Набережные рек Волги и Которосли Главная площадь гор. Ярославля - Советская площадь и здание театра драмы им. Ф. Г. Волкова Храм Ильи Пророка - 17 в.
Храм Спаса-на-Городу - 17 в.
Кафедральный Успенский собор
Который был выстроен к 1000-летию Ярославля Монумент Славы
Друзья! Предлагаю Вам отправиться на прогулку по улицам и площадям одно из старейших городов России с тысячелетней историей - Ярославлю. Вы узнаете о "Золотом веке" Ярославля, о многочисленных каменных усадьбах и доходных домах, сохранившихся с конца 18 века. Побываете в древнейшей части города, где по легенде "Князь Ярослав Мудрый зарубил медведя секирой и, на том месте, повелел основать город в честь свое имя… " Многое пережил Ярославль за свою историю, о чем я Вам и расскажу.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Транспорт
Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Богоявления, д. 12 - стоянка рядом с храмом
Завершение: Площадь Волкова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:00, 11:30, 14:00, 16:30 Воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Экскурсия проводится только для Вашей группы!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ярославле
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