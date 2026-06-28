Ярославль — древний город, устремленный в будущее. Я расскажу, кто и когда его основал, где находился Земляной вал и как жил в старину «ярославский расторопный мужик». А также поделюсь историями о местном купечестве, золотом веке архитектуры и знаменитых земляках. Покажу важнейшие символы города и его самые живописные места!

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Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Вы узнаете, где проходили границы города в Средневековье, и рассмотрите главные въездные ворота XVII века. А также услышите, где находились Мытный рынок и трактир «Столбы». Оцените здание первого профессионального русского театра, погуляете по местному Арбату и познакомитесь с Медведем, символом Ярославля. Посетите территорию исторического кремля, раскроете историю Свято-Успенского кафедрального собора и полюбуетесь Стрелкой, образованной при слиянии Волги и Которосли.

Знаковые храмы и живописная Волжская набережная

На центральной площади вы услышите о временах Екатерины Великой и увидите храм Пророка Илии. Далее осмотрите Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь: я расскажу, как он связан со Вторым народным ополчением, Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. В завершение мы прогуляемся по реконструированной Волжской набережной и посмотрим на памятник Некрасову.

Организационные детали