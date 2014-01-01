Кусочек дворянской эпохи

Карабиха — усадьба XVIII века в окрестностях Ярославля, принадлежавшая изначально княжескому роду Голицыных. Ныне в Карабихе — литературный музей 🖼 Николая Алексеевича Некрасова и кусочек дворянской эпохи прошлых столетий.

Вас ждут личные комнаты поэта, где были написаны «Дед Мазай и зайцы», «Мороз Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», также английский и французский парки 🌳 и потрясающие виды с холма на окрестности.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.