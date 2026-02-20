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Групповая
до 14 чел.
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Начало: Россия, Республика Крым, муниципальный округ Ялта,...
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
11 июн в 09:00
14 июн в 09:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
11 июн в 10:00
13 июн в 10:00
800 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Ай-Петри и замок «Ласточкино гнездо»
Начало: Г. Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 12:00
10 июн в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
Расписание: Ежедневно в 3:00
22 июн в 03:00
23 июн в 03:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
10 июн в 07:00
11 июн в 07:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Рассветный или закатный тур с фотографом на Ай-Петри
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
13 950 ₽
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Экскурсия прошла очень подробная и интересная, даже не уложились в два часа. Спасибо.
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С
Впечатлений от увиденного в туре на Ай-Петри столько, что мы до сих пор пребываем в полном восторге. Никита Крымский профессионал своего дела. Интересная, не перегруженная лишней информацией увлекательная поездка и море красивых фотографий!!! Огромное спасибо!
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В
Экскурсия понравилась! Доступно и интересно рассказано
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О
Информационная составляющая замечательная, маршрут хороший
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Т
Экскурсия понравилась, очень хорошая экскурсовод Ольга, рассказала много интересных фактов о Ялте, об ее истории.
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А
Экскурсия понравилась. Гид провела по старым улочкам Ялты. Рассказала о основных стилях старого города, о судьбе главного архитектора города Краснова. Очень интересно было увидеть старинные фото города. Рекомендуем.
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В
Мы посмотрели исторический центр Ялты. Очень интересными были рассказы о практически каждом доме на набережной и Екатерининской улице. Экскурсия достаточно насыщенная. 2 часа прошли быстро.
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Ю
Спасибо большое экскурсоводу Юлии за очень интересный рассказ о Ялте, о её истории, о её людях. Сразу видно, что человек на своём месте.
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Е
Ездили маленькой группой, нигде никого не ждали, плюс не в сезон. Красивая дорога и конечно природа осенняя огонь!! 🍁. Понравилось все!! Спасибо!
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S
Все прошло прекрасно, комфортно. Не торопливо. В реванше посмотреть, сфотографировать и получить энергию мест. Благодарю за экскурсию
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Всего 496 отзывов в Ялте в категории "Канатная дорога на Ай-Петри"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Канатная дорога на Ай-Петри»
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