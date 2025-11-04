Вы увидите сердце Ярославля, пройдете по древнему кремлю и живописным набережным Волги и Которосли, узнаете легенды о местных купцах и знати и увидите место, где было найдено «Слово о полку Игореве».
На экскурсии вы прикоснётесь к шедеврам Золотого века Ярославля, а в заключении сможем продегустировать местные традиционные напитки и кухню.
Описание экскурсииПрогулка по городу с тысячелетней историей Мы с вами отправимся на пешеходную экскурсию по древнему городу Ярославлю, отметившему свое 1015-летие. Посетим центр Ярославля — Всемирное наследие ЮНЕСКО — выдающийся пример градостроительной реформы Екатерины II, где сохранилось более 800 памятников истории и культуры, большая часть из которых лежит в пределах нашего маршрута. Мы пройдем по территории посада и кремля — древнейших частей города, полюбуемся Волжской и Которосльной набережными, увидим самые красивые храмы золотого века Ярославля, побываем на месте, где был, по преданию, основан наш город. Наша экскурсия завершится у стен Спасо-Преображенского монастыря, где был найден древнейший памятник русской литературы — «Слово о полку Игореве». Далее, после увлекательной прогулки на свежем воздухе, сможем продегустировать ярославские наливки и пиво в компании местных копчёных сыров!) На экскурсии вы:
- узнаете основные вехи истории города;
- прикоснетесь шедеврам «Золотого века Ярославля»;
- увидите город с высоты птичьего полёта;
- узнаете о связи золотоордынского мурзы с ярославской знатью;
- услышите легендарные купеческие истории.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ярославский кремль
- Волжская набережная
- Которосльная набережная
- Спасо-Преображенский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи/nДегустация продукции ярославских пивоваров, сыроделов, а также наливок/n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 45
Завершение: Любое, по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Отличный экскурсовод! Приятный, эрудированный, внимательный!
Экскурсия очень понравилась!
Увидели основные исторические объекты и углубились в историю Ярославля! Спасибо!
Входит в следующие категории Ярославля
