Гиды В. – Гид из Ярославля

Ярославль богат памятниками архитектуры, древними православными храмами и святынями.



Приглашаю вас на прогулку 👣 по местам, которые помнят первые годы города на берегу Волги, и в православную обитель XII века – Спасо-Преображенский монастырь.