Ярославль тысячу лет стоит на Волге и связан с ней неразрывно. Волжская набережная — парадный фасад города, обращённый на восток.
А значит, вас порадуют не только ярославские виды и легенды, которых у нас в достатке, но и утреннее солнце. Оно сделает прогулку особенно светлой и задаст настроение всего дня.
А значит, вас порадуют не только ярославские виды и легенды, которых у нас в достатке, но и утреннее солнце. Оно сделает прогулку особенно светлой и задаст настроение всего дня.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по старейшей набережной на Волге и поговорим об истории Ярославля.
Увидим старинные храмы Рождества Христова и Николы Надеина и обсудим тайны, которые они хранят.
Вы полюбуетесь мостами над Волгой, Речным вокзалом и памятником Н. А. Некрасову, Губернаторским домом, палатами и особняками, настоящей крепостной башней на берегу реки и Успенским собором.
Насладитесь видами Волги и Которосли со смотровой площадки на Стрелке, где услышите легенду об основании города.
Вы узнаете:
- как в Ярославле мост склеили и какое отношение к этому имеет балерина Галина Уланова
- почему ярославские купцы основали город в Казахстане
- кто спрятал один из крупнейших кладов в нашей стране
- чем Фёдор Волков украсил Ярославль помимо театра
- почему знаменитый герцог Бирон провёл в Ярославле 20 лет и какой мистический след оставил
И многое другое!
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|500 ₽
|Дети до 16 лет
|400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 237 туристов
Являюсь аккредитованным гидом по Ярославлю. Вместе с командой с удовольствием познакомлю вас с одним из интереснейших городов мира! Ярославль — это переплетение бесконечных улочек и историй, это множеств пластов истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Виталий, молодец! Человек хорошо разбирается в истории, отвечает на все вопросы по другим зданиям о которых он не рассказывал и вместо часа провёл с нами почти 2часа. Очень рекомендую.
Виталий
Ответ организатора:
Алексей, благодарю за отзыв! Буду рад Вас видеть на новых моих экскурсиях:)
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Очень познавательная экскурсия. Экскурсовод эрудирован, тактичен и приятен в общении. во время прогулки обращает ваше внимание на казалось бы неприметные детали. интересно и информативно. рекомендую точно
Виталий
Ответ организатора:
Большое спасибо за Ваш отзыв и интерес к нашему городу!
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