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Кострома – mon amour

Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР – Гид из Ярославля
Отправляйтесь в Кострому.

Посмотрите ампирные губернские постройки, самые большие в России торговые ряды и угоститесь пирогами с чаем в уютном кафе.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Кострома – mon amour
Кострома – mon amour

Что вы увидите

  • Кострома
  • Ипатьевский монастырь
  • Богоявленско-Анастасьин монастырь
Экскурсия по Костроме
Кострома – город 🏙️ настроения. Хотя она и столица ⭐️ региона размером с Чехию, темп и ритм жизни исторического центра, известного как «веер Екатерины II», несильно поменялся с XVIII века.
Ампирные губернские постройки, самые большие в России торговые ряды, уютные кафе с расторопными половыми, детишки с картин Честнякова, призраки Сусанина, Островского и коробейников создают в городе творческую карусель, которая привлекает поэтов, художников и рок-музыкантов.
Что входит
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
  • Экскурсия по городу c посещением Ипатьевского монастыря
  • Экскурсия в Богоявленско-Анастасьин монастырь
Что не входит
  • Экскурсия в музей деревянного зодчества
  • Экспозиции Ипатьевского монастыря
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Кострома – mon amour
Кострома – mon amour
Кострома – mon amour
Кострома – mon amour

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР
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