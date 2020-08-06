2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Дела давно минувших дней»

Вы побываете на знаменитой Стрелке: выясните, что здесь нашли в ходе раскопок и какие тайны скрывает легенда об основании Ярославля. Прогуляетесь по набережным Волги и Которосли. У памятника Ярославу Мудрому услышите о мудром правителе и талантливом дипломате. А на примере Знаменской башни разберетесь в оборонительных укреплениях, которые существовали в городе в 17 веке. Осматривая часовню Александра Невского и церковь Ильи Пророка, обсудим, почему ярославские храмы всегда так нарядно украшены и как создавались грандиозные ярославские колокола.

Символы Ярославля

Возле старинного Гостиного двора поговорим о том, как жили ярославские купцы и какие традиции соблюдали. На площади Волкова вы узнаете историю появления первого русского драматического театра. Осмотрите памятник медведю — одному из символов Ярославля. А у памятного знака «нулевой километр Золотого кольца России» выясните, почему именно Ярославль удостоился такой чести.

🏛 Кроме того, в программе местный Арбат — улица Кирова, главная площадь с Губернскими Присутственными местами, Демидовский столп, памятник героям Великой Отечественной Войны и другие интересные достопримечательности Ярославля.