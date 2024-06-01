1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда1 июня 2024Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
- ВВера17 мая 2024Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!
- ЕЕвгения13 мая 2024Очень понравилась и сама экскурсия и город) очаровательный город, в который хочется вернуться. Спасибо гиду Сергею за интересный экскурсию и море положительных эмоций!
- ИИрина23 апреля 2024Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,
- ООльга22 апреля 2024Путешественницы из московского долголетия, Ярославский: Любовь, Людмила, Ирина, Галина и Ольга, благодарный ярославским организаторам и гидам за четкую организацию экскурсия
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.
- ТТатьяна13 марта 2024Артёму спасибо! Очень понравилось)
- ИИРИНА11 января 2024Запланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортно и ООО очень интересно. Я полюбила Рыбинск и хочу туда вернуться летом. Безумно красивый, уютный город, колоритный.
- ССветлана4 января 2024Ездили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! Погода немного подвела,но все остальное просто отлично! Спасибо гиду Наталье за ее профессионализм,рассказчик который знает много и очень интересно ее слушать!!! Спасибо за отдых!!
- NNelli12 августа 2023Отличный город, проведена хорошая реставрация центра, приятно прогуляться по улицам. Гид очень интересно рассказал об истории города
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Рыбинск»
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