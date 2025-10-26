Всегда рада приветствовать наших гостей в красивом древнем городе Ярославле! Если вы хотите насладиться прекрасными видами набережной, древними храмами, узнать о талантах ярославской земли — то жду вас в Ярославле!
Описание экскурсииИзвестнейшие храмовые ансамбли и памятники архитектуры Ярославля Во время экскурсии вы не только узнаете о 1000-летней истории города, но и услышите о талантливых людях ярославской земли, увидите известнейшие храмовые ансамбли и памятники архитектуры. Вы совершите чудесную прогулку по набережной реки Которосли и Волги, побываете на Стрелке рек и загадаете желание в беседке на Волге. Увидите церковь Ильи Пророка, церковь Рождества Христова, Успенский собор, Церковь Николы Рубленый Город, Церковь Спаса-на-Городу, Церковь Михаила Архангела, Рождества Христова. Достопримечательности современности и легенды о известных ярославцах Город Ярославль является родиной для многих известных талантливых людей: Ф. Г. Волкова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Трефолева, В. В. Терешковой и многих других. Вас ждут увлекательные рассказы и легенды о известных ярославцах. Запланирован наружный осмотр Казанского, Кирилло-Афанасьевского и Спасо-Преображенского монастырей. Ярославль отпраздновал свой 1000-летний юбилей, потому не обойдем мы стороной и достопримечательности современности, которые уже так полюбились ярославцам и гостям нашего города. Рычащий медведь (памятник), Казанская часовня, памятник Ярославу Мудрому и многое другое. Важная информация По индивидуальной заявке экскурсия может дополняться, включать посещение ряда интересных мест (при условии использования транспорта). Например, Храм Иоанна Златоуста (изразцовый наличник высотой 8 метров), Петропавловский парк с храмом Петра и Павла, посещение Толгского монастыря (чудотворная икона Толгской Божьей Матери 1314 года).
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волжская и Которосльная набережные
- Стрелка
- Памятник Ярославу Мудрому и Рычащему медведю
- Церковь Рождества Христова
- Церковь Михаила Архангела
- Церковь Ильи Пророка
- Церковь Николы Рубленого
- Успенский собор
- Церковь Спаса на Городу
- Спасо-Преображенский монастырь
- Казанский монастырь
- Кирилло-Афанасьевский монастырь
- Дополнительно:
- Толгский монастырь
- Храм Иоанна Златоуста
- Храм Петра и Павла
- Церковь Николы Надеина
- Храм Иоанна Предтечи
- Храм Ильи Пророка
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты в культурные объекты
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Светлана провела превосходную нам экскурсию по городу. Компания у нас была из живущих в городе и приехавших впервые. Интересно было всем. У нас вышла отличная прогулка! Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
U
Добрый день! Экскурсовод Светлана провела нам очень интересную, наполненную, познавательную экскурсию. Посетили историческую часть города, набережную, беседки, храмы, монастырь. Не хотелось расставаться. В Ярославле была первый раз. Обязательно будем планировать новый приезд для изучения пригорода. Благодарю за организацию и качественную услугу!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Хочу поблагодарить Светлану за прекрасную экскурсию! Очень профессионально и очень интересно! Маршрут экскурсии продуман до мелочей, и это во многом помогло в дальнейшем, при самостоятельной прогулке. Мы полюбили Ярославль:)
Вам был полезен этот отзыв?
П
Хочу поблагодарить Светлану за прекрасную экскурсию! Очень профессионально и очень интересно! Маршрут экскурсии продуман до мелочей, и это во многом помогло в дальнейшем, при самостоятельной прогулке. Мы полюбили Ярославль:)
Вам был полезен этот отзыв?
D
Экскурсия отличная! Были с детьми 4 и 7 лет. Светлана очень хорошо и доступно все рассказывала. Дети были вовлечены в процесс. 3 часа пролетели незаметно! Большое спасибо! Приедем к вам еще!
Вам был полезен этот отзыв?
D
Экскурсия отличная! Были с детьми 4 и 7 лет. Светлана очень хорошо и доступно все рассказывала. Дети были вовлечены в процесс. 3 часа пролетели незаметно! Большое спасибо! Приедем к вам еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии на «Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия»
Групповая
до 28 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе
С погружением в тысячелетнюю историю города
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
850 ₽ за человека
5000 ₽ за экскурсию