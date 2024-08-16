Приглашаю вас раствориться в творчестве! В небольшой уютной студии вы сможете выбрать тему для мастер-класса и сделать мозаику или витраж, разобраться в технике макраме или поработать с глиной. Я предоставлю все необходимые материалы и инструменты, с вас — желание творить и создавать!

Описание мастер-класса

Творческий мастер-класс — это медитация. Люди, приходящие ко мне, на два часа теряют счёт времени, растворяясь в звоне цветных стеклышек и теплоте текстиля ярких тряпочек или верёвок. В зависимости от выбора темы наша встреча может занять от 1 до 3 часов. Итак, в арсенале:

Гончарный круг (максимум 2 чел.)

Магия круга завораживает. И даже если не удастся за час стать гончаром, удовольствие от вращающейся глины вы получите точно. Часто бывает, что, увлекаясь процессом, участник делает больше одного глиняного изделия. Свои шедевры можно забрать сразу же и, высушив, разукрасить их самим, а можно получить уже «под ключ» от меня после двух обжигов: я отправлю готовое изделие через несколько недель СДЭКом или Почтой России. Доставка и дополнительное изделие оплачиваются отдельно.

Лепка

Этот мастер-класс особенно хорош для детей, но и взрослым он тоже подойдёт. Вас ждёт терапевтическое занятие по работе с глиной. А затем мы сделаем предмет в понравившейся технике

Мозаика

На маленькой дощечке или в круглой по форме заготовке вы выложите рисунок из витражных непрозрачных стёклышек.

Изучение техники витраж

Выбравшие этот мастер-класс унесут с собой маленькую брошку, кулон, подвес либо просто панно, если явная функциональность не нужна.

Макраме

Вы изучите основные узлы макраме, которые сможете использовать в будущих работах, если техника придётся вам по душе.

Рисунок

Пастельные мелки, акварель с гелевой ручкой или гуашь, картинка, открытка или закладка… Здесь выбор полностью за вами!

Направление нашей беседы зависит от мастер-класса, на который вы придёте. Как мастер мультиинструменталист я могу долго говорить на указанную тему, будь то причины возникновения витражной техники или поведение глины в разных условиях. Также могу научить вас правильно загадывать желания, прорисовывая их или вплетая в верёвочный узел.

Организационные детали