Я смогу вас по-настоящему удивить и покажу много мест, где вы точно не бывали, даже, если вы житель...

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5 отзывов
Я смогу вас по-настоящему удивить и покажу много мест, где вы точно не бывали, даже, если вы житель Ярославля! Вы посетите множество красивых мест за пределами исторического центра, увидите храм Николы Мокрого, купеческие палаты 17 века, один из самых красивых планетариев в мире, храм Андрея Критского с ярким интерьером и одной из лучших в мире акустик, «Ярославскую Голландию» с храмом Петра и Павла, храм Иоанна Предтечи, Федоровский собор, Туговую гору.

Коровницкую слободу с ансамблем Иоанна Златоуста.
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль

Что вы увидите 🤩

  • храм Николы Мокрого и Богоматери иконы Тихвинской
  • палаты купца Лузина
  • Ярославский планетарий
  • храм Владимирской иконы Божией Матери
  • храм Андрея Критского и Николы на меленках
  • Петропавловский парк и храм Петра и Павла
  • руины усадьбы Затрапезного
  • храм Усекновения главы Иоанна Предтечи
  • Федоровский собор и храм Николы Пенского
  • Туговая гора и храм Параскеевы Пятницы
  • Коровницкая слобода с храмовым комплексом Иоанна Златоуста и Владимирской иконы Божией Матери
  • каменный мост XIX века через Которосль.
Эта эксклюзивная экскурсия не только для гостей, прибывших в наш город впервые, но и для опытных путешественников, знающих Ярославль как свои пять пальцев.
Начнем экскурсию с храма Николы Мокрого. Рядом с храмом увидим один из самых красивых планетариев в мире и самую необычную площадь Ярославля.
Следующим объектом нашей экскурсии станет храм Владимирской иконы Богоматери. Редчайший образец культовой архитектуры XVII века.
После этого мы едем за реку Которосль и увидим знаменитую Ярославскую Большую Мануфактуру, благодаря которой на Руси появилось выражение — «затрапезный вид».
Осмотрим храм Николы на Меленках. Посетим храм Андрея Критского. Этот «радужный» и по-настоящему светлый храм обладает одной из лучших в мире акустик.
После этого мы едем в древний Петропавловский парк, где увидим грациозный храм Петра и Павла. Это живописное место называют Ярославской Голландией.
Мы посетим некогда богатейшую Толчковскую слободу известную со времен Иоанна Грозного.
Ярким украшением всего города и золотого кольца России является храм Иоанна Предтечи, именно его можно увидеть на 1000 рублевой купюре.
Затем мы посетим кафедральный собор Ярославля — Федоровский и увидим древний список иконы Феодоровской Божией Матери.
После этого мы едем в сакральное место города — Туговую гору. Здесь почти 850 лет назад произошла битва нашей дружины с врагами.
В завершении нашей экскурсии мы побываем в старейшей слободе города Доиловой и на месте слияния рек Которосли и Волги, напротив Ярославского кремля и стрелки.
На десерт я покажу вам секретное место. Мы побываем у земляной дамбы через реку Которосль. Увидим каменный мост XIX века, случайно найденный строителями во время реконструкции современного моста.
Важно знать
Экскурсия индивидуальная, а значит она проводится только для вас и вашей компании. Вы можете договориться с гидом об удобном именно вам времени и месте встречи, высказать свои предпочтения по маршруту.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспортные расходы. Экскурсия на автомобиле путешественника. Возможно использование автомобиля гида за доп. плату. Возможен заказ автобуса от 7 до 55 мест.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные расходы. Экскурсия на автомобиле путешественника. Возможно использование автомобиля гида за доп. плату. Возможен заказ автобуса от 7 до 55 мест.
Место начала и завершения
ул. Чайковского 3, парковка Ярославского планетария
Когда и сколько длится?
Когда: начало в любой день и время с 8 до 18 часов.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

начало в любой день и время с 8 до 18 часов.

Егор П.
Егор П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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