Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга

Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании опытного гида

4.3
10 отзывов
Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании опытного гида.

В рамках нашей программы вы увидите гораздо больше интересных мест города, чем на стандартной экскурсии, ведь передвигаться будете на автомобиле с комфортом! За время нашего мини-путешествия вы посмотрите исторический центр города, все самые главные достопримечательности и знаковые места, недоступные для обзора обычному туристу, фортификационные сооружения, и, конечно, удивительный Выборгский замок, на территории которого сможете прогуляться и сделать эффектные фотографии.
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Красного колодца
  • Библиотека Алвара Аалто
  • Парк Эспланада
  • Бастион Панцерлакс
  • Башня Ратуши
  • Доминиканский собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дом Маннергейма
  • Собор Петра и Павла
  • Выборгский трамвай
  • Круглая башня
  • Самый старый жилой дом в России
  • «Усадьба бюргера»
  • Костёл Гиацинта
  • Старый кафедральный собор
  • Выборгский Замок
  • Батарейная гора
  • Певческое поле
  • Анненские укрепления
  • Петровская гора

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

    Сделайте описание привлекательным:

    • Почему ваша экскурсия интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человекДля группы 5-7 человек
    Единый билет (1-7 человека)
    4 000 ₽
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт
    • Большая экскурсия по Выборгу
    • Экскурсия по Замковому острову
    • Посещение живописных окрестностей Выборга: Батарейная гора, Керченское поле, Анненские укрепления, Петровская гора, мост дружбы и т. д
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Питание
    Место начала и завершения
    По согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.

    Гильдия Э.
    Гильдия Э.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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