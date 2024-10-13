Участники экскурсии узнают о неоготических воротах и плодовых садах парка Монрепо. Они посетят главный усадебный дом и услышат о семье Николаи. Обелиск братьям Броглио и чайная беседка на "бараньем лбе" станут следующими остановками. Остров Людвигштайн с белой капеллой и храм Нептуна также будут в маршруте. Грот желаний и скульптура "Вяйнемёйнен, играющий на кантеле" добавят волшебства. Прогулка завершится у источника "Нарцисс"
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:15, 10:15, 11:15, 15:15, 16:15
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Ворота парка, выполненные в неоготическом стиле. А также плодовый сад.
- Главный усадебный дом — центр парка. Я расскажу о семье Николаи и об их отношении к родовому имению.
- Обелиск братьям Броглио на Левкадийской скале.
- Чайная беседка на вершине «бараньего лба». Вы полюбуетесь видами, которые открываются с неё.
- «Елисейские поля». Есть в парке и такие!
- Остров Людвигштайн с белой капеллой — символ парка Монрепо. Вы услышите историю места, когда-то служившего родовым склепом семьи Николаи.
- Храм Нептуна — античный павильон.
- Хижина отшельника — на её примере обсудим идеалы простоты и духовности.
- Грот желаний. Каменный проход под большими валунами. Говорят, что если внутри грота загадать желание, то оно обязательно сбудется.
- Скульптура «Вяйнемёйнен, играющий на кантеле». Среди суровых скал вы увидите героя эпоса «Калевала» и узнаете, что он символизирует.
- Источник «Нарцисс» с чистейшей и волшебной водой.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются билеты в парк:
- взрослые — 300 ₽.
- пенсионеры — 150 ₽.
- дети от 16 до 18 лет — 150 ₽.
- дети до 16 лет — бесплатно.
в будние дни в 09:15, 10:15 и 11:15, в субботу и воскресенье в 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 и 16:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:15, 10:15 и 11:15, в субботу и воскресенье в 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 и 16:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 181 туриста
Меня зовут Александра, я родилась и живу в Выборге. Люблю и постоянно узнаю свой город. По образованию я учитель культурологии, преподаю детям в художественной школе историю искусств. Также я лицензированный гид и с радостью показываю Выборг путешественникам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
13 окт 2024
Александра отличный экскурсовод, очень интересно и много фактов исторических. Мы были с коляской, она всегда готова была помочь и подбирала маршрут, чтобы было удобно.
Входит в следующие категории Выборга
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