Мастер-класс в Ярославле на выбор

Окунуться в магический процесс творения и своими руками создать витраж, мозаику или изделие из глины
Приглашаю вас раствориться в творчестве! В небольшой уютной студии вы сможете выбрать тему для мастер-класса и сделать мозаику или витраж, разобраться в технике макраме или поработать с глиной. Я предоставлю все необходимые материалы и инструменты, с вас — желание творить и создавать!
5
1 отзыв
Мастер-класс в Ярославле на выбор
Мастер-класс в Ярославле на выбор
Мастер-класс в Ярославле на выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание мастер-класса

Творческий мастер-класс — это медитация. Люди, приходящие ко мне, на два часа теряют счёт времени, растворяясь в звоне цветных стеклышек и теплоте текстиля ярких тряпочек или верёвок. В зависимости от выбора темы наша встреча может занять от 1 до 3 часов. Итак, в арсенале:

Гончарный круг (максимум 2 чел.)

Магия круга завораживает. И даже если не удастся за час стать гончаром, удовольствие от вращающейся глины вы получите точно. Часто бывает, что, увлекаясь процессом, участник делает больше одного глиняного изделия. Свои шедевры можно забрать сразу же и, высушив, разукрасить их самим, а можно получить уже «под ключ» от меня после двух обжигов: я отправлю готовое изделие через несколько недель СДЭКом или Почтой России. Доставка и дополнительное изделие оплачиваются отдельно.

Лепка

Этот мастер-класс особенно хорош для детей, но и взрослым он тоже подойдёт. Вас ждёт терапевтическое занятие по работе с глиной. А затем мы сделаем предмет в понравившейся технике

Мозаика

На маленькой дощечке или в круглой по форме заготовке вы выложите рисунок из витражных непрозрачных стёклышек.

Изучение техники витраж

Выбравшие этот мастер-класс унесут с собой маленькую брошку, кулон, подвес либо просто панно, если явная функциональность не нужна.

Макраме

Вы изучите основные узлы макраме, которые сможете использовать в будущих работах, если техника придётся вам по душе.

Рисунок

Пастельные мелки, акварель с гелевой ручкой или гуашь, картинка, открытка или закладка… Здесь выбор полностью за вами!

Направление нашей беседы зависит от мастер-класса, на который вы придёте. Как мастер мультиинструменталист я могу долго говорить на указанную тему, будь то причины возникновения витражной техники или поведение глины в разных условиях. Также могу научить вас правильно загадывать желания, прорисовывая их или вплетая в верёвочный узел.

Организационные детали

  • Студия вмещает максимум 3 гостя
  • В стоимость всё включено. Сообщите, пожалуйста, хотя бы за 1 час, какой именно мастер-класс вы выбрали
  • За каждое дополнительно изделие на гончарном круге доплата 300 рублей. Причина этому — мои дополнительные траты за обжиг изделий в печи
  • Будет интересно взрослым и детям от 12 лет
  • Почти все изделия вы сможете сразу забрать с собой. Если будете работать с глиной, и потребуется обжиг, я отправлю ваши поделки через несколько недель СДЭКом или Почтой России. Доставка оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Слепнёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Нелли
16 авг 2024
Анастасия очень душевный мастер!
Оказывается если даже руко-поп, то это не мешает погрузиться в работу и наслаждаться.
Сходили вдвоем, потому что это романтично ещё, получили удовольствие, терапию через глину и много нового узнали.
Вы можете взять с собой шоколадку или сладенькое, чтобы в перерыве попить чайку.
Спасибо!
Анастасия очень душевный мастер!Анастасия очень душевный мастер!

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