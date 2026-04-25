Семейный новогодний мастер-класс в ярославской кузнице (5+)

Познакомиться с секретами старинного ремесла и сделать уникальную ёлочную игрушку
В нашей кузнице вы не просто увидите огонь и металл — вы собственными руками создадите новогоднее чудо! Мы расскажем о ремесле, покажем работу горна, а вы под руководством кузнеца выкуете семейную ёлочную игрушку из раскалённой стали. Это тот редкий объединяющий опыт, когда взрослые и дети вместе создают один предмет.
Описание мастер-класса

Наша кузница находится в одном из помещений старинной текстильной фабрики «Красный Перекоп» — комплекса зданий из красного кирпича эпохи царской России и СССР.

На занятии:

  • вы познакомитесь с историей кузнечного дела — от древних традиций до современного ремесла
  • услышите, почему кузница была сердцем всех производств и почему кузнецы всегда были уважаемыми членами общества
  • увидите основные инструменты: горн, наковальню, молотки и клещи
  • разберётесь, как работают огонь и металл и какие физические процессы лежат в основе ковки

Как проходит мастер-класс

  • После вводной части и инструктажа по технике безопасности желающие надевают защиту (фартук, очки и перчатки), встают у горна и раздувают меха
  • Затем все участники объединяются у наковальни, чтобы шаг за шагом выковать один общий семейный или групповой оберег. Каждый приложит руку к созданию стальной ёлочной игрушки. Мы используем огромный арсенал различных фигурных чеканов и клейм — ваше изделие действительно будет уникальным
  • В завершение программы все участники получат в подарок по новогодней монете, выкованной в кузнице
  • Сделаем памятное фото в антураже кузницы и ответим на ваши вопросы

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто устал от типичных развлечений и ищет неформальный, живой опыт
  • Семьям с детьми, парам, компаниям друзей и всем, кому интересны ремёсла, история и возможность сделать что-то своими руками

Организационные детали

  • В кузнице предусмотрено всё необходимое защитное снаряжение: фартуки, очки и перчатки. Во время занятия строго соблюдаются правила безопасности
  • Возраст участников — от 5 лет. Дети младше могут выступать в роли зрителей, при этом им потребуется дополнительное внимание со стороны родителей
  • Мы принимаем гостей с разной физической подготовкой. Если у вас есть физические или ментальные особенности, пожалуйста, сообщите нам заранее
  • Экскурсию и занятие для вас проведёт один из опытных мастеров нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Стачек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 913 туристов
Я кузнец. С 2010 года моё дело — не только ковать металл, но и делиться ремеслом с теми, кто хочет прикоснуться к кузнечному искусству. Со мной работает команда мастеров — людей,
для которых кузнечное дело стало частью жизни. Мы любим своё ремесло и умеем передавать его тем, кто приходит за впечатлениями и живым опытом. В нашей кузнице проходят индивидуальные экскурсии и мастер-классы по ковке — для детей, взрослых, семей и небольших компаний. Мы работаем с настоящими инструментами и даём гостям возможность почувствовать себя кузнецами: подержать молот, разжечь горн, раскалить металл и выковать вещь своими руками. Наши программы подходят как тем, кто хочет необычно провести время, так и тем, кто ищет глубокий, «осязаемый» опыт — без шоу, без бутафории, но с душой. Если вам близка идея настоящего ремесла, тепла, ручной работы и исторического духа — будем рады видеть вас у нас в кузнице!

