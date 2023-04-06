Выборг из окна автомобиля

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За свои 700 лет Выборг был свидетелем многих исторических событий.

Поэтому мы хотим предложить Вам увлекательную экскурсию с комфортом по окрестностям нашего города на автомобиле. Вы узнаете о Выборге и его окрестностях гораздо больше, чем на стандартных обзорных экскурсиях.
Выборг из окна автомобиля
Выборг из окна автомобиля
Выборг из окна автомобиля
Выборг из окна автомобиля
Выборг из окна автомобиля
Выборг из окна автомобиля
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Что вас ожидает:

  • Круглая башня
  • Бастион Панцерлакс
  • Городская ратуша
  • Самый старый дом
  • Выборгский замок
  • Певческое поле
  • Анненские укрепления
  • Памятник Петру I
  • Восточно-Выборгские укрепления
  • Водонапорная башня
  • Усадьба Бюргера
  • Старый Кафедральный собор
  • Часовая башня
  • Площадь Красного колодца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Иллюстрациями» нашего путешествия станут:

  • Восточно-Выборгские укрепления. Самая высокая точка Выборга – холм Варстманивуори (Батарейная гора);
  • Бастион Панцерлакс (Рогатая крепость) – единственный сохранившийся в Выборге бастион шведского периода;
  • Башня ратуши (Выборгская городская стена). До настоящего времени в Выборге сохранились элементы оборонительных сооружений, представляющих историю развития фортификационного искусства с XIII по XIX вв.;
  • Выборгский замок, который был основан шведами в 1293 году. До XVII века служил резиденцией шведских наместников, владевших Выборгским леном;
  • Анненские укрепления – самое значительное фортификационное сооружение XVIII века в Выборге;
  • Круглая башня – каменная артиллерийская башня рондельного типа, одна из двух сохранившихся боевых башен средневековой Выборгской крепости;
  • Петровская гора, на которой находится монументальный памятник Петру I и откуда открываются необыкновенные панорамы Выборгского замка и старого города, и где в 1710 году располагались позиции русских войск, осаждавших город;
  • Самый старый дом в России;
  • Водонапорная башня начала XX века, с которой открывается чудесный вид на наш город.
  • В пути мы не дадим вам заскучать и расскажем много интересного о местной истории, архитектуре и культуре.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Рыночная площадь, Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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