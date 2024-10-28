читать дальше

в историю, сравнения и необычные места. . например: на знал об Выборгском центральном отделении сбербанка, очень и очень необычно. . Покатали на машине, без спешки и суеты. Увидели много, много услышали. . 3 часа пролетели незаметно. . Экскурс в историю, ответы на наши вопросы. мы очень любопытные. . Мой сын, 11 лет, в восторге. . сыпал вопросами, на которые получал квалифицированные ответы, и задачи с загадками. . Спасибо экскурсоводу Анжелике, профи своего дела. . очень и очень рекомендую!!!