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Да и сама программа не предполагала посещения музеев, что наверное не очень хорошо. Можно было бы рекомендовать туристам пойти в музей, храм, церковь самостоятельно, а гид в это время подождёт в машине. Установить адекватное время на посещения того или иного заведения и потом двигаться дальше. Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана Пенаты! Реально очень хороший как по интерьеру, так и по кухне и сервису! Официант Кристина и другие работники были очень внимательны. Одно из лучших мест!