Обзорная экскурсия по Ярославлю на электромобиле

Познакомьтесь с Ярославлем на комфортабельном электромобиле.

Вы увидите основные достопримечательности города, включая Кремль, первый русский театр, храмы и панорамные виды с обзорных площадок.
5
52 отзыва
Описание экскурсии

Ярославль:

  • история и современность.
  • Откройте для себя Ярославль — жемчужину Золотого кольца России. На комфортабельном электромобиле вы познакомитесь с богатой историей и архитектурой древнего города.
  • Основные достопримечательности.
  • Вы увидите исторический центр города, включая Спасо-Преображенский монастырь (Кремль), первый русский театр, храмовые комплексы и памятники архитектуры. С обзорных площадок откроются панорамные виды на город и Стрелку — место слияния Волги и Которосли.
  • Комфорт и экология.
  • Экскурсия проводится на современном электромобиле, что обеспечивает тихий и экологичный осмотр достопримечательностей. Маршрут продуман таким образом, чтобы показать максимальное количество интересных мест за короткое время.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, 13:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Спасо-Преображенский монастырь (Кремль)
  • Первый русский театр
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Церковь Богоявления
  • Церковь Ильи Пророка
  • Успенский кафедральный собор
  • Стрелку (место слияния Волги и Которосли)
  • Центральные площади Ярославля
  • Памятники историческим личностям
  • Обзорно-смотровые площадки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первомайская улица, 53
Завершение: Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
3
2
1
Р
Рассадкина
28 окт 2025
На машине удобно передвигаться по городу
Посмотрели основные архитектурные памятники, узнали много интересного
Гид посоветовал интересные места в городе, рестораны, магазины!
Ресторан пенаты очень красивый и подача еды красивая
Т
Татьяна
24 сен 2025
Увидели Ярославль -со всеми его значимыми красотами, чтобы иметь представление и вернуться снова))
Спасибо огромное году Ирине)))
Все отлично))) 💐🌷🌹🌻🌼
Е
Елена
22 сен 2025
Очень понравился экскурсовод - грамотная, знающая, увлекательно излагающая. . все было отлично!
Р
Роман
19 авг 2025
Замечательная экскурсия! Интересно, увлекательно, комфортно!
О
Оксана
10 авг 2025
Сразу начну с благодарности Ирине! Отличный экскурсовод, комфортный автомобиль с панорамной крышей, поэтому не пропустите ни одной достопримечательности! Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Много интересных мест и памятников истории! Будем в Ярославле, обязательно обратимся к Ирине! Еще раз спасибо за интересно проведенное время!
М
Марина
8 авг 2025
Все понравилось. Погода только подкачала
Л
Людмила
29 июл 2025
Большое спасибо Ирине за содержательную, интересную экскурсию, прекрасно спланированное время в Ярославле и Толганском монастыре!
Было всего в меру - и новой информации, и приятного общения, время пролетело очень быстро и теперь наслаждаемся приятными воспоминаниями о Ярославле и замечательной ярославне - Ирине!
Рекомендую.
И
Ираида
21 июл 2025
Всё понравилось Спасибо.
Н
Наталья
14 июл 2025
Ирина очень профессиональный экскурсовод, внимательный водитель. Все наши желания были выполнены, организация поездки грамотно составлена. Очень понравились и рассказ о Ярославле (о местах, где мы ещё не успели побывать), Вятское как всегда красиво и интересно, а замок Понизовкина просто волшебный. Спасибо большое за чудесное путешествие!
Л
Любовь
10 июн 2025
Спасибо Ирине! Замечательно рассказывает и адаптирует материал под группу. Очень интересная, насыщенная экскурсия по ключевым достопримечательностям города, которых немало. Формат "экскурсии на колёсах" оказался очень удобным и приятным участникам всех
читать дальше

возрастов, начиная с детей со школьной скамьи, заканчивая самими родителями. Электро автомобиль - вообще штука современная, тем комфортнее оказался экскурсионный обзорный тур по городу.
Атмосфера была создана очень дружелюбная и тёплая благодаря лёгкости в подаче материала, что очень впечатлило.

Время пролетело быстро и незаметно! Экскурсия точно заставила задуматься о следующей поездке в город:)

Т
Татьяна
20 апр 2025
Интересная экскурсия, время пролетело быстро, все было комфортно, рекомендую!
Е
Екатерина
18 фев 2025
Спасибо экскурсоводу Ирине,всё рассказала и показала,посмотрели много достопремечательностей,всё в спокойном ритме
Б
Борис
16 фев 2025
Экскурсия,экскурсовод Ирина супер, несмотря на мороз мы увидели все знаковые места города. Быстро и очень удобно
М
Михаил
27 дек 2024
Здравствуйте! Спасибо Ирине за экскурсию! Посмотрели основные достопримечательности, правда только снаружи. Во внутрь во многие церкви или храмы выход закрыт. Да и сама программа не предполагала посещения музеев, что наверное
читать дальше

не очень хорошо. Можно было бы рекомендовать туристам пойти в музей, храм, церковь самостоятельно, а гид в это время подождёт в машине. Установить адекватное время на посещения того или иного заведения и потом двигаться дальше. Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана Пенаты! Реально очень хороший как по интерьеру, так и по кухне и сервису! Официант Кристина и другие работники были очень внимательны. Одно из лучших мест!

Ю
Юлия
13 ноя 2024
Получили представление о городе, познакомились с основными достопримечательностями. Хороший формат для первого знакомства с городом. Благодарим экскурсовода Ирину за интересные и комфортные 3 часа прогулки по городу.

Входит в следующие категории Ярославля

