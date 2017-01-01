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Путешествие по историческому центру Ярославля

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19 отзывов
Юрий Д.
Юрий Д. – Гид из Ярославля
Ярославль – один из старейших городов России, носящий тысячелетнюю историю 📖.

Исторический центр города занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А с 2017 года он считается столицей ⭐️ «Золотого кольца России».

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 по вековым улицам города, увидеть главные символы Ярославля и узнать их историю, спуститься к Волжской набережной, которая по праву считается самой красивой набережной Волги и дойти до «нулевого километра» Золотого кольца России.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Путешествие по историческому центру Ярославля
Путешествие по историческому центру Ярославля

Что вы увидите

  • Волжская набережная
  • Церковь Рождества Христова XVII века
  • Церковь Николы Надеина
  • Храм Ильи Пророка
  • Церковь Николы Рубленого
  • Церковь Спаса на Городу
  • Церковь Михаила Архангела
  • Церковь Богоявления
  • Парк на Стрелке
  • Нулевой километр
  • многое другое
Я предлагаю обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по историческому центру Ярославля, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсионная программа:

  • Мы прогуляемся по тихим улочкам и бульварам старинного города, посетим Волжскую набережную, которая по праву считается самой красивой на Волге;
  • Вы увидите уникальные памятники архитектуры XVII века — храмы Рождества Христова, Николы Надеина, Ильи Пророка, Николы Рубленый город 🏙️, Спаса-на-Городу, Михаила Архангела, Богоявления;
  • Побываем на Стрелке — месте, где по легенде князь Ярослав убил медведя и основал город;
  • Я расскажу, почему на некоторых домах в центре висит по нескольку табличек с современными и со старыми названиями улиц;
  • Увидим памятник «нулевому километру Золотого кольца России», ведь именно в Ярославле и находится этот «нулевой километр».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 пл. Волкова, 1, Ярославль
Место завершения
🏁 пл. Богоявления, 25, корп. 2, Ярославль
Путешествие по историческому центру Ярославля
Путешествие по историческому центру Ярославля
Путешествие по историческому центру Ярославля
Путешествие по историческому центру Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий Д.
Юрий Д.
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19 отзывов оставили туристы

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