В нашей кузнице вы не просто увидите огонь и металл — вы собственными руками создадите новогоднее чудо! Мы расскажем о ремесле, покажем работу горна, а вы под руководством кузнеца выкуете семейную ёлочную игрушку из раскалённой стали. Это тот редкий объединяющий опыт, когда взрослые и дети вместе создают один предмет.
Описание мастер-класса
Наша кузница находится в одном из помещений старинной текстильной фабрики «Красный Перекоп» — комплекса зданий из красного кирпича эпохи царской России и СССР.
На занятии:
- вы познакомитесь с историей кузнечного дела — от древних традиций до современного ремесла
- услышите, почему кузница была сердцем всех производств и почему кузнецы всегда были уважаемыми членами общества
- увидите основные инструменты: горн, наковальню, молотки и клещи
- разберётесь, как работают огонь и металл и какие физические процессы лежат в основе ковки
Как проходит мастер-класс
- После вводной части и инструктажа по технике безопасности желающие надевают защиту (фартук, очки и перчатки), встают у горна и раздувают меха
- Затем все участники объединяются у наковальни, чтобы шаг за шагом выковать один общий семейный или групповой оберег. Каждый приложит руку к созданию стальной ёлочной игрушки. Мы используем огромный арсенал различных фигурных чеканов и клейм — ваше изделие действительно будет уникальным
- В завершение программы все участники получат в подарок по новогодней монете, выкованной в кузнице
- Сделаем памятное фото в антураже кузницы и ответим на ваши вопросы
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто устал от типичных развлечений и ищет неформальный, живой опыт
- Семьям с детьми, парам, компаниям друзей и всем, кому интересны ремёсла, история и возможность сделать что-то своими руками
Организационные детали
- В кузнице предусмотрено всё необходимое защитное снаряжение: фартуки, очки и перчатки. Во время занятия строго соблюдаются правила безопасности
- Возраст участников — от 5 лет. Дети младше могут выступать в роли зрителей, при этом им потребуется дополнительное внимание со стороны родителей
- Мы принимаем гостей с разной физической подготовкой. Если у вас есть физические или ментальные особенности, пожалуйста, сообщите нам заранее
- Экскурсию и занятие для вас проведёт один из опытных мастеров нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Стачек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 913 туристов
Я кузнец. С 2010 года моё дело — не только ковать металл, но и делиться ремеслом с теми, кто хочет прикоснуться к кузнечному искусству. Со мной работает команда мастеров — людей,
Похожие экскурсии на «Семейный новогодний мастер-класс в ярославской кузнице (5+)»
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеЭкскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+
Откройте для себя мир кузнечного искусства в Ярославле. Узнайте секреты ремесла, создайте уникальный сувенир и насладитесь атмосферой старинной фабрики
Начало: На ул. Стачек
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 4 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Вас ждёт увлекательное путешествие по секретным улочкам Ярославля, где старинные предсказания помогут найти зашифрованные артефакты
Начало: На Революционном проезде
Завтра в 16:30
27 апр в 10:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории ярославской гастрономии
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
1 июн в 08:00
3 июн в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
Почувствуйте себя художником, создавая кулон в технике горячей эмали. Это занятие для всей семьи, где каждый найдет вдохновение и радость творчества
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: в будние дни в 10:30, 12:00 и 16:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:30, 16:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2099 ₽ за человека
от 6800 ₽ за экскурсию
Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.