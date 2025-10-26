Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить За время экскурсии вы увидите множество древних и современных достопримечательностей, в которых воплотилась 1000-летняя история города.



Узнаете, где находится нулевой километр Золотого Кольца и почему исторический центр попал в список объектов ЮНЕСКО. Всегда рада приветствовать наших гостей в красивом древнем городе Ярославле! Если вы хотите насладиться прекрасными видами набережной, древними храмами, узнать о талантах ярославской земли — то жду вас в Ярославле! 4.9 41 отзыв

Светлана Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 41 отзыв 2.5 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Известнейшие храмовые ансамбли и памятники архитектуры Ярославля Во время экскурсии вы не только узнаете о 1000-летней истории города, но и услышите о талантливых людях ярославской земли, увидите известнейшие храмовые ансамбли и памятники архитектуры. Вы совершите чудесную прогулку по набережной реки Которосли и Волги, побываете на Стрелке рек и загадаете желание в беседке на Волге. Увидите церковь Ильи Пророка, церковь Рождества Христова, Успенский собор, Церковь Николы Рубленый Город, Церковь Спаса-на-Городу, Церковь Михаила Архангела, Рождества Христова. Достопримечательности современности и легенды о известных ярославцах Город Ярославль является родиной для многих известных талантливых людей: Ф. Г. Волкова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Трефолева, В. В. Терешковой и многих других. Вас ждут увлекательные рассказы и легенды о известных ярославцах. Запланирован наружный осмотр Казанского, Кирилло-Афанасьевского и Спасо-Преображенского монастырей. Ярославль отпраздновал свой 1000-летний юбилей, потому не обойдем мы стороной и достопримечательности современности, которые уже так полюбились ярославцам и гостям нашего города. Рычащий медведь (памятник), Казанская часовня, памятник Ярославу Мудрому и многое другое. Важная информация По индивидуальной заявке экскурсия может дополняться, включать посещение ряда интересных мест (при условии использования транспорта). Например, Храм Иоанна Златоуста (изразцовый наличник высотой 8 метров), Петропавловский парк с храмом Петра и Павла, посещение Толгского монастыря (чудотворная икона Толгской Божьей Матери 1314 года).

по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Волжская и Которосльная набережные

Стрелка

Памятник Ярославу Мудрому и Рычащему медведю

Церковь Рождества Христова

Церковь Михаила Архангела

Церковь Ильи Пророка

Церковь Николы Рубленого

Успенский собор

Церковь Спаса на Городу

Спасо-Преображенский монастырь

Казанский монастырь

Кирилло-Афанасьевский монастырь

Дополнительно:

Толгский монастырь

Храм Иоанна Златоуста

Храм Петра и Павла

Церковь Николы Надеина

Храм Иоанна Предтечи

Храм Ильи Пророка Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Входные билеты в культурные объекты

Транспорт. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: по договоренности Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.