За свои 700 лет Выборг был свидетелем многих исторических событий.
Поэтому мы хотим предложить Вам увлекательную экскурсию с комфортом по окрестностям нашего города на автомобиле. Вы узнаете о Выборге и его окрестностях гораздо больше, чем на стандартных обзорных экскурсиях.
Поэтому мы хотим предложить Вам увлекательную экскурсию с комфортом по окрестностям нашего города на автомобиле. Вы узнаете о Выборге и его окрестностях гораздо больше, чем на стандартных обзорных экскурсиях.
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Что вас ожидает:
- Круглая башня
- Бастион Панцерлакс
- Городская ратуша
- Самый старый дом
- Выборгский замок
- Певческое поле
- Анненские укрепления
- Памятник Петру I
- Восточно-Выборгские укрепления
- Водонапорная башня
- Усадьба Бюргера
- Старый Кафедральный собор
- Часовая башня
- Площадь Красного колодца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Иллюстрациями» нашего путешествия станут:
- Восточно-Выборгские укрепления. Самая высокая точка Выборга – холм Варстманивуори (Батарейная гора);
- Бастион Панцерлакс (Рогатая крепость) – единственный сохранившийся в Выборге бастион шведского периода;
- Башня ратуши (Выборгская городская стена). До настоящего времени в Выборге сохранились элементы оборонительных сооружений, представляющих историю развития фортификационного искусства с XIII по XIX вв.;
- Выборгский замок, который был основан шведами в 1293 году. До XVII века служил резиденцией шведских наместников, владевших Выборгским леном;
- Анненские укрепления – самое значительное фортификационное сооружение XVIII века в Выборге;
- Круглая башня – каменная артиллерийская башня рондельного типа, одна из двух сохранившихся боевых башен средневековой Выборгской крепости;
- Петровская гора, на которой находится монументальный памятник Петру I и откуда открываются необыкновенные панорамы Выборгского замка и старого города, и где в 1710 году располагались позиции русских войск, осаждавших город;
- Самый старый дом в России;
- Водонапорная башня начала XX века, с которой открывается чудесный вид на наш город.
- В пути мы не дадим вам заскучать и расскажем много интересного о местной истории, архитектуре и культуре.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- Рыночная площадь, Выборг
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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