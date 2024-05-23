читать дальше детали я упустила. В этот же раз я наконец увидела город и узнала множество историй о его жителях, зданиях и событиях, благодаря очень ёмкой и познавательной экскурсии, которую провела гид Анастасия. Она была очень дружелюбна, приветлива, заранее написала место встречи и как её узнать. К тому же Анастасия - лицензированный гид и проходила аттестацию, которая позволяет ей проводить экскурсии.

До этого я приезжала в Ярославль зимой и перемещалась короткими перебежками от одного тёплого места до другого. Поэтому у меня не было цельной картины исторического центра города, да и многие