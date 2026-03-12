2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»

Познакомьтесь с историей Ярославля через увлекательные задания и загадки. Узнайте о купечестве, оборонительных укреплениях и знаменитых храмах
Участники квеста «Тайны и загадки старинного Ярославля» погружаются в атмосферу волжского города через интересные задания и загадки. В ходе экскурсии раскрываются тайны основания Ярославля, истории купечества и секреты храмов.

Увлекательная прогулка по набережным и знаменитым достопримечательностям позволяет узнать о символах города и его богатом культурном наследии.

Это уникальная возможность увидеть Ярославль с новой стороны и открыть для себя его многогранную историю
4.9
78 отзывов

7 причин купить этот квест

  • 🧩 Увлекательные задания и загадки
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 📜 Узнать забавные факты
  • 🏞 Прогулка по набережным
  • 🕍 Открытие секретов храмов
  • 🎭 История драматического театра
  • 🐻 Символы Ярославля

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
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сен
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Лучше всего посещать квест-экскурсию в Ярославле с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой набережных и исторических мест. В апреле и октябре также возможно участие, но стоит учесть переменчивую погоду. Зимой квест может быть менее комфортным из-за холода, но все же доступен для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»

Что можно увидеть

  • Стрелка
  • Знаменская башня
  • Часовня Александра Невского
  • Церковь Ильи Пророка
  • Гостиный двор
  • Площадь Волкова
  • Памятник медведю
  • Нулевой километр Золотого кольца России
  • Улица Кирова
  • Губернские Присутственные места
  • Демидовский столп
  • Памятник героям Великой Отечественной Войны

Описание квеста

«Дела давно минувших дней»

Вы побываете на знаменитой Стрелке: выясните, что здесь нашли в ходе раскопок и какие тайны скрывает легенда об основании Ярославля. Прогуляетесь по набережным Волги и Которосли. У памятника Ярославу Мудрому услышите о мудром правителе и талантливом дипломате. А на примере Знаменской башни разберетесь в оборонительных укреплениях, которые существовали в городе в 17 веке. Осматривая часовню Александра Невского и церковь Ильи Пророка, обсудим, почему ярославские храмы всегда так нарядно украшены и как создавались грандиозные ярославские колокола.

Символы Ярославля

Возле старинного Гостиного двора поговорим о том, как жили ярославские купцы и какие традиции соблюдали. На площади Волкова вы узнаете историю появления первого русского драматического театра. Осмотрите памятник медведю — одному из символов Ярославля. А у памятного знака «нулевой километр Золотого кольца России» выясните, почему именно Ярославль удостоился такой чести.

🏛 Кроме того, в программе местный Арбат — улица Кирова, главная площадь с Губернскими Присутственными местами, Демидовский столп, памятник героям Великой Отечественной Войны и другие интересные достопримечательности Ярославля.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 2887 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Ольга. С большим удовольствием проведу для вас классические обзорные экскурсии и веселые квесты по Ярославлю, Ростову или Костроме. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
3
3
1
2
1
Л
Очень понравилась взрослым и детям (12 лет). Экскурсовод подстриглась под нас с маршрутом. Рассказывала интересно, без излишних энциклопедических фактов. За правильные ответы давала нам билетики. По итогу игры все получили небольшие призы.
Было время на посмотреть сувениры, погреться (экскурсия была в феврале). В целом остались очень хорошие впечатления от программы. Рекомендую
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, Любовь!
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Татьяна
Ольге удалось увлечь 11 взрослых экскурсантов. Рассказ был необычным- очень легким, но при этом познавательным, с курьезными деталями, что добавляло атмосферности и проникновения в историю светлого и древнего Ярославля. Квест
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с карточками за правильный ответ и призами по завершению, позволил взрослым людям на мгновения снова стать детьми, что бесценно. Мы всем коллективом благодарим Ольгу за очень живую и увлекательную экскурсию- квест.

Ольге удалось увлечь 11 взрослых экскурсантов. Рассказ был необычным- очень легким, но при этом познавательным, с
Ольге удалось увлечь 11 взрослых экскурсантов. Рассказ был необычным- очень легким, но при этом познавательным, с
Ольге удалось увлечь 11 взрослых экскурсантов. Рассказ был необычным- очень легким, но при этом познавательным, с
Ольге удалось увлечь 11 взрослых экскурсантов. Рассказ был необычным- очень легким, но при этом познавательным, с
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Александра
Были в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 лет.
Ольга завлекла всех. Интересно было каждому. Время пролетело незаметно. Приятные воспоминания до сих пор.
Нам настолько
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понравилась подача информации, внимание Ольги к деталям, ответы на вопросы, отношение к деткам, что мы сразу забронировали еще одну экскурсию на следующий день и тоже не пожалели.
А недавно, убирая зимние вещи, нашли карточку. Ольга, извините 🙄, прихватили.
Рекомендуем всем. Не пожалеете 100%.

Были в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 лет.
Были в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 лет.
Были в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 лет.
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Анна
все понравилось.
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Наталья
1. Нас три семьи - 6 взрослых и 6 детей в возрасте от 4,5 до 16 лет. Выбрали прогулку с Ольгой для первого знакомства с Ярославлем для нашей разношерстной аудитории.
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Ориентировались в первую очередь на детей (не подростков), чтобы им было интересно и они выдержали 2 часа. И выбрав Ольгу, не прогадали. Ольга предложила устроить соревнования между 3-мя командами. Перемещаясь по городу, она рассказала много интересных фактов, задавала детям вопросы, за которые они получали карточки-очки. Детям было интересно, они до конца соревновались, даже несмотря на холодную погоду. Даже взрослые часто не могли удержаться и отвечали на вопросы, увлекаясь соревнованием. Видно, что Ольга умеет найти с детьми общий язык и увлечь. Приятный в общении человек, добрый и позитивный. Отдельное спасибо за идею погреться в Доме пряника, где всем тоже понравилось.

1. Нас три семьи - 6 взрослых и 6 детей в возрасте от 4,5 до 16
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Т
Как нам повезло, что выбор пал на чудесную женщину экскурсовода и увлекательную экскурсию квест для детей. Дети были 14,12,8 и 5 лет, весело было всем, даже взрослым. Время пролетело незаметно. Загадки, призы, интересные факты и красоты города останутся в нашей памяти надолго. Продумано всё до мелочей, погреться и туалет тоже. Однозначно рекомендуем. Спасибо огромное, Ольга!!!
Как нам повезло, что выбор пал на чудесную женщину экскурсовода и увлекательную экскурсию квест для детей.
Как нам повезло, что выбор пал на чудесную женщину экскурсовода и увлекательную экскурсию квест для детей.
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