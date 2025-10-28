Р Рассадкина На машине удобно передвигаться по городу

Посмотрели основные архитектурные памятники, узнали много интересного

Гид посоветовал интересные места в городе, рестораны, магазины!

Ресторан пенаты очень красивый и подача еды красивая

Т Татьяна Увидели Ярославль -со всеми его значимыми красотами, чтобы иметь представление и вернуться снова))

Спасибо огромное году Ирине)))

Все отлично))) 💐🌷🌹🌻🌼

Е Елена Очень понравился экскурсовод - грамотная, знающая, увлекательно излагающая. . все было отлично!

Р Роман Замечательная экскурсия! Интересно, увлекательно, комфортно!

О Оксана Сразу начну с благодарности Ирине! Отличный экскурсовод, комфортный автомобиль с панорамной крышей, поэтому не пропустите ни одной достопримечательности! Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Много интересных мест и памятников истории! Будем в Ярославле, обязательно обратимся к Ирине! Еще раз спасибо за интересно проведенное время!

М Марина Все понравилось. Погода только подкачала

Л Людмила Большое спасибо Ирине за содержательную, интересную экскурсию, прекрасно спланированное время в Ярославле и Толганском монастыре!

Было всего в меру - и новой информации, и приятного общения, время пролетело очень быстро и теперь наслаждаемся приятными воспоминаниями о Ярославле и замечательной ярославне - Ирине!

Рекомендую.

И Ираида Всё понравилось Спасибо.

Н Наталья Ирина очень профессиональный экскурсовод, внимательный водитель. Все наши желания были выполнены, организация поездки грамотно составлена. Очень понравились и рассказ о Ярославле (о местах, где мы ещё не успели побывать), Вятское как всегда красиво и интересно, а замок Понизовкина просто волшебный. Спасибо большое за чудесное путешествие!

Л Любовь читать дальше возрастов, начиная с детей со школьной скамьи, заканчивая самими родителями. Электро автомобиль - вообще штука современная, тем комфортнее оказался экскурсионный обзорный тур по городу.

Атмосфера была создана очень дружелюбная и тёплая благодаря лёгкости в подаче материала, что очень впечатлило.



Время пролетело быстро и незаметно! Экскурсия точно заставила задуматься о следующей поездке в город:) Спасибо Ирине! Замечательно рассказывает и адаптирует материал под группу. Очень интересная, насыщенная экскурсия по ключевым достопримечательностям города, которых немало. Формат "экскурсии на колёсах" оказался очень удобным и приятным участникам всех

Т Татьяна Интересная экскурсия, время пролетело быстро, все было комфортно, рекомендую!

Е Екатерина Спасибо экскурсоводу Ирине,всё рассказала и показала,посмотрели много достопремечательностей,всё в спокойном ритме

Б Борис Экскурсия,экскурсовод Ирина супер, несмотря на мороз мы увидели все знаковые места города. Быстро и очень удобно

М Михаил читать дальше не очень хорошо. Можно было бы рекомендовать туристам пойти в музей, храм, церковь самостоятельно, а гид в это время подождёт в машине. Установить адекватное время на посещения того или иного заведения и потом двигаться дальше. Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана Пенаты! Реально очень хороший как по интерьеру, так и по кухне и сервису! Официант Кристина и другие работники были очень внимательны. Одно из лучших мест! Здравствуйте! Спасибо Ирине за экскурсию! Посмотрели основные достопримечательности, правда только снаружи. Во внутрь во многие церкви или храмы выход закрыт. Да и сама программа не предполагала посещения музеев, что наверное