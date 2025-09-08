Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Янтарного

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Янтарном, цены от 11 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Прогулка по Янтарному с фотокамерой: живописные улицы, морские виды и эмоции в кадре. Получите более 100 профессиональных фото
Начало: В районе улицы Советская
«Пройдём по улицам Янтарного, где сохранилась немецкая архитектура»
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Прусская Голландия и Тильзитский мир - из Янтарного или Балтийска
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
«Вы прогуляетесь по улицам бывших немецких городов и поймёте, как менялся край, впитывая в себя культуру России, Пруссии и Литвы»
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
К старым курортам Балтики - из Янтарного или Балтийска
На машине
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
К старым курортам Балтики
Посетите два удивительных курорта Балтики - Светлогорск и Зеленоградск. Прогулки по набережным, исторические места и уникальная архитектура ждут вас
«Пройдём по набережной и главной курортной улице, где великолепно сохранилась старая архитектура отелей и пансионатов»
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 7 чел.

