Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании опытного гида.



В рамках нашей программы вы увидите гораздо больше интересных мест города, чем на стандартной экскурсии, ведь передвигаться будете на автомобиле с комфортом! За время нашего мини-путешествия вы посмотрите исторический центр города, все самые главные достопримечательности и знаковые места, недоступные для обзора обычному туристу, фортификационные сооружения, и, конечно, удивительный Выборгский замок, на территории которого сможете прогуляться и сделать эффектные фотографии.