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Вдоль Волги и Которосли расположились основные достопримечательности города. Предлагаю познакомиться с ними с воды и погрузиться в историю этих мест. Мы рассмотрим Волжскую набережную, храмовые ансамбли, монастыри и соборы.



Вспомним легенду основания Ярославля, тайны Которосли, а также художников и поэтов, которые воспевали красоту реки.