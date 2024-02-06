Мы с вами отправимся в старинную усадьбу купцов Пастуховых, которая находится в историческом центре Ярославля. Вы изучите интерьеры и предметы крестьянского быта, узнаете, чем прославились владельцы этого дома. А после создадите уникальную сумку с помощью деревянных штампов и краскок.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с ремеслом

В первой части программы вас ждёт экскурсия по усадьбе Пастуховых. Вы узнаете:

Кем были Пастуховы и какой след они оставили в истории Ярославля

Как лён превращается в ткань

Какими техниками наши предки украшали ткань для сарафанов, платков и рубах

Из чего делали натуральные красители

А также увидите предметы крестьянского быта, понаблюдаете за процессом ткачества полотна на крестьянском и фабричном станках и познакомьтесь с древним ремеслом — верховой набойке на ткани.

Своими руками

Затем вы создадите свою эксклюзивную сумку-шоппер с помощью деревянных резных штампов, молотков и краски по ткани. Вы сможете подобрать штампы с разными изображениями — растениями, узорами, животным миром, явлениями природы, строениями, ангелами — и украсить ими изделие. Рисунок вы будете наносить красками, которые не стираются при стирке даже в стиральной машине.

Организационные детали