Экскурсии на микроавтобусе в Ярославле с гидом по низким ценам

Найдено 9 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Ярославле, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
30 отзывов
В тренде
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
«Это может легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус»
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Ярославль - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
«Если вас 5-6 человек (или вам нужен более просторный автомобиль) дополнительно оплачивается минивэн, стоимость — 1300 руб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
«Экскурсия проходит на 20-местном микроавтобусе или 7-местном минивэне, в зависимости от количества участников»
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
22 отзыва
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
«• Длительность поездки указана с учетом дороги до Рыбинска, экскурсии и свободного времени в городе• Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус) включено в цену поездки»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600 за человека
Ярославль без академизма и славословия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Ярославль без академизма и славословия: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости
Начало: на площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив...
«минивэна (Hyundai Staria или Mercedes Vito) — 3000 руб»
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
4 000 за всё до 30 чел.
Ярославль и Ростов Великий за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Любое место в Ярославле
«), минивэн — 6000 рублей (3-6 чел»
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
22 000 за всё до 18 чел.
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
96 отзывов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900 за человека
Индивидуальная автобусная экскурсия «1000-летний Ярославль»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900 за всё до 3 чел.
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
«В стоимость включено: транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус — в зависимости от количества человек в группе), посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек с экскурсией и Нерехтского краеведческого музея»
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anatoly
    4 июня 2024
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Профессионал, влюблённый в историю страны и города. Углублённые знания и желание передать это гостям! Даже дождь не смог помешать. СПАСИБО!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Великолепная экскурсия! Руслан прекрасный рассказчик, покажет Ярославль со всех сторон. Ответит на любые вопросы, даст советы по всем направлениям. И
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    воцерковленным и светским будет интересно и познавательно. Я человек с ограниченными возможностями и Руслан грамотно выстроил нашу экскурсию, а это очень важно, кто понимает. Матушке Руслана поклон от нас за следки, пригодились уже в поездке. Мы рекомендуем.

  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Прекрасное знакомство с городом и его историей! Руслан очень интересно рассказывает! За короткое время - большой объем информации, с искренней любовью к городу. Огромная благодарность🙏
  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.
  • E
    Elena
    23 мая 2024
    Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
    Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
  • В
    Валентина
    17 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину! Выражаем свою признательность!
    Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину!Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину!
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Полина, спасибо за экскурсию! Два с половиной часа пролетели очень быстро и увлекательно! Посетили все основные места Ярославля, узнали много
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    интересного об истории города и достопримечательностях. Всё организовано очень четко и пончтно: начиная от встречи и заканчивая личными советами и рекомендациями в конце экскурсии! Всем рекомендую!

  • О
    Ольга
    21 апреля 2024
    Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
    20 апреля мы были на этой великолепной экскурсии! Очень интересно, познавательно, село действительно потрясающе, красиво. Наш гид, Наталья, очень увлекательно рассказывала и все нам показала, очень позитивный и внимательный человек. Всем рекомендуем посетить эту экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2024
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.
  • Н
    Наталья
    9 марта 2024
    Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
    Прекрасное путешествие в село Вятское! Побывала там во второй раз, безусловно это место стоит посетить! Из минусов поездки я бы
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    отметила минимум информации организационного плана,которые очень актуальны на месте! На мой взгляд необходимо заранее туристов предупреждать,что в некоторых местах можно расплатиться только наличными,в отдельные музеи нужно покупать билеты только в кассе основного музея -на расстоянии от остальных,что в режиме ограниченного времени сказывается на его планировании. Экскурсовод пообещала провести по Вятскому и по многочисленной просьбе туристов в определенное место, но этого в итоге не случилось. Церковь тоже оказалась к сожалению к этому послеобеденному времени закрытой,и как мы поняли информации у экскурсоводов по поводу режима ее работы нет. В итоге из свободно выделенного времени-посещение одного музея и церкви было исключено. Из пожеланий-хотя бы чай с пирогом на перекус в такой загородной экскурсии можно организовать помимо посещения конечно традиционных огурцов. Общее впечатление-несколько хаотично организованно,могло быть и лучше,поэтому в отзыве четверка. Из положительных впечатлений-совершенно невероятная галерея картин! На уровне! Просто шедеврально! Рекомендуется к посещению -художественная галерея им. Н.А. Некрасова!Если сравнивать посещение села в составе экскурсии и самостоятельно -мой выбор в данном случае в пользу самостоятельного посещения!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
  2. Ярославль - любовь с первого взгляда
  3. Тысячерублёвый Ярославль
  4. Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
  5. Ярославль без академизма и славословия
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 332 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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