Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях
Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
Почему ваша экскурсия интересна?
В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Для группы 5-7 человек
Единый билет (1-7 человека)
4 000 ₽
5 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Большая экскурсия по Выборгу
Экскурсия по Замковому острову
Посещение живописных окрестностей Выборга: Батарейная гора, Керченское поле, Анненские укрепления, Петровская гора, мост дружбы и т. д
Что не входит
Личные расходы
Питание
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.