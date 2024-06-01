Н Надежда Из Ярославля - в колоритный Рыбинск Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию

В Вера Из Ярославля - в колоритный Рыбинск Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!

Е Евгения Рыбинск - маленький Петербург Очень понравилась и сама экскурсия и город) очаровательный город, в который хочется вернуться. Спасибо гиду Сергею за интересный экскурсию и море положительных эмоций!

И Ирина Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день читать дальше было очень познавательно, все слушали с большим интересом, на все наши вопросы Александр отвечал подробно, задавал нам вопросы, что могли то отвечали. всем слвеьуб Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,

О Ольга Из Ярославля - в колоритный Рыбинск читать дальше с учетом наших пожеланий, молодцы! Отдельная благодарность и восхищение нашему гиду, историку, прекрасному оратору, с великолепным юмором и артистическими данными, Марии!!! Познавательно, интересно и можно сказать театрально прошла наша экскурсия, на одном дыхании!!! Обязательно будем всем рекомендовать вашу удивительную экскурсию!!! Еще раз большое спасибо!!! Путешественницы из московского долголетия, Ярославский: Любовь, Людмила, Ирина, Галина и Ольга, благодарный ярославским организаторам и гидам за четкую организацию экскурсия

Е Екатерина Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.

Т Татьяна Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день Артёму спасибо! Очень понравилось)

И ИРИНА Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск Запланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортно и ООО очень интересно. Я полюбила Рыбинск и хочу туда вернуться летом. Безумно красивый, уютный город, колоритный.

С Светлана Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск Ездили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! Погода немного подвела,но все остальное просто отлично! Спасибо гиду Наталье за ее профессионализм,рассказчик который знает много и очень интересно ее слушать!!! Спасибо за отдых!!