Кострома – город 🏙️ настроения. Хотя она и столица ⭐️ региона размером с Чехию, темп и ритм жизни исторического центра, известного как «веер Екатерины II», несильно поменялся с XVIII века.
Ампирные губернские постройки, самые большие в России торговые ряды, уютные кафе с расторопными половыми, детишки с картин Честнякова, призраки Сусанина, Островского и коробейников создают в городе творческую карусель, которая привлекает поэтов, художников и рок-музыкантов.
Что входит
Услуги гида-сопровождающего
Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
Экскурсия по городу c посещением Ипатьевского монастыря
Экскурсия в Богоявленско-Анастасьин монастырь
Что не входит
Экскурсия в музей деревянного зодчества
Экспозиции Ипатьевского монастыря
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.