Ярославль тысячу лет стоит на Волге и связан с ней неразрывно. Волжская набережная — парадный фасад города, обращённый на восток. А значит, вас порадуют не только ярославские виды и легенды, которых у нас в достатке, но и утреннее солнце. Оно сделает прогулку особенно светлой и задаст настроение всего дня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по старейшей набережной на Волге и поговорим об истории Ярославля.

Увидим старинные храмы Рождества Христова и Николы Надеина и обсудим тайны, которые они хранят.

Вы полюбуетесь мостами над Волгой, Речным вокзалом и памятником Н. А. Некрасову, Губернаторским домом, палатами и особняками, настоящей крепостной башней на берегу реки и Успенским собором.

Насладитесь видами Волги и Которосли со смотровой площадки на Стрелке, где услышите легенду об основании города.

Вы узнаете:

как в Ярославле мост склеили и какое отношение к этому имеет балерина Галина Уланова

почему ярославские купцы основали город в Казахстане

кто спрятал один из крупнейших кладов в нашей стране

чем Фёдор Волков украсил Ярославль помимо театра

почему знаменитый герцог Бирон провёл в Ярославле 20 лет и какой мистический след оставил

И многое другое!

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.