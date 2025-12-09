Добро пожаловать в музей иван-чая! Вы узнаете о традиционном славянском напитке, его истории и пользе. Выясните, как правильно заготавливать и заваривать чай. Своими руками создадите уникальный купаж, который заберёте домой. И конечно, попробуете ароматный иван-чай с полезным карельским вареньем!
Описание мастер-класса
Вы узнаете об истории этого популярного славянского напитка, его традициях и пользе.
Откроете секреты заготовки, скручивания и ферментации чая, чтобы готовить его дома.
На мастер-классе создадите уникальный купаж с иван-чаем — и заберёте его домой.
В завершение — дегустация нескольких сортов иван-чая с карельским вареньем.
Организационные детали
- В стоимость включены мастер-класс и дегустация
- Экскурсию и мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:00 и 19:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Выборге
Я сооснователь первой сети гастро-сувениров в России. Мы создаем экологически чистые продукты, которые не только радуют вкусом, но и дарят здоровье и долголетие. Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по уникальным
