3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
«Достопримечательности Ярославщины Вас ждет эко-экскурсия на комфортном новом кроссовере-электромобиле Honda ens1»
Завтра в 09:00
17 фев в 09:00
8900₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
«По главным местам Ярославля за три часа Экскурсия выходного дня на комфортном электромобиле-кроссовере Honda ens1»
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, 13:00 и 16:00
14 фев в 09:30
15 фев в 09:30
9500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ярославлю на электромобиле
Узнать о важных вехах в истории города и современных проектах его развития
Начало: На Первомайской улице
«Экскурсия проходит на электромобиле Honda Ens1 (есть бустер)»
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
9500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил27 декабря 2024Здравствуйте! Спасибо Ирине за экскурсию! Посмотрели основные достопримечательности, правда только снаружи. Во внутрь во многие церкви или храмы выход закрыт.
- ЮЮлия13 ноября 2024Получили представление о городе, познакомились с основными достопримечательностями. Хороший формат для первого знакомства с городом. Благодарим экскурсовода Ирину за интересные и комфортные 3 часа прогулки по городу.
- ВВиктор9 ноября 2024Обозревали все основные достопримечательности Ярославля! Вышло очень увлекательно и интересно, надолго запомним эту экскурсию!
- ООльга12 сентября 2024Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод Ирина рассказала подробно о Ярославле,провезла по всем достопримечательностям города на своем электро автомобиле. Мы довольны экскурсией и гидом. Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На электромобиле»
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в феврале 2025
Сейчас в Ярославле в категории "На электромобиле" можно забронировать 3 экскурсии от 8900 до 9500. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год на электромобиле, 55 ⭐ отзывов, цены от 8900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель