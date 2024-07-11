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Елена Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4000 ₽ за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 2 часа 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Друзья! Предлагаю Вам отправиться на прогулку по улицам и площадям одно из старейших городов России с тысячелетней историей - Ярославлю. Вы узнаете о "Золотом веке" Ярославля, о многочисленных каменных усадьбах и доходных домах, сохранившихся с конца 18 века. Побываете в древнейшей части города, где по легенде "Князь Ярослав Мудрый зарубил медведя секирой и, на том месте, повелел основать город в честь свое имя…" Многое пережил Ярославль за свою историю, о чем я Вам и расскажу.

Суббота в 09:00, 11:30, 14:00, 16:30 Воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережные рек Волги и Которосли Главная площадь гор. Ярославля - Советская площадь и здание театра драмы ИМ.Ф.Г. Волкова Храм Ильи Пророка - 17 в

Храм Спаса-на-Городу - 17 в

Кафедральный Успенский собор

Который был выстроен к 1000-летию Ярославля Монумент Славы Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Транспорт, входные билеты в музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Богоявления, д. 12 - стоянка рядом с храмом Завершение: Площадь Волкова, 1 Когда и сколько длится? Когда: Суббота в 09:00, 11:30, 14:00, 16:30 Воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.