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Давайте совершим увлекательное путешествие в историю оборонительного зодчества и искусства! На прогулке вы проследите ход осады и взятия Выборга русскими войсками под предводительством Петра I. Ощутите дух той эпохи, прикоснётесь к истории российского военного искусства и почувствуете значимость этой победы для судеб России.