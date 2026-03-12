2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с историей Ярославля через увлекательные задания и загадки. Узнайте о купечестве, оборонительных укреплениях и знаменитых храмах
Участники квеста «Тайны и загадки старинного Ярославля» погружаются в атмосферу волжского города через интересные задания и загадки. В ходе экскурсии раскрываются тайны основания Ярославля, истории купечества и секреты храмов.
Увлекательная прогулка по набережным и знаменитым достопримечательностям позволяет узнать о символах города и его богатом культурном наследии.
Это уникальная возможность увидеть Ярославль с новой стороны и открыть для себя его многогранную историю
Лучше всего посещать квест-экскурсию в Ярославле с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой набережных и исторических мест. В апреле и октябре также возможно участие, но стоит учесть переменчивую погоду. Зимой квест может быть менее комфортным из-за холода, но все же доступен для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Стрелка
Знаменская башня
Часовня Александра Невского
Церковь Ильи Пророка
Гостиный двор
Площадь Волкова
Памятник медведю
Нулевой километр Золотого кольца России
Улица Кирова
Губернские Присутственные места
Демидовский столп
Памятник героям Великой Отечественной Войны
Описание квеста
«Дела давно минувших дней»
Вы побываете на знаменитой Стрелке: выясните, что здесь нашли в ходе раскопок и какие тайны скрывает легенда об основании Ярославля. Прогуляетесь по набережным Волги и Которосли. У памятника Ярославу Мудрому услышите о мудром правителе и талантливом дипломате. А на примере Знаменской башни разберетесь в оборонительных укреплениях, которые существовали в городе в 17 веке. Осматривая часовню Александра Невского и церковь Ильи Пророка, обсудим, почему ярославские храмы всегда так нарядно украшены и как создавались грандиозные ярославские колокола.
Символы Ярославля
Возле старинного Гостиного двора поговорим о том, как жили ярославские купцы и какие традиции соблюдали. На площади Волкова вы узнаете историю появления первого русского драматического театра. Осмотрите памятник медведю — одному из символов Ярославля. А у памятного знака «нулевой километр Золотого кольца России» выясните, почему именно Ярославль удостоился такой чести.
🏛 Кроме того, в программе местный Арбат — улица Кирова, главная площадь с Губернскими Присутственными местами, Демидовский столп, памятник героям Великой Отечественной Войны и другие интересные достопримечательности Ярославля.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 2887 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Ольга. С большим удовольствием проведу для вас классические обзорные экскурсии и веселые квесты по Ярославлю, Ростову или Костроме. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь
Очень понравилась взрослым и детям (12 лет). Экскурсовод подстриглась под нас с маршрутом. Рассказывала интересно, без излишних энциклопедических фактов. За правильные ответы давала нам билетики. По итогу игры все получили небольшие призы. Было время на посмотреть сувениры, погреться (экскурсия была в феврале). В целом остались очень хорошие впечатления от программы. Рекомендую
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, Любовь!
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Татьяна
Ольге удалось увлечь 11 взрослых экскурсантов. Рассказ был необычным- очень легким, но при этом познавательным, с курьезными деталями, что добавляло атмосферности и проникновения в историю светлого и древнего Ярославля. Квест читать дальшеуменьшить
с карточками за правильный ответ и призами по завершению, позволил взрослым людям на мгновения снова стать детьми, что бесценно. Мы всем коллективом благодарим Ольгу за очень живую и увлекательную экскурсию- квест.
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Александра
Были в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 лет. Ольга завлекла всех. Интересно было каждому. Время пролетело незаметно. Приятные воспоминания до сих пор. Нам настолько читать дальшеуменьшить
понравилась подача информации, внимание Ольги к деталям, ответы на вопросы, отношение к деткам, что мы сразу забронировали еще одну экскурсию на следующий день и тоже не пожалели. А недавно, убирая зимние вещи, нашли карточку. Ольга, извините 🙄, прихватили. Рекомендуем всем. Не пожалеете 100%.
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Анна
все понравилось.
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Наталья
1. Нас три семьи - 6 взрослых и 6 детей в возрасте от 4,5 до 16 лет. Выбрали прогулку с Ольгой для первого знакомства с Ярославлем для нашей разношерстной аудитории. читать дальшеуменьшить
Ориентировались в первую очередь на детей (не подростков), чтобы им было интересно и они выдержали 2 часа. И выбрав Ольгу, не прогадали. Ольга предложила устроить соревнования между 3-мя командами. Перемещаясь по городу, она рассказала много интересных фактов, задавала детям вопросы, за которые они получали карточки-очки. Детям было интересно, они до конца соревновались, даже несмотря на холодную погоду. Даже взрослые часто не могли удержаться и отвечали на вопросы, увлекаясь соревнованием. Видно, что Ольга умеет найти с детьми общий язык и увлечь. Приятный в общении человек, добрый и позитивный. Отдельное спасибо за идею погреться в Доме пряника, где всем тоже понравилось.
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Т
Татьяна
Как нам повезло, что выбор пал на чудесную женщину экскурсовода и увлекательную экскурсию квест для детей. Дети были 14,12,8 и 5 лет, весело было всем, даже взрослым. Время пролетело незаметно. Загадки, призы, интересные факты и красоты города останутся в нашей памяти надолго. Продумано всё до мелочей, погреться и туалет тоже. Однозначно рекомендуем. Спасибо огромное, Ольга!!!
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