы рассказывали, что мы знаем о том или ином месте, а Иван добавлял к нашей информации предания и легенды. Нам понравилось. Иван был очень внимателен и провел экскурсию с учетом наших пожеланий. Желаем Ивану успехов и поменьше морозных ночей:-)!