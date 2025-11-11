Анастасия — ваша команда гидов в Янтарном

Провели экскурсии для 104 туристов

Привет! Меня зовут Анастасия. Я дипломированный гид, родилась и живу в Калининграде. На экскурсиях со мной всегда интересно, увлекательно и весело. Я не загружаю гостей «водопадом» дат и сложных имён. Рассказываю всё простым, доступным для понимания языком. С нетерпением жду встречи с вами.