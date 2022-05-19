Друзья! Предлагаю Вам отправиться на прогулку по улицам и площадям одно из старейших городов России с тысячелетней историей - Ярославлю. Вы узнаете о "Золотом веке" Ярославля, о многочисленных каменных усадьбах и доходных домах, сохранившихся с конца 18 века. Побываете в древнейшей части города, где по легенде "Князь Ярослав Мудрый зарубил медведя секирой и, на том месте, повелел основать город в честь свое имя… " Многое пережил Ярославль за свою историю, о чем я Вам и расскажу.