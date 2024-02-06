Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Личный мастер-класс в Ярославле

Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера

Мы с вами отправимся в старинную усадьбу купцов Пастуховых, которая находится в историческом центре Ярославля. Вы изучите интерьеры и предметы крестьянского быта, узнаете, чем прославились владельцы этого дома. А после создадите уникальную сумку с помощью деревянных штампов и краскок.
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с ремеслом

В первой части программы вас ждёт экскурсия по усадьбе Пастуховых. Вы узнаете:

  • Кем были Пастуховы и какой след они оставили в истории Ярославля
  • Как лён превращается в ткань
  • Какими техниками наши предки украшали ткань для сарафанов, платков и рубах
  • Из чего делали натуральные красители

А также увидите предметы крестьянского быта, понаблюдаете за процессом ткачества полотна на крестьянском и фабричном станках и познакомьтесь с древним ремеслом — верховой набойке на ткани.

Своими руками

Затем вы создадите свою эксклюзивную сумку-шоппер с помощью деревянных резных штампов, молотков и краски по ткани. Вы сможете подобрать штампы с разными изображениями — растениями, узорами, животным миром, явлениями природы, строениями, ангелами — и украсить ими изделие. Рисунок вы будете наносить красками, которые не стираются при стирке даже в стиральной машине.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 4 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Так как мы работаем специальной краской по ткани, она не отстирывается с одежды. Поэтому рекомендую не надевать те вещи, которыми вы очень дорожите. Я выдам вам фартук, но осторожность не помешает.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у усадьбы купцов Пастуховых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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