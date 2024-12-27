Экскурсии на электромобилях в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «На электромобиле» в Ярославле, цены от 8900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле
На машине
На электромобиле
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
«Достопримечательности Ярославщины Вас ждет эко-экскурсия на комфортном новом кроссовере-электромобиле Honda ens1»
Завтра в 09:00
17 фев в 09:00
8900 за всё до 4 чел.
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
На машине
На электромобиле
21 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
«По главным местам Ярославля за три часа Экскурсия выходного дня на комфортном электромобиле-кроссовере Honda ens1»
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, 13:00 и 16:00
14 фев в 09:30
15 фев в 09:30
9500 за всё до 4 чел.
По Ярославлю на электромобиле
На машине
На электромобиле
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ярославлю на электромобиле
Узнать о важных вехах в истории города и современных проектах его развития
Начало: На Первомайской улице
«Экскурсия проходит на электромобиле Honda Ens1 (есть бустер)»
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
9500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    27 декабря 2024
    Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле
    Здравствуйте! Спасибо Ирине за экскурсию! Посмотрели основные достопримечательности, правда только снаружи. Во внутрь во многие церкви или храмы выход закрыт.
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    Да и сама программа не предполагала посещения музеев, что наверное не очень хорошо. Можно было бы рекомендовать туристам пойти в музей, храм, церковь самостоятельно, а гид в это время подождёт в машине. Установить адекватное время на посещения того или иного заведения и потом двигаться дальше. Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана Пенаты! Реально очень хороший как по интерьеру, так и по кухне и сервису! Официант Кристина и другие работники были очень внимательны. Одно из лучших мест!

  • Ю
    Юлия
    13 ноября 2024
    Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
    Получили представление о городе, познакомились с основными достопримечательностями. Хороший формат для первого знакомства с городом. Благодарим экскурсовода Ирину за интересные и комфортные 3 часа прогулки по городу.
  • В
    Виктор
    9 ноября 2024
    Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
    Обозревали все основные достопримечательности Ярославля! Вышло очень увлекательно и интересно, надолго запомним эту экскурсию!
  • О
    Ольга
    12 сентября 2024
    Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле
    Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод Ирина рассказала подробно о Ярославле,провезла по всем достопримечательностям города на своем электро автомобиле. Мы довольны экскурсией и гидом. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На электромобиле»

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  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Церковь Ильи Пророка
  6. Музей-заповедник
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Парк Стрелка
  9. Советская площадь
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в феврале 2025
Сейчас в Ярославле в категории "На электромобиле" можно забронировать 3 экскурсии от 8900 до 9500. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год на электромобиле, 55 ⭐ отзывов, цены от 8900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель