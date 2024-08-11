Узнать Ярославль Эта индивидуальная экскурсия не только для гостей, прибывших в наш город впервые, но и для опытных путешественников, знающих Ярославль как свои пять пальцев. Начнем экскурсию с храма Николы Мокрого. Рядом с храмом увидим один из самых красивых планетариев в мире и самую необычную площадь Ярославля. Следующим объектом нашей экскурсии станет храм Владимирской иконы Богоматери. Редчайший образец культовой архитектуры XVII века. После этого мы едем за реку Которосль и увидим знаменитую Ярославскую Большую Мануфактуру, благодаря которой на Руси появилось выражение — «затрапезный вид». Церкви и храмы Ярославля Мы посетим храм Андрея Критского. Этот «радужный» и по-настоящему светлый храм обладает одной из лучших в мире акустик. После этого мы едем в древний Петропавловский парк, где увидим грациозный храм Петра и Павла. Это живописное место называют Ярославской Голландией. Ярким украшением всего города и золотого кольца России является храм Иоанна Предтечи, именно его можно увидеть на 1000 рублевой купюре. После этого мы едем в сакральное место города — Туговую гору. Здесь почти 850 лет назад произошла битва нашей дружины с врагами. В завершении нашей экскурсии мы побываем в старейшей слободе города Доиловой и на месте слияния рек Которосли и Волги, напротив Ярославского кремля и стрелки. Мы побываем у земляной дамбы через реку Которосль. Увидим каменный мост XIX века, случайно найденный строителями во время реконструкции современного моста. И ещё многое другое ждёт вас на экскурсии! Важная информация:

Экскурсия индивидуальная, а значит она проводится только для вас и вашей компании. Вы можете договориться с гидом об удобном именно вам времени и месте встречи, высказать свои предпочтения по маршруту.