Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Прогулка по Янтарному с фотокамерой: живописные улицы, морские виды и эмоции в кадре. Получите более 100 профессиональных фото
Начало: В районе улицы Советская
«Пройдём по улицам Янтарного, где сохранилась немецкая архитектура»
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
«Вы прогуляетесь по улицам бывших немецких городов и поймёте, как менялся край, впитывая в себя культуру России, Пруссии и Литвы»
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
К старым курортам Балтики
Посетите два удивительных курорта Балтики - Светлогорск и Зеленоградск. Прогулки по набережным, исторические места и уникальная архитектура ждут вас
«Пройдём по набережной и главной курортной улице, где великолепно сохранилась старая архитектура отелей и пансионатов»
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina8 сентября 2025Все прошло супер! Фотки космос!
- ЯЯна30 мая 2025Прогулка и фотосессия прошла отлично. Все было весело, Мария подсказывала что и как сделать, куда посмотреть. Атмосфера была очень душевна даже не смотря на погоду. Спасибо огромное. Я очень довольна
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Янтарного. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод