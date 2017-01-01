Юрий Д. – Гид из Ярославля

Ярославль – один из старейших городов России, носящий тысячелетнюю историю 📖.



Исторический центр города занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



А с 2017 года он считается столицей ⭐️ «Золотого кольца России».



Мы предлагаем вам прогуляться 👣 по вековым улицам города, увидеть главные символы Ярославля и узнать их историю, спуститься к Волжской набережной, которая по праву считается самой красивой набережной Волги и дойти до «нулевого километра» Золотого кольца России.