Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании профессионального гида.
Во время экскурсии вы увидите намного больше интересных мест города, чем на стандартной экскурсии, ведь передвигаться будете на автомобиле с комфортом! Осмотрите исторический центр города, удивительный Выборгский замок и фортификационных построек.
Во время экскурсии вы увидите намного больше интересных мест города, чем на стандартной экскурсии, ведь передвигаться будете на автомобиле с комфортом! Осмотрите исторический центр города, удивительный Выборгский замок и фортификационных построек.
Ближайшие даты:
21
мая
мая
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Красного колодца
- Библиотека Алвара Аалто
- Парк Эспланада
- Бастион Панцерлакс
- Башня Ратуши
- Доминиканский собор
- Спасо-Преображенский собор
- Дом Маннергейма
- Собор Петра и Павла
- Выборгский трамвай
- Круглая башня
- Самый старый жилой дом в России
- «Усадьба бюргера»
- Костёл Гиацинта
- Старый кафедральный собор
- Выборгский Замок
- Батарейная гора
- Анненские укрепления
- Петровская гора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях:
- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсия по Выборгу
- Посещение живописных окрестностей Старого города: Батарейной горы, Аннинских укреплений, Петровской горы и т. д
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Выборга
Индивидуальная
3 часа
По Выборгу на автомобиле
Главные достопримечательности и захватывающие истории старинного городка на обзорной экскурсии
Завтра
23 мая
24 мая
25 мая
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода и увидеть Старую Европу в миниатюре
у ж/д вокзалаили на Рыночной площади
Сегодня
Завтра
23 мая
24 мая
3 100₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
у Круглой башни
27 мая
3 июня
10 июня
11 июня
500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании