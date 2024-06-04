1 чел.
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Групповая
5 часов
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Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
«Это может легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус»
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
«Если вас 5-6 человек (или вам нужен более просторный автомобиль) дополнительно оплачивается минивэн, стоимость — 1300 руб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
«Экскурсия проходит на 20-местном микроавтобусе или 7-местном минивэне, в зависимости от количества участников»
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
«• Длительность поездки указана с учетом дороги до Рыбинска, экскурсии и свободного времени в городе• Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус) включено в цену поездки»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ярославль без академизма и славословия: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости
Начало: на площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив...
«минивэна (Hyundai Staria или Mercedes Vito) — 3000 руб»
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Любое место в Ярославле
«), минивэн — 6000 рублей (3-6 чел»
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
22 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
5 часов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
«В стоимость включено: транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус — в зависимости от количества человек в группе), посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек с экскурсией и Нерехтского краеведческого музея»
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnatoly4 июня 2024Профессионал, влюблённый в историю страны и города. Углублённые знания и желание передать это гостям! Даже дождь не смог помешать. СПАСИБО!
- ООльга30 мая 2024Великолепная экскурсия! Руслан прекрасный рассказчик, покажет Ярославль со всех сторон. Ответит на любые вопросы, даст советы по всем направлениям. И
- ГГалина28 мая 2024Прекрасное знакомство с городом и его историей! Руслан очень интересно рассказывает! За короткое время - большой объем информации, с искренней любовью к городу. Огромная благодарность🙏
- ИИгорь24 мая 2024Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.
- EElena23 мая 2024Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
- ВВалентина17 мая 2024Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину! Выражаем свою признательность!
- ООльга12 мая 2024Полина, спасибо за экскурсию! Два с половиной часа пролетели очень быстро и увлекательно! Посетили все основные места Ярославля, узнали много
- ООльга21 апреля 202420 апреля мы были на этой великолепной экскурсии! Очень интересно, познавательно, село действительно потрясающе, красиво. Наш гид, Наталья, очень увлекательно рассказывала и все нам показала, очень позитивный и внимательный человек. Всем рекомендуем посетить эту экскурсию!
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.
- ННаталья9 марта 2024Прекрасное путешествие в село Вятское! Побывала там во второй раз, безусловно это место стоит посетить! Из минусов поездки я бы
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На микроавтобусе»
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