Эта эксклюзивная экскурсия не только для гостей, прибывших в наш город впервые, но и для опытных путешественников, знающих Ярославль как свои пять пальцев.

Начнем экскурсию с храма Николы Мокрого. Рядом с храмом увидим один из самых красивых планетариев в мире и самую необычную площадь Ярославля.

Следующим объектом нашей экскурсии станет храм Владимирской иконы Богоматери. Редчайший образец культовой архитектуры XVII века.

После этого мы едем за реку Которосль и увидим знаменитую Ярославскую Большую Мануфактуру, благодаря которой на Руси появилось выражение — «затрапезный вид».

Осмотрим храм Николы на Меленках. Посетим храм Андрея Критского. Этот «радужный» и по-настоящему светлый храм обладает одной из лучших в мире акустик.

После этого мы едем в древний Петропавловский парк, где увидим грациозный храм Петра и Павла. Это живописное место называют Ярославской Голландией.

Мы посетим некогда богатейшую Толчковскую слободу известную со времен Иоанна Грозного.

Ярким украшением всего города и золотого кольца России является храм Иоанна Предтечи, именно его можно увидеть на 1000 рублевой купюре.

Затем мы посетим кафедральный собор Ярославля — Федоровский и увидим древний список иконы Феодоровской Божией Матери.

После этого мы едем в сакральное место города — Туговую гору. Здесь почти 850 лет назад произошла битва нашей дружины с врагами.

В завершении нашей экскурсии мы побываем в старейшей слободе города Доиловой и на месте слияния рек Которосли и Волги, напротив Ярославского кремля и стрелки.

На десерт я покажу вам секретное место. Мы побываем у земляной дамбы через реку Которосль. Увидим каменный мост XIX века, случайно найденный строителями во время реконструкции современного моста.

Важно знать

Экскурсия индивидуальная, а значит она проводится только для вас и вашей компании. Вы можете договориться с гидом об удобном именно вам времени и месте встречи, высказать свои предпочтения по маршруту.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида

Туристы оплачивают самостоятельно: