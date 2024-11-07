Давайте совершим увлекательное путешествие в историю оборонительного зодчества и искусства! На прогулке вы проследите ход осады и взятия Выборга русскими войсками под предводительством Петра I. Ощутите дух той эпохи, прикоснётесь к истории российского военного искусства и почувствуете значимость этой победы для судеб России.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Выборгских полков
- Бастион Панцерлакс — место отвлекающего маневра русских войск
- Выборгский замок и Смоляной мыс
- Памятник Ф. М. Апраксину
- Памятник Петру I на Петровской горке
- Олонецкий якорь на Петровской площади
- Аннинские укрепления
- Петровскую площадь
И узнаете:
- о разгроме шведской армии под Полтавой и высвобождении сил для наступления на Балтику
- как был организован осадный корпус Апраксина и последующий ледовый поход к Выборгу в марте 1710 года
- о героической роли Балтийского флота в снабжении и поддержке осадного корпуса
- как тяжелые климатические условия повлияли на ход военных действий
- как проходили осада и штурм Выборга и сдача крепости шведским гарнизоном
- какое празднование взятия Выборга устроил Пётр I
- о подписании Ништадского мира, о том, почему Пётр I решил строить верфь — и о многом другом
Кому подойдёт экскурсия
Жителям и гостям города, которые интересуются историей города и Северной войны.
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию. Присутствие детей с родителями возможно, мы уделяем детям внимание в ходе прогулки, но не ведём детские экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Выборгских полков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 2192 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.Задать вопрос
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