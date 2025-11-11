Спокойное путешествие по Янтарному и Светлогорску раскроет тайны янтаря и покажет лучшие пляжи региона. В Янтарном можно посетить янтарное производство и насладиться видами Филинской бухты. Светлогорск очарует архитектурой вилл и уникальной водогрязелечебницей. Прогулка по променаду и подъем на панорамном лифте оставят незабываемые впечатления. Экскурсия подходит для всех, кто ценит комфорт и красоту природы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные ландшафты
- 🏛 Историческая архитектура
- 🌊 Лучшие пляжи региона
- 🧭 Интересные факты о янтаре
- 🎶 Органный зал в капелле
- 🚶♂️ Прогулка по променаду
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Янтарное производство
- Немецкая кирха
- Парк имени Морица Беккера
- Пляж с голубым флагом
- Филинская бухта
- Виллы начала 20 века
- Водогрязелечебница
- Капелла «Мария - звезда моря»
- Променад
- Минеральный бювет
- Панорамный лифт
Описание экскурсии
В Янтарном:
- Янтарное производство, где вы узнаете всё о янтаре и о том, как его обрабатывают. По желанию приобретёте сувениры и украшения
- Немецкая кирха 19 века, в которой сейчас находится православный приход
- Парк имени Морица Беккера с редкими и древними деревьями
- Пляж, обозначенный голубым флагом, с яркой энергией моря и приятным песком
- Филинская бухта, где получаются классные фото
В Светлогорске:
- Виллы начала 20 века с богатыми историями
- Здание водогрязелечебницы с уникальной архитектурой в центре города
- Капелла «Мария — звезда моря», в которой сегодня находится органный зал
- Променад с интересными видами и запоминающейся инфраструктурой
- Минеральный бювет, где можно набрать воды с собой
- Панорамный лифт, который поднимет нас к обзорной точке
Примерный тайминг
9:00 — встреча в Янтарном (если экскурсия начинается оттуда)
9:15–10:00 — посещение янтарного производства
10:00–11:30 — экскурсия по Янтарному
11:30–11:50 — дорога до Филинской бухты
11:50–12:10 — посещение Филинской бухты
12:10–12:30 — дорога до Светлогорска
12:30–15.00 — экскурсия по Светлогорску, перекус по желанию
15:00–16:00 — дорога до Янтарного
Организационные детали
- Едем на автомобиле Hyundai Solaris 2022 года. По запросу организуем джип или кабриолет — цены уточняйте в переписке
- Если с вами путешествуют дети, сообщите заранее — подготовим кресло или бустер
- Дополнительные расходы: подъём на панорамном лифте — 120 ₽ за чел., перекус и личные покупки — по желанию
- Поездку можно также начать из Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Янтарном
Провели экскурсии для 104 туристов
Привет! Меня зовут Анастасия. Я дипломированный гид, родилась и живу в Калининграде. На экскурсиях со мной всегда интересно, увлекательно и весело. Я не загружаю гостей «водопадом» дат и сложных имён. Рассказываю всё простым, доступным для понимания языком. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
Входит в следующие категории Янтарного
