Толгский монастырь — к чудотворной иконе Богоматери

Толгский монастырь

Мы предлагаем вам увидеть действующий женский монастырь, что называют жемчужиной Ярославской земли.

Основанный в XIV веке, сейчас монастырь один из самых благоустроенных в стране.
Толгский монастырь — к чудотворной иконе Богоматери
Толгский монастырь — к чудотворной иконе Богоматери
Толгский монастырь — к чудотворной иконе Богоматери
Толгский монастырь — к чудотворной иконе Богоматери
Толгский монастырь — к чудотворной иконе Богоматери
Толгский монастырь — к чудотворной иконе Богоматери
Толгский монастырь — к чудотворной иконе Богоматери
Мы предлагаем вам увидеть действующий женский монастырь, что называют жемчужиной Ярославской земли. Основанный в XIV веке, сейчас монастырь один из самых благоустроенных в стране.
Подробнее
Вы сможете приложиться к иконе Толгской Богоматери, мощам Игнатия Брянчанинова, мироточащей иконе Богоматери «Знамение». Вы увидите фресковые стенописи храмов в ярославском декоративно-повествовательном стиле и сможете купить в подарок вкуснейших монастырских пряников.
Толгский монастырь по праву считается одним из самых величественных монастырей православного мира!
🚩 Начало и место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание гида (подорожная экскурсия)
  • Входные билеты и экскурсия в монастыре
 Что не входит
  • Питание
  • Сувениры и личные расходы
  • Транспорт. Экскурсия предполагает поездку к монастырю (20 минут от центра города). Если организация трансфера требуется от нас, то его стоимость составит 1400 рублей за легковой автомобиль (1-3 человека), 2400 рублей за минивэн (до 7 человек), 3600 рублей за Мерседес Спринтер (до 18 человек)
Важная информация
  • Благодарим вас за за интерес к нашему краю и выбор именно наших экскурсий!
  • Мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Время проведения: Ежедневно с 10:00 до 17:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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