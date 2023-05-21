Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто

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Ответы на вопросы
Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании профессионального гида.

Во время экскурсии вы увидите намного больше интересных мест города, чем на стандартной экскурсии, ведь передвигаться будете на автомобиле с комфортом! Осмотрите исторический центр города, удивительный Выборгский замок и фортификационных построек.
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
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25
мая
26
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мая
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Что вас ожидает:

  • Площадь Красного колодца
  • Библиотека Алвара Аалто
  • Парк Эспланада
  • Бастион Панцерлакс
  • Башня Ратуши
  • Доминиканский собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дом Маннергейма
  • Собор Петра и Павла
  • Выборгский трамвай
  • Круглая башня
  • Самый старый жилой дом в России
  • «Усадьба бюргера»
  • Костёл Гиацинта
  • Старый кафедральный собор
  • Выборгский Замок
  • Батарейная гора
  • Анненские укрепления
  • Петровская гора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

Напишите о деталях:

  • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
  • Что вы будете делать на экскурсии?

Сделайте описание привлекательным:

  • Почему ваша экскурсия интересна?
  • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
  • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсия по Выборгу
  • Посещение живописных окрестностей Старого города: Батарейной горы, Аннинских укреплений, Петровской горы и т. д
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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