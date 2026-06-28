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Здравствуй, Ярославль! (в группе)

Погулять по историческому центру и познакомиться с его главными достопримечательностями
Ярославль — древний город, устремленный в будущее.

Я расскажу, кто и когда его основал, где находился Земляной вал и как жил в старину «ярославский расторопный мужик». А также поделюсь историями о местном купечестве, золотом веке архитектуры и знаменитых земляках. Покажу важнейшие символы города и его самые живописные места!
5
3 отзыва
Здравствуй, Ярославль! (в группе)
Здравствуй, Ярославль! (в группе)
Здравствуй, Ярославль! (в группе)

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Вы узнаете, где проходили границы города в Средневековье, и рассмотрите главные въездные ворота XVII века. А также услышите, где находились Мытный рынок и трактир «Столбы». Оцените здание первого профессионального русского театра, погуляете по местному Арбату и познакомитесь с Медведем, символом Ярославля. Посетите территорию исторического кремля, раскроете историю Свято-Успенского кафедрального собора и полюбуетесь Стрелкой, образованной при слиянии Волги и Которосли.

Знаковые храмы и живописная Волжская набережная

На центральной площади вы услышите о временах Екатерины Великой и увидите храм Пророка Илии. Далее осмотрите Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь: я расскажу, как он связан со Вторым народным ополчением, Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. В завершение мы прогуляемся по реконструированной Волжской набережной и посмотрим на памятник Некрасову.

Организационные детали

  • Посещение храмов и монастырей по желанию
  • Я могу также провести экскурсию в авто-пешеходном формате: на вашем или арендованном транспорте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет1334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У белой Знаменской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 6464 туристов
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дарья, я коренная ярославна. Закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Экскурсии провожу с 2012 года, параллельно преподаю в духовной семинарии и веду программу о достопримечательностях города на местном телевидении. Аккредитованный гид. Надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсии с Дарьей - это тотальное погружение в древний мир Ярославля. Дарья так интересно и увлекательно рассказывает об истории нашего города, эксклюзивная информация, которую нигде не найдёшь в открытом доступе🔥
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Живу в Ярославле 35 лет и взглянула на свой город другими глазами, после экскурсии действительно понимаешь какой у нас красивый и уникальный город с огромной историей. Огромная благодарность Дарье за ее любовь к своему делу и родному Ярославлю.

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С
Потрясающая экскурсия! Экскурсовод сумел заинтересовать с первых минут: живой язык, интересные детали и неожиданные факты о Ярославле. Чувствуется большой опыт и искренняя любовь к своему делу. Однозначно одна из лучших экскурсий, что я посещала!
Благодаря этому Ярославль открылся с новой стороны. Большое спасибо за профессионализм и атмосферу!
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А
Очень интересно! Насыщенное информативное повествование!
Быстрые ответы на любые вопросы по теме экскурсии и просто вопросы о городе!
Спасибо!
Буду рекомендовать!
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