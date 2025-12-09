Мои заказы

Тайны русских трав: экскурсия и мастер-класс в Выборге

Погрузиться в традиции чаепития, создать собственный купаж с иван-чаем и выпить чашечку напитка
Добро пожаловать в музей иван-чая! Вы узнаете о традиционном славянском напитке, его истории и пользе. Выясните, как правильно заготавливать и заваривать чай. Своими руками создадите уникальный купаж, который заберёте домой. И конечно, попробуете ароматный иван-чай с полезным карельским вареньем!
Описание мастер-класса

Вы узнаете об истории этого популярного славянского напитка, его традициях и пользе.

Откроете секреты заготовки, скручивания и ферментации чая, чтобы готовить его дома.

На мастер-классе создадите уникальный купаж с иван-чаем — и заберёте его домой.

В завершение — дегустация нескольких сортов иван-чая с карельским вареньем.

Организационные детали

  • В стоимость включены мастер-класс и дегустация
  • Экскурсию и мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 15:00 и 19:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Выборге
Я сооснователь первой сети гастро-сувениров в России. Мы создаем экологически чистые продукты, которые не только радуют вкусом, но и дарят здоровье и долголетие. Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по уникальным
читать дальше

музеям-магазинам в Карелии и Выборге. Особенность наших экскурсий — сочетание душевной атмосферы, гастрономических открытий и знакомства с миром северной природы. Вы не только увидите процесс производства, но и почувствуете, как традиции и современность соединяются — и рождается продукция, которая делает мир здоровым и насыщенным.

Входит в следующие категории Выборга

