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Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»

4.7
27 отзывов
Волкова С.
Волкова С. – Гид из Ярославля
За время экскурсии 🧭 по Ярославлю вы увидите множество древних и современных достопримечательностей 🏛️, в которых воплотилась 1000-летняя история 📖 города.

Побываете на Красной Площади, прогуляетесь 👣 по знаменитым набережным и увидите более 10 храмов.

Узнаете, где находится нулевой километр Золотого Кольца и почему исторический центр попал в список объектов ЮНЕСКО.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»

Что вы увидите

  • Волжская и Которосльная набережные
  • Стрелка
  • Памятник Ярославу Мудрому и Рычащему медведю
  • Церковь Рождества Христова
  • Церковь Михаила Архангела
  • Церковь Ильи Пророка
  • Церковь Николы Рубленого
  • Успенский собор
  • Церковь Спаса на Городу
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Казанский монастырь
  • Кирилло-Афанасьевский монастырь
  • Дополнительно:
  • Толгский монастырь
  • Храм Иоанна Златоуста
  • Храм Петра и Павла
  • Церковь Николы Надеина
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Храм Ильи Пророка
  • Храм Иоанна Златоуста
Всегда рада приветствовать наших гостей в красивом древнем городе Ярославле! Если вы хотите насладиться прекрасными видами набережной, древними храмами, узнать о талантах ярославской земли и провести время в компании интересного и опытного экскурсовода — то жду вас в Ярославле!
Известнейшие храмовые ансамбли и памятники архитектуры Ярославля
Во время экскурсии 🧭 вы не только узнаете о 1000-летней истории 📖 города, но и услышите о талантливых людях ярославской земли, увидите известнейшие храмовые ансамбли и памятники архитектуры. Вы совершите чудесную прогулку 👣 по набережной реки Которосли и Волги, побываете на Стрелке рек и загадаете желание в беседке на Волге. Увидите церковь ⛪ Ильи Пророка, церковь Рождества Христова, Успенский собор, Церковь Николы Рубленый Город 🏙️, Церковь Спаса-на-Городу, Церковь Михаила Архангела, Рождества Христова.
Достопримечательности современности и легенды о известных ярославцах
Город Ярославль является родиной для многих известных талантливых людей: Ф. Г. Волкова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Трефолева, В. В. Терешковой и многих других. Вас ждут увлекательные рассказы и легенды о известных ярославцах. Запланирован наружный осмотр Казанского, Кирилло-Афанасьевского и Спасо-Преображенского монастырей. Ярославль отпраздновал свой 1000-летний юбилей, потому не обойдем мы стороной и достопримечательности 🏛️ современности, которые уже так полюбились ярославцам и гостям нашего города. Рычащий медведь (памятник), Казанская часовня, памятник Ярославу Мудрому и многое другое.
Важная информация
По индивидуальной заявке экскурсия ⛳ может дополняться, включать посещение ряда интересных мест (при условии использования транспорта). Например, Храм Иоанна Златоуста (изразцовый наличник высотой 8 метров), Петропавловский парк 🌳 с храмом Петра и Павла, посещение Толгского монастыря (чудотворная икона Толгской Божьей Матери 1314 года).
Что входит
  • Услуги опытного и интересного экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Транспорт.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волкова С.
Волкова С.
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27 отзывов оставили туристы

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