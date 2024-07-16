Вдоль Волги и Которосли расположились основные достопримечательности города. Предлагаю познакомиться с ними с воды и погрузиться в историю этих мест. Мы рассмотрим Волжскую набережную, храмовые ансамбли, монастыри и соборы.
Вспомним легенду основания Ярославля, тайны Которосли, а также художников и поэтов, которые воспевали красоту реки.
Вспомним легенду основания Ярославля, тайны Которосли, а также художников и поэтов, которые воспевали красоту реки.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Набережную Волги от Стрелки до Твериц и речного вокзала
- Храмовые ансамбли Иоанна Златоуста, Иоанна Предтечи и Николы Мокрого — шедевры ярославской школы 17 века, выстроенные на территориях старых ярославских слобод
- Кафедральный Успенский собор на Стрелке
- Спасо-Преображенский монастырь с часовней Казанской иконы Божией Матери, изображённой на купюре номиналом 1000 рублей
Вы узнаете:
- Как Ярослав Мудрый построил град в месте слияния двух рек
- Как легенда об основании города менялась со временем и как с ней связаны волжские «пираты» — лихие ушкуйники
- Чем занимались жители ярославских слобод, как украшали храмы и какие первые мануфактуры Российской империи впоследствии выросли в этих местах
- Какие тайны хранит река Которосль
- Какие поэты воспевали красоту речных берегов
В завершение нашей экскурсии мы на скорости пересечём Волгу и с ветерком и брызгами промчимся вдоль берега. Самые отважные попробуют себя в роли капитана.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены водная прогулка на катере и услуги гида
- Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности, всем участникам выдаются спасательные жилеты
- В случае дождя экскурсия отменяется с возвратом предоплаты
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Подзеленье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 274 туристов
Закончила Ярославский государственный педагогический университет им. Ушинского. Имею свидетельство экскурсовода Ярославского историко-архитектурного музея заповедника. Опыт работы экскурсоводом с 2007 года. По предварительной договорённости возможны любые дополнения к классическим маршрутам. Обзорные пешие, на транспорте путешественников, веломаршруты. Организую экскурсии по Ярославлю, выездные из Ярославля в города области с возвратом в Ярославль.Задать вопрос
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