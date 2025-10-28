Познакомьтесь с Ярославлем на комфортабельном электромобиле.
Вы увидите основные достопримечательности города, включая Кремль, первый русский театр, храмы и панорамные виды с обзорных площадок.
Описание экскурсии
Ярославль:
- история и современность.
- Откройте для себя Ярославль — жемчужину Золотого кольца России. На комфортабельном электромобиле вы познакомитесь с богатой историей и архитектурой древнего города.
- Основные достопримечательности.
- Вы увидите исторический центр города, включая Спасо-Преображенский монастырь (Кремль), первый русский театр, храмовые комплексы и памятники архитектуры. С обзорных площадок откроются панорамные виды на город и Стрелку — место слияния Волги и Которосли.
- Комфорт и экология.
- Экскурсия проводится на современном электромобиле, что обеспечивает тихий и экологичный осмотр достопримечательностей. Маршрут продуман таким образом, чтобы показать максимальное количество интересных мест за короткое время.
Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, 13:00 и 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский монастырь (Кремль)
- Первый русский театр
- Храм Иоанна Предтечи
- Церковь Богоявления
- Церковь Ильи Пророка
- Успенский кафедральный собор
- Стрелку (место слияния Волги и Которосли)
- Центральные площади Ярославля
- Памятники историческим личностям
- Обзорно-смотровые площадки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первомайская улица, 53
Завершение: Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Р
Рассадкина
28 окт 2025
На машине удобно передвигаться по городу
Посмотрели основные архитектурные памятники, узнали много интересного
Гид посоветовал интересные места в городе, рестораны, магазины!
Ресторан пенаты очень красивый и подача еды красивая
Посмотрели основные архитектурные памятники, узнали много интересного
Т
Татьяна
24 сен 2025
Увидели Ярославль -со всеми его значимыми красотами, чтобы иметь представление и вернуться снова))
Спасибо огромное году Ирине)))
Все отлично))) 💐🌷🌹🌻🌼
Е
Елена
22 сен 2025
Очень понравился экскурсовод - грамотная, знающая, увлекательно излагающая. . все было отлично!
Р
Роман
19 авг 2025
Замечательная экскурсия! Интересно, увлекательно, комфортно!
О
Оксана
10 авг 2025
Сразу начну с благодарности Ирине! Отличный экскурсовод, комфортный автомобиль с панорамной крышей, поэтому не пропустите ни одной достопримечательности! Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Много интересных мест и памятников истории! Будем в Ярославле, обязательно обратимся к Ирине! Еще раз спасибо за интересно проведенное время!
М
Марина
8 авг 2025
Все понравилось. Погода только подкачала
Л
Людмила
29 июл 2025
Большое спасибо Ирине за содержательную, интересную экскурсию, прекрасно спланированное время в Ярославле и Толганском монастыре!
Было всего в меру - и новой информации, и приятного общения, время пролетело очень быстро и теперь наслаждаемся приятными воспоминаниями о Ярославле и замечательной ярославне - Ирине!
Рекомендую.
И
Ираида
21 июл 2025
Всё понравилось Спасибо.
Н
Наталья
14 июл 2025
Ирина очень профессиональный экскурсовод, внимательный водитель. Все наши желания были выполнены, организация поездки грамотно составлена. Очень понравились и рассказ о Ярославле (о местах, где мы ещё не успели побывать), Вятское как всегда красиво и интересно, а замок Понизовкина просто волшебный. Спасибо большое за чудесное путешествие!
Л
Любовь
10 июн 2025
Спасибо Ирине! Замечательно рассказывает и адаптирует материал под группу. Очень интересная, насыщенная экскурсия по ключевым достопримечательностям города, которых немало. Формат "экскурсии на колёсах" оказался очень удобным и приятным участникам всех
Т
Татьяна
20 апр 2025
Интересная экскурсия, время пролетело быстро, все было комфортно, рекомендую!
Е
Екатерина
18 фев 2025
Спасибо экскурсоводу Ирине,всё рассказала и показала,посмотрели много достопремечательностей,всё в спокойном ритме
Б
Борис
16 фев 2025
Экскурсия,экскурсовод Ирина супер, несмотря на мороз мы увидели все знаковые места города. Быстро и очень удобно
М
Михаил
27 дек 2024
Здравствуйте! Спасибо Ирине за экскурсию! Посмотрели основные достопримечательности, правда только снаружи. Во внутрь во многие церкви или храмы выход закрыт. Да и сама программа не предполагала посещения музеев, что наверное
Ю
Юлия
13 ноя 2024
Получили представление о городе, познакомились с основными достопримечательностями. Хороший формат для первого знакомства с городом. Благодарим экскурсовода Ирину за интересные и комфортные 3 часа прогулки по городу.
