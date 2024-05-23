Я приглашаю вас прогуляться по Ярославлю — уникальному городу, где гармонично сочетаются несколько исторических эпох.
Вместе со мной вы посетите его «визитные карточки», узнаете интересные факты и увлекательные легенды. Нас ждут старинные усадьбы, живописные набережные и средневековые храмы.
Вместе со мной вы посетите его «визитные карточки», узнаете интересные факты и увлекательные легенды. Нас ждут старинные усадьбы, живописные набережные и средневековые храмы.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:00
Что вас ожидает:
- Первый русский профессиональный театр
- Знаменская башня - портал в город 17 века
- Торговые ряды
- Улица Кирова - пешеходная улица города
- Советская площадь - центр Земляного города
- Храм Ильи Пророка - жемчужина Ярославля
- Демидовский сад - место встречи влюблённых
- Дом Матвеевских - особняк 18 века
- Вечный огонь - вечная память
- Успенский собор - кафедральный собор
- Стрелка - место, с которого начинался Ярославль
- Которосльная набережная
Описание экскурсии
Первое знакомство с городом Ярославль — это уникальный город. Он сочетает в себе сразу несколько исторических эпох. Экскурсия познакомит с богатым наследием города и откроет перед вами его многочисленные достопримечательности. Вы прогуляетесь по набережным и главным улицам, увидите средневековые храмы и старинные усадьбы, услышите историю города, интересные факты и легенды. Открой для себя Ярославль и влюбись в него!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|800 ₽
|Пенсионный, студенческий
|750 ₽
|Школьный
|700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый русский профессиональный театр
- Знаменская башня - портал в город 17 века
- Торговые ряды
- Улица Кирова - пешеходная улица города
- Советская площадь - центр Земляного города
- Храм Ильи Пророка - жемчужина Ярославля
- Демидовский сад - место встречи влюблённых
- Дом Матвеевских - особняк 18 века
- Вечный огонь - вечная память
- Успенский собор - кафедральный собор
- Стрелка - место, с которого начинался Ярославль
- Которосльная набережная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Завершение: Парк Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
23 мая 2024
О
Ольга
12 мая 2024
Спасибо Анастасии за интересную и познавательную экскурсию по Ярославлю '' Путешествие во времени'', интересную информацию о городе и его архитектуре, об исторических событиях Анастасия рассказывает с энтузиазмом и любовью к городу Ярославлю.
О
Ольга
12 мая 2024
Спасибо большое, экскурсоводу Анастасии)) Приятная девушка с хорошей дикцией, очень интересно рассказывает, входит в контакт с клиентами. Угощала шоколадом))
Е
Елена
7 мая 2024
Спасибо огромное. Экскурсия очень понравилась)
Н
Наталья
5 мая 2024
Анастасия - очень профессиональный экскурсовод, приятный собеседник и очень милая девушка. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендуем👍👍👍👍👍
Т
Татьяна
2 мая 2024
Были на экскурсии 1 мая у Анастасии - замечательный экскурсовод, увлечённая своим делом и готовая поделиться множеством интересных фактов о городе
Анастасия ответила на все наши возникающие вопросы, дала советы по нашему путешествию. Маршрут логично выстроен, включает множество потрясающих локаций! Спасибо за экскурсию
Анастасия ответила на все наши возникающие вопросы, дала советы по нашему путешествию. Маршрут логично выстроен, включает множество потрясающих локаций! Спасибо за экскурсию
О
Ольга
1 мая 2024
Приятная прогулка, рекомендую.
Т
Татьяна
30 апр 2024
До этого я приезжала в Ярославль зимой и перемещалась короткими перебежками от одного тёплого места до другого. Поэтому у меня не было цельной картины исторического центра города, да и многие
Д
Дина
30 апр 2024
Интересная экскурсия, Анастасия отличный экскурсовод!
Н
Наталья
30 апр 2024
Экскурсовод Анастасия очень позитивный, любящий свой город и свое дело человек! Нам понравилось все. Мы не первый раз в Ярославле, но Анастасия смогла нас заинтересовать и удерживать наше внимание. Спасибо за интересные истории и исторические факты. Рекомендуем
Е
Елена
30 апр 2024
Все отлично!
И
Инга
29 апр 2024
28.04.2024 были семьёй на экскурсии у Анастасии. Остались под большим впечатлением,время пролетело. Все присутствующие с огромным интересом слушали Анастасию,так как у нее энциклопедические знания об истории Ярославля. Видно,что для неё это не просто работа,а дело которое приносит ей удовольствие. Сходите к ней на экскурсию,получите удовольствие
С
Саша
26 апр 2024
Экскурсия получилась интересной, рассказали о главный местах города, о его секретах. Время прошло не заметно и с удовольствием
Т
Татьяна
27 мар 2024
Отличная экскурсия — интересная, познавательная, волшебная. Рекомендую.
У
Ульяна
25 мар 2024
Добрый день! 24 марта посетила обзорную экскурсию по Ярославлю «Путешествие во времени». Несмотря на дождь и холод, грамотно составленный маршрут от Волковского театра до Стрелки прошел интересно, познавательно и душевно тепло! Огромную благодарность хочу выразить экскурсоводу Анастасии! Огромное спасибо за интересные исторические факты, профессионализм, отзывчивость, юмор, приятную атмосферу. От экскурсии остались только положительные эмоции, СПАСИБО!
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