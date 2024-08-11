Приглашаю вас на экскурсию, где вы посетите множество красивых мест за пределами исторического центра, увидите храм Николы Мокрого, купеческие палаты 17 века, один из самых красивых планетариев в мире, храм Андрея Критского с ярким интерьером и одной из лучших в мире акустик и многое другое.
Описание экскурсии
Узнать Ярославль Эта индивидуальная экскурсия не только для гостей, прибывших в наш город впервые, но и для опытных путешественников, знающих Ярославль как свои пять пальцев. Начнем экскурсию с храма Николы Мокрого. Рядом с храмом увидим один из самых красивых планетариев в мире и самую необычную площадь Ярославля. Следующим объектом нашей экскурсии станет храм Владимирской иконы Богоматери. Редчайший образец культовой архитектуры XVII века. После этого мы едем за реку Которосль и увидим знаменитую Ярославскую Большую Мануфактуру, благодаря которой на Руси появилось выражение — «затрапезный вид». Церкви и храмы Ярославля Мы посетим храм Андрея Критского. Этот «радужный» и по-настоящему светлый храм обладает одной из лучших в мире акустик. После этого мы едем в древний Петропавловский парк, где увидим грациозный храм Петра и Павла. Это живописное место называют Ярославской Голландией. Ярким украшением всего города и золотого кольца России является храм Иоанна Предтечи, именно его можно увидеть на 1000 рублевой купюре. После этого мы едем в сакральное место города — Туговую гору. Здесь почти 850 лет назад произошла битва нашей дружины с врагами. В завершении нашей экскурсии мы побываем в старейшей слободе города Доиловой и на месте слияния рек Которосли и Волги, напротив Ярославского кремля и стрелки. Мы побываем у земляной дамбы через реку Которосль. Увидим каменный мост XIX века, случайно найденный строителями во время реконструкции современного моста. И ещё многое другое ждёт вас на экскурсии! Важная информация:
Экскурсия индивидуальная, а значит она проводится только для вас и вашей компании. Вы можете договориться с гидом об удобном именно вам времени и месте встречи, высказать свои предпочтения по маршруту.
Ежедневно (время по согласованию с гидом)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Николы Мокрого и Богоматери иконы Тихвинской
- Ярославский планетарий
- Храм Владимирской иконы Божией Матери
- Храм Андрея Критского и Николы на меленках
- Петропавловский парк и храм Петра и Павла
- Руины усадьбы Затрапезного
- Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи
- Федоровский собор и храм Николы Пенского
- Туговая гора и храм Параскеевы Пятницы
- Коровницкая слобода с храмовым комплексом Иоанна Златоуста
- Каменный мост XIX века через Которосль
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы. Экскурсия на автомобиле путешественника. Возможно использование автомобиля гида за доп. плату
Место начала и завершения?
Ул. Чайковского 3, парковка Ярославского планетария
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время по согласованию с гидом)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия индивидуальная
- А значит она проводится только для вас и вашей компании. Вы можете договориться с гидом об удобном именно вам времени и месте встречи
- Высказать свои предпочтения по маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень насыщенная и интересная экскурсия. Благодаря Егору за три часа посетили массу очень интересных мест за пределами исторического центра Ярославля, куда сами за такой краткий срок точно бы не добрались. Посетили все объявленные в экскурсии места, одних только храмов Егор показал больше пяти, и в отношении каждого объяснил и показал уникальные черты и детали
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Н
В Ярославле были не в первый раз, поэтому выбрали экскурсию "Неизведанный Ярославль". Продуманный маршрут с интересными местами, в которых действительно ранее не бывали. Главное это информационное сопровождение. Получили большой объем позновательной информации.
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А
Экскурсия получилась захватывающей, по мимо знаний и интересных фактов об Ярославле были рассказаны факты об истории страны значимости истории города во Всероссийской истории. Экскурсия проходила по местам мало описанных в открытых источниках.
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А
Экскурсия получилась захватывающей, по мимо знаний и интересных фактов об Ярославле были рассказаны факты об истории страны значимости истории города во Всероссийской истории. Экскурсия проходила по местам мало описанных в открытых источниках.
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Т
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