Что вы увидите
- Волжская набережная
- Церковь Рождества Христова XVII века
- Церковь Николы Надеина
- Храм Ильи Пророка
- Церковь Николы Рубленого
- Церковь Спаса на Городу
- Церковь Михаила Архангела
- Церковь Богоявления
- Парк на Стрелке
- Нулевой километр
- многое другое
Я предлагаю обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по историческому центру Ярославля, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсионная программа:
- Мы прогуляемся по тихим улочкам и бульварам старинного города, посетим Волжскую набережную, которая по праву считается самой красивой на Волге;
- Вы увидите уникальные памятники архитектуры XVII века — храмы Рождества Христова, Николы Надеина, Ильи Пророка, Николы Рубленый город 🏙️, Спаса-на-Городу, Михаила Архангела, Богоявления;
- Побываем на Стрелке — месте, где по легенде князь Ярослав убил медведя и основал город;
- Я расскажу, почему на некоторых домах в центре висит по нескольку табличек с современными и со старыми названиями улиц;
- Увидим памятник «нулевому километру Золотого кольца России», ведь именно в Ярославле и находится этот «нулевой километр».
Начало
🚩 пл. Волкова, 1, Ярославль
Место завершения
🏁 пл. Богоявления, 25, корп. 2, Ярославль
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
19 отзывов оставили туристы
Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века