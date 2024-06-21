Речные прогулки в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Ярославле, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ярославль: прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
1 июля в 09:30
2 июля в 17:30
10 000 за всё до 5 чел.
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Познакомиться с историей города и старинными храмами ярославских слобод в речном вояже по Которосли
Начало: Которосльная набережная,47. Яхт-клуб «Арсенал»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
4 500 за всё до 2 чел.
Водная прогулка-экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка-экскурсия по Ярославлю
Прокатиться вдоль берегов Волги и Которосли с ветерком и историческими рассказами
Начало: В районе ул. Подзеленье
5 июля в 11:00
6 июля в 11:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Это была прекрасная прогулка под парусом!!! После которой захотелось купить парусник и уйти в кругосветку 😂 Александр - отличный капитан и замечательный рассказчик 👍🏻 Ооооочень интересно и красиво 😍 Спасибо 🙏🏻 мы ещё вернёмся 🫡
  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Заказывали прогулку на парусной яхте. Ожидали обычную обзорную экскурсию с воды, а получилось мини путешествие по Ярославлю с кучей эмоций
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    и впечатлений. Спасибо Александру за небанальный и в то же время содержательный рассказ об этом городе в форме живого диалога. Насладились пейзажеми Ярославля и открыли для себя много нового об этом замечательно городе.

  • В
    Виктория
    12 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Впечатление, на которое не стоит жалеть деньги! Максимальный комфорт и удовольствие от экскурсии: лето, солнце, Волга! Спасибо огромное капитану!
    Впечатление, на которое не стоит жалеть деньги! Максимальный комфорт и удовольствие от экскурсии: лето, солнце, Волга! Спасибо огромное капитану!Впечатление, на которое не стоит жалеть деньги! Максимальный комфорт и удовольствие от экскурсии: лето, солнце, Волга! Спасибо огромное капитану!
  • А
    Александра
    29 августа 2023
    Вдоль Ярославля на весельной лодке
    Экскурсия от человека, который любит и знает свой город, - это 100% попадание. Мария - это именно такой экскурсовод и время на лодочке пролетело незаметно, очень увлекательно и в полном релаксе:) Ярославль с воды прекрасен!
  • М
    Марина
    24 августа 2023
    Вдоль Ярославля на весельной лодке
    Все прошло замечательно. Мария интересный собеседник, позитивный человек. Ребенок был в восторге, он давно хотел научиться грести и ему представилась такая возможность. С воды прекрасные виды на город. С погодой тоже повезло.
  • С
    Светлана
    13 августа 2023
    Вдоль Ярославля на весельной лодке
    Очень хотела именно поплавать, погода могла подвести и время чуть сдвинулось Но по итогу я очень оказалась довольна поездкой и гидом! Все очень интересно было 👍
  • Д
    Денис
    18 июля 2023
    Путешествие по реке - вдоль берегов Ярославля
    Всё было просто замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Водная прогулка-экскурсия по Ярославлю
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Храм Иоанна Предтечи
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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