Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией

Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией
Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией
Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией
Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией
Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией
Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией
Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией
Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией
Автомобильное путешествие на гору Ай-Петри с аудиоэкскурсией

Что вы увидите 🤩

  • Театр Морских Животных "Акватория"
  • Водопад Учан-Су
  • Черепашье озеро
  • Серебряная беседка Пендикюль
  • Плато Ай-Петри
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Автомобильная экскурсия на гору Ай-Петри содержательна и информативна, но вместе с тем завораживающе восхитительна.
Начало вашего автомобильного маршрута лежит через театр морских животных "Акватория". Там можно насладиться спектаклем морских актеров и купить себе памятную вещь в дорогу.
Далее начинаются природные красоты. Подъем на Ай-Петри прекрасен в любое время года. Первой повествовательной точкой на пути будет красивый и внешним видом и, связанным с ним приданием, водопад Учан-Су. Его объемы и полноводность, конечно же, будет зависеть от времени года, в которое вы отправитесь в путешествие.
Далее Черепашье озеро. Оно содержит стратегический запас пресной воды для близлежащих городов, так же это место обитания красноухих черепах.
По пути к Серебряной беседке вы узнаете о Боткинской пешеходной тропе здоровья, которую разработали уже после смерти царского доктора Сергея Петровича Боткина, который впервые оценил целебные свойства климата южного берега Крыма.
Закончится экскурсия на плато Ай-Петри со смотровой площадкой, вкусной едой, где вы сможете оставить автомобиль и по желанию подняться финальные метры к знаменитым зубцам горы Ай-Петри.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит?
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Проход на подвесные мосты в экскурсию не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Морских Животных "Акватория"
Завершение: Плато Ай-Петри
Что важно знать?
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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