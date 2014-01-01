Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова
Кусочек дворянской эпохи
Карабиха — усадьба XVIII века в окрестностях Ярославля, принадлежавшая изначально княжескому роду Голицыных. Ныне в Карабихе — литературный музей 🖼 Николая Алексеевича Некрасова и кусочек дворянской эпохи прошлых столетий.
Вас ждут личные комнаты поэта, где были написаны «Дед Мазай и зайцы», «Мороз Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», также английский и французский парки 🌳 и потрясающие виды с холма на окрестности.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Экскурсия подорожная
Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы
Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета).
Что не входит
Транспортное обслуживание (если приобретен билет без этой услуги)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.