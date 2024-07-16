Водная прогулка-экскурсия по Ярославлю

Прокатиться вдоль берегов Волги и Которосли с ветерком и историческими рассказами
Вдоль Волги и Которосли расположились основные достопримечательности города. Предлагаю познакомиться с ними с воды и погрузиться в историю этих мест. Мы рассмотрим Волжскую набережную, храмовые ансамбли, монастыри и соборы.

Вспомним легенду основания Ярославля, тайны Которосли, а также художников и поэтов, которые воспевали красоту реки.
Водная прогулка-экскурсия по Ярославлю
Водная прогулка-экскурсия по Ярославлю
Водная прогулка-экскурсия по Ярославлю
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание водной прогулки

Вы увидите:

  • Набережную Волги от Стрелки до Твериц и речного вокзала
  • Храмовые ансамбли Иоанна Златоуста, Иоанна Предтечи и Николы Мокрого — шедевры ярославской школы 17 века, выстроенные на территориях старых ярославских слобод
  • Кафедральный Успенский собор на Стрелке
  • Спасо-Преображенский монастырь с часовней Казанской иконы Божией Матери, изображённой на купюре номиналом 1000 рублей

Вы узнаете:

  • Как Ярослав Мудрый построил град в месте слияния двух рек
  • Как легенда об основании города менялась со временем и как с ней связаны волжские «пираты» — лихие ушкуйники
  • Чем занимались жители ярославских слобод, как украшали храмы и какие первые мануфактуры Российской империи впоследствии выросли в этих местах
  • Какие тайны хранит река Которосль
  • Какие поэты воспевали красоту речных берегов

В завершение нашей экскурсии мы на скорости пересечём Волгу и с ветерком и брызгами промчимся вдоль берега. Самые отважные попробуют себя в роли капитана.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены водная прогулка на катере и услуги гида
  • Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности, всем участникам выдаются спасательные жилеты
  • В случае дождя экскурсия отменяется с возвратом предоплаты

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ул. Подзеленье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ярославля

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураЛетниеОбзорныеНабережнаяПопулярные местаРечные прогулкиСамое главное

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