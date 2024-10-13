Влюбиться в Монрепо за 2 часа

Парк Монрепо в Выборге ждёт вас! Узнайте о его истории, полюбуйтесь видами и почувствуйте особую атмосферу этого удивительного места
Участники экскурсии узнают о неоготических воротах и плодовых садах парка Монрепо. Они посетят главный усадебный дом и услышат о семье Николаи. Обелиск братьям Броглио и чайная беседка на "бараньем лбе" станут следующими остановками. Остров Людвигштайн с белой капеллой и храм Нептуна также будут в маршруте. Грот желаний и скульптура "Вяйнемёйнен, играющий на кантеле" добавят волшебства. Прогулка завершится у источника "Нарцисс"
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Исторические ворота парка
  • 🏰 Главный усадебный дом
  • 🌄 Чайная беседка с видами
  • 🗿 Остров Людвигштайн
  • 💧 Грот желаний
    • Влюбиться в Монрепо за 2 часа
    Влюбиться в Монрепо за 2 часа
    Влюбиться в Монрепо за 2 часа
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:15, 10:15, 11:15, 15:15, 16:15

    Что можно увидеть

  • Ворота парка
  • Главный усадебный дом
  • Обелиск братьям Броглио
  • Чайная беседка
  • Остров Людвигштайн
  • Храм Нептуна
  • Хижина отшельника
  • Грот желаний
  • Скульптура «Вяйнемёйнен, играющий на кантеле»
  • Источник «Нарцисс»

    • Описание экскурсии

    • Ворота парка, выполненные в неоготическом стиле. А также плодовый сад.
    • Главный усадебный дом — центр парка. Я расскажу о семье Николаи и об их отношении к родовому имению.
    • Обелиск братьям Броглио на Левкадийской скале.
    • Чайная беседка на вершине «бараньего лба». Вы полюбуетесь видами, которые открываются с неё.
    • «Елисейские поля». Есть в парке и такие!
    • Остров Людвигштайн с белой капеллой — символ парка Монрепо. Вы услышите историю места, когда-то служившего родовым склепом семьи Николаи.
    • Храм Нептуна — античный павильон.
    • Хижина отшельника — на её примере обсудим идеалы простоты и духовности.
    • Грот желаний. Каменный проход под большими валунами. Говорят, что если внутри грота загадать желание, то оно обязательно сбудется.
    • Скульптура «Вяйнемёйнен, играющий на кантеле». Среди суровых скал вы увидите героя эпоса «Калевала» и узнаете, что он символизирует.
    • Источник «Нарцисс» с чистейшей и волшебной водой.

    Организационные детали

    Отдельно оплачиваются билеты в парк:

    • взрослые — 300 ₽.
    • пенсионеры — 150 ₽.
    • дети от 16 до 18 лет — 150 ₽.
    • дети до 16 лет — бесплатно.

    в будние дни в 09:15, 10:15 и 11:15, в субботу и воскресенье в 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 и 16:15

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 700 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У парка Монрепо
    Когда и сколько длится?
    Когда: в будние дни в 09:15, 10:15 и 11:15, в субботу и воскресенье в 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 и 16:15
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    А
    13 окт 2024
    Александра отличный экскурсовод, очень интересно и много фактов исторических. Мы были с коляской, она всегда готова была помочь и подбирала маршрут, чтобы было удобно.
    Александра отличный экскурсовод, очень интересно и много фактов исторических. Мы были с коляской, она всегда готоваАлександра отличный экскурсовод, очень интересно и много фактов исторических. Мы были с коляской, она всегда готова

    Входит в следующие категории Выборга

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