2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»

Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний

Ольга
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Ольга – ваш гид
Через необычные вопросы и старинные замысловатые загадки, задания на внимание, логику и знание истории 📖 вы ближе познакомитесь с самобытным волжским городом и откроете забавные факты из его жизни, которые не найдете в путеводителях.

Будут тайны основания Ярославля, рассказы о купечестве, секреты храмов и много чего еще!

1000 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
5
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»

Что вас ожидает

«Дела давно минувших дней»
Вы побываете на знаменитой Стрелке: выясните, что здесь нашли в ходе раскопок и какие тайны скрывает легенда об основании Ярославля. Прогуляетесь по набережным Волги и Которосли. У памятника Ярославу Мудрому услышите о мудром правителе и талантливом дипломате. А на примере Знаменской башни разберетесь в оборонительных укреплениях, которые существовали в городе в 17 веке. Осматривая часовню Александра Невского и церковь Ильи Пророка, обсудим, почему ярославские храмы всегда так нарядно украшены и как создавались грандиозные ярославские колокола.

Символы Ярославля
Возле старинного Гостиного двора поговорим о том, как жили ярославские купцы и какие традиции соблюдали. На площади Волкова вы узнаете историю появления первого русского драматического театра. Осмотрите памятник медведю — одному из символов Ярославля. А у памятного знака «нулевой километр Золотого кольца России» выясните, почему именно Ярославль удостоился такой чести.

🏛 Кроме того, в программе местный Арбат — улица Кирова, главная площадь с Губернскими Присутственными местами, Демидовский столп, памятник героям Великой Отечественной Войны и другие интересные достопримечательности Ярославля.

Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Волкова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Ольга. С большим удовольствием проведу для вас классические обзорные экскурсии и веселые квесты по Ярославлю, Ростову или Костроме. Надеюсь на скорую встречу!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 августа 2020
Все супер. Экскурсовод рассказывает интересно, хочется слушать и слушать. Необычные факты и формат. Все понравилось
5 августа 2020
Большое спасибо Ольге за знакомство с Ярославлем! Экскурсия полностью оправдывает своё название - были и тайны, и загадки! Ольга очень много знает о городе, его истории и жителях, с удовольствием делится своими знаниями с гостями, даже посоветовала нам, где перекусить и купить замечательные сувениры. Будет интересно и детям, и взрослым! Наша встреча продолжалась даже более запланированных 3 часов, а время пролетело незаметно! Отличная экскурсия! Рекомендую всем!

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