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Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля

5
12 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Ярославля
Ярославль богат памятниками архитектуры, древними православными храмами и святынями.

Приглашаю вас на прогулку 👣 по местам, которые помнят первые годы города на берегу Волги, и в православную обитель XII века – Спасо-Преображенский монастырь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля

Что вы увидите

  • Стрелка
  • Успенский кафедральный собор
  • Церковь Ильи Пророка
  • Гостиный двор
  • Российский театр драмы им. Федора Волкова
  • Спасо-Преображенский монастырь

Что мы увидим:

  • Начнем экскурсию ⛳ с осмотра защитных земляных валов. Увидим Стрелку, слияние Волги и Которосли. По преданиям, город 🏙️ заложен именно в этом месте. Насладимся видами Волжской набережной. Успенского кафедрального собора и церкви Ильи Пророка. Осмотрим Гостиный двор и академический театр имени Волкова.
Величественный архитектурный ансамбль XII века
Продолжим знакомство с городом посещением Спасо-Преображенского монастыря (Ярославского «Кремля»). Величественный архитектурный ансамбль, начало которому положено в XII веке. Увидим творения русских зодчих XVI- XVII веков: памятники, храмы, звонницы, святые ворота, башни и многое другое.

Важная информация:

  • Экскурсия пешеходная, пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание по территории Спасо-Преображенского монастыря не включены в стоимость (1000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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12 отзывов оставили туристы

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