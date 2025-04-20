Батарейная гора – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Батарейная гора» в Выборге, цены от 1490 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
На машине
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 16:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
По Выборгу на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
Сегодня в 18:00
4 мая в 19:00
6800 ₽ за экскурсию
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Пешая
2 часа
25 отзывов
Квест
до 1 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Батарейная гора»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
  2. По Выборгу на микроавтобусе
  3. Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в апреле 2025
Сейчас в Выборге в категории "Батарейная гора" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 6800. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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