Начнем экскурсию ⛳ с осмотра защитных земляных валов. Увидим Стрелку, слияние Волги и Которосли. По преданиям, город 🏙️ заложен именно в этом месте. Насладимся видами Волжской набережной. Успенского кафедрального собора и церкви Ильи Пророка. Осмотрим Гостиный двор и академический театр имени Волкова.
Величественный архитектурный ансамбль XII века
Продолжим знакомство с городом посещением Спасо-Преображенского монастыря (Ярославского «Кремля»). Величественный архитектурный ансамбль, начало которому положено в XII веке. Увидим творения русских зодчих XVI- XVII веков: памятники, храмы, звонницы, святые ворота, башни и многое другое.
Важная информация:
Экскурсия пешеходная, пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
Входные билеты и экскурсионное обслуживание по территории Спасо-Преображенского монастыря не включены в стоимость (1000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.