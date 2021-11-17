Автомобильная экскурсия на гору Ай-Петри содержательна и информативна, но вместе с тем завораживающе восхитительна.

Начало вашего автомобильного маршрута лежит через театр морских животных "Акватория". Там можно насладиться спектаклем морских актеров и купить себе памятную вещь в дорогу.

Далее начинаются природные красоты. Подъем на Ай-Петри прекрасен в любое время года. Первой повествовательной точкой на пути будет красивый и внешним видом и, связанным с ним приданием, водопад Учан-Су. Его объемы и полноводность, конечно же, будет зависеть от времени года, в которое вы отправитесь в путешествие.

Далее Черепашье озеро. Оно содержит стратегический запас пресной воды для близлежащих городов, так же это место обитания красноухих черепах.

По пути к Серебряной беседке вы узнаете о Боткинской пешеходной тропе здоровья, которую разработали уже после смерти царского доктора Сергея Петровича Боткина, который впервые оценил целебные свойства климата южного берега Крыма.

Закончится экскурсия на плато Ай-Петри со смотровой площадкой, вкусной едой, где вы сможете оставить автомобиль и по желанию подняться финальные метры к знаменитым зубцам горы Ай-Петри.