Экскурсия по Костроме

Кострома – город 🏙️ настроения. Хотя она и столица ⭐️ региона размером с Чехию, темп и ритм жизни исторического центра, известного как «веер Екатерины II», несильно поменялся с XVIII века.

Ампирные губернские постройки, самые большие в России торговые ряды, уютные кафе с расторопными половыми, детишки с картин Честнякова, призраки Сусанина, Островского и коробейников создают в городе творческую карусель, которая привлекает поэтов, художников и рок-музыкантов.