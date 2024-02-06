Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Мы с вами отправимся в старинную усадьбу купцов Пастуховых, которая находится в историческом центре Ярославля. Вы изучите интерьеры и предметы крестьянского быта, узнаете, чем прославились владельцы этого дома. А после создадите уникальную сумку с помощью деревянных штампов и краскок.
Ближайшие даты:
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с ремеслом
В первой части программы вас ждёт экскурсия по усадьбе Пастуховых. Вы узнаете:
- Кем были Пастуховы и какой след они оставили в истории Ярославля
- Как лён превращается в ткань
- Какими техниками наши предки украшали ткань для сарафанов, платков и рубах
- Из чего делали натуральные красители
А также увидите предметы крестьянского быта, понаблюдаете за процессом ткачества полотна на крестьянском и фабричном станках и познакомьтесь с древним ремеслом — верховой набойке на ткани.
Своими руками
Затем вы создадите свою эксклюзивную сумку-шоппер с помощью деревянных резных штампов, молотков и краски по ткани. Вы сможете подобрать штампы с разными изображениями — растениями, узорами, животным миром, явлениями природы, строениями, ангелами — и украсить ими изделие. Рисунок вы будете наносить красками, которые не стираются при стирке даже в стиральной машине.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 4 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Так как мы работаем специальной краской по ткани, она не отстирывается с одежды. Поэтому рекомендую не надевать те вещи, которыми вы очень дорожите. Я выдам вам фартук, но осторожность не помешает.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у усадьбы купцов Пастуховых
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Мария, я занимаюсь изучением русских народных традиций. С детства занимаюсь фольклором, а теперь и профессионально. Мне хочется знакомить людей, особенно детей, с традициями их предков. В 2019 году я увлеклась темой льна и создала интерактивные льняные экскурсии. Мне важно, чтобы моим гостям было нескучно, я стараюсь каждому уделить максимум внимания. Помимо экскурсий, 2 года подряд я устраиваю фестиваль льна, на котором мы сначала сеем лён, а в августе убираем урожай.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля
Похожие туры из Ярославля
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по созданию витражей в технике Тиффани в Ярославле
Погрузитесь в мир стекольного искусства, создайте свой витраж в технике Тиффани в уютной мастерской Ярославля
на ул. Почтовая 10
8 фев
9 фев
10 фев
11 фев
650₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: путь льна от поля до ткани
Исследуйте тайны льняного ремесла, станьте ткачом на один день и заберите домой уникальный сувенир
на улице Собинова
Сегодня
Завтра
8 фев
9 фев
от 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
на ул. Почтовая 10
8 фев
9 фев
10 фев
11 фев
1 700₽ за человека