Всегда рада приветствовать наших гостей в красивом древнем городе Ярославле! Если вы хотите насладиться прекрасными видами набережной, древними храмами, узнать о талантах ярославской земли и провести время в компании интересного и опытного экскурсовода — то жду вас в Ярославле!

Известнейшие храмовые ансамбли и памятники архитектуры Ярославля

Во время экскурсии 🧭 вы не только узнаете о 1000-летней истории 📖 города, но и услышите о талантливых людях ярославской земли, увидите известнейшие храмовые ансамбли и памятники архитектуры. Вы совершите чудесную прогулку 👣 по набережной реки Которосли и Волги, побываете на Стрелке рек и загадаете желание в беседке на Волге. Увидите церковь ⛪ Ильи Пророка, церковь Рождества Христова, Успенский собор, Церковь Николы Рубленый Город 🏙️, Церковь Спаса-на-Городу, Церковь Михаила Архангела, Рождества Христова.

Достопримечательности современности и легенды о известных ярославцах

Город Ярославль является родиной для многих известных талантливых людей: Ф. Г. Волкова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Трефолева, В. В. Терешковой и многих других. Вас ждут увлекательные рассказы и легенды о известных ярославцах. Запланирован наружный осмотр Казанского, Кирилло-Афанасьевского и Спасо-Преображенского монастырей. Ярославль отпраздновал свой 1000-летний юбилей, потому не обойдем мы стороной и достопримечательности 🏛️ современности, которые уже так полюбились ярославцам и гостям нашего города. Рычащий медведь (памятник), Казанская часовня, памятник Ярославу Мудрому и многое другое.

Важная информация

По индивидуальной заявке экскурсия ⛳ может дополняться, включать посещение ряда интересных мест (при условии использования транспорта). Например, Храм Иоанна Златоуста (изразцовый наличник высотой 8 метров), Петропавловский парк 🌳 с храмом Петра и Павла, посещение Толгского монастыря (чудотворная икона Толгской Божьей Матери 1314 года).