Мы предлагаем вам увидеть действующий женский монастырь, что называют жемчужиной Ярославской земли. Основанный в XIV веке, сейчас монастырь один из самых благоустроенных в стране.

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Вы сможете приложиться к иконе Толгской Богоматери, мощам Игнатия Брянчанинова, мироточащей иконе Богоматери «Знамение». Вы увидите фресковые стенописи храмов в ярославском декоративно-повествовательном стиле и сможете купить в подарок вкуснейших монастырских пряников.

Толгский монастырь по праву считается одним из самых величественных монастырей православного мира!