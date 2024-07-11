Описание экскурсииДрузья! Предлагаю Вам отправиться на прогулку по улицам и площадям одно из старейших городов России с тысячелетней историей - Ярославлю. Вы узнаете о "Золотом веке" Ярославля, о многочисленных каменных усадьбах и доходных домах, сохранившихся с конца 18 века. Побываете в древнейшей части города, где по легенде "Князь Ярослав Мудрый зарубил медведя секирой и, на том месте, повелел основать город в честь свое имя…" Многое пережил Ярославль за свою историю, о чем я Вам и расскажу.
Суббота в 09:00, 11:30, 14:00, 16:30 Воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережные рек Волги и Которосли Главная площадь гор. Ярославля - Советская площадь и здание театра драмы ИМ.Ф.Г. Волкова Храм Ильи Пророка - 17 в
- Храм Спаса-на-Городу - 17 в
- Кафедральный Успенский собор
- Который был выстроен к 1000-летию Ярославля Монумент Славы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Транспорт, входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Богоявления, д. 12 - стоянка рядом с храмом
Завершение: Площадь Волкова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:00, 11:30, 14:00, 16:30 Воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
10 июля с друзьями посмотрели на родной город глазами туриста, экскурсия отличная, нам очень понравилось! Экскурсовод Елена легко и интересно рассказывала о значимых исторических событиях и о бытовых деталях ушедших эпох, знаменитых и не очень Ярославцев, названиях улиц и церквей, два часа пролетело незаметно! Что-то знали, а что-то стало открытием. Очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода!
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О
Гид, с которым изначально договаривались, не смогла с нами поработать по семейным обстоятельствам, поэтому были на экскурсии с другим гидом по рекомендации. Погуляли по главным площадям, центральным улицам, Демидовский парк, Стрелка, Которосльная набережная. Виктория замечательно, подробно, увлеченно рассказала об истории города, ответила на все вопросы! Все супер, мы с мужем очень довольны!
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О
Замечательная экскурсия. Николай помог взглянуть на город с другой стороны, разложил историю по полочкам. 2 часа пролетели незаметно.
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Ю
Отличные 2 часа жизни. Все четко и понятно и очень интересно. Человек профи с большим опытом. Горячо рекомендую.
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А
Хороший экскурсовод, грамотная речь, рекомендую
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Я
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