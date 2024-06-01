Рыбинск – экскурсии в Ярославле

Найдено 4 экскурсии в категории «Рыбинск» в Ярославле, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбинск - маленький Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
4 800 за всё до 10 чел.
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
22 отзыва
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600 за человека
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
  • В
    Вера
    17 мая 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!
  • Е
    Евгения
    13 мая 2024
    Рыбинск - маленький Петербург
    Очень понравилась и сама экскурсия и город) очаровательный город, в который хочется вернуться. Спасибо гиду Сергею за интересный экскурсию и море положительных эмоций!
  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
    Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,
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    было очень познавательно, все слушали с большим интересом, на все наши вопросы Александр отвечал подробно, задавал нам вопросы, что могли то отвечали. всем слвеьуб

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Путешественницы из московского долголетия, Ярославский: Любовь, Людмила, Ирина, Галина и Ольга, благодарный ярославским организаторам и гидам за четкую организацию экскурсия
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    с учетом наших пожеланий, молодцы! Отдельная благодарность и восхищение нашему гиду, историку, прекрасному оратору, с великолепным юмором и артистическими данными, Марии!!! Познавательно, интересно и можно сказать театрально прошла наша экскурсия, на одном дыхании!!! Обязательно будем всем рекомендовать вашу удивительную экскурсию!!! Еще раз большое спасибо!!!

  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2024
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.
  • Т
    Татьяна
    13 марта 2024
    Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
    Артёму спасибо! Очень понравилось)
    Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)
  • И
    ИРИНА
    11 января 2024
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Запланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортно и ООО очень интересно. Я полюбила Рыбинск и хочу туда вернуться летом. Безумно красивый, уютный город, колоритный.
    Запланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортно
  • С
    Светлана
    4 января 2024
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Ездили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! Погода немного подвела,но все остальное просто отлично! Спасибо гиду Наталье за ее профессионализм,рассказчик который знает много и очень интересно ее слушать!!! Спасибо за отдых!!
    Ездили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! Погода
  • N
    Nelli
    12 августа 2023
    Рыбинск - маленький Петербург
    Отличный город, проведена хорошая реставрация центра, приятно прогуляться по улицам. Гид очень интересно рассказал об истории города

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Рыбинск»

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  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Рыбинск" можно забронировать 4 экскурсии от 2 600 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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