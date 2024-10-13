Когда: в будние дни в 09:15, 10:15 и 11:15, в субботу и воскресенье в 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 и 16:15

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала