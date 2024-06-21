О Ольга Ярославль: прогулка на парусной яхте Это была прекрасная прогулка под парусом!!! После которой захотелось купить парусник и уйти в кругосветку 😂 Александр - отличный капитан и замечательный рассказчик 👍🏻 Ооооочень интересно и красиво 😍 Спасибо 🙏🏻 мы ещё вернёмся 🫡

М Мария Ярославль: прогулка на парусной яхте читать дальше и впечатлений. Спасибо Александру за небанальный и в то же время содержательный рассказ об этом городе в форме живого диалога. Насладились пейзажеми Ярославля и открыли для себя много нового об этом замечательно городе. Заказывали прогулку на парусной яхте. Ожидали обычную обзорную экскурсию с воды, а получилось мини путешествие по Ярославлю с кучей эмоций

В Виктория Ярославль: прогулка на парусной яхте Впечатление, на которое не стоит жалеть деньги! Максимальный комфорт и удовольствие от экскурсии: лето, солнце, Волга! Спасибо огромное капитану!

А Александра Вдоль Ярославля на весельной лодке Экскурсия от человека, который любит и знает свой город, - это 100% попадание. Мария - это именно такой экскурсовод и время на лодочке пролетело незаметно, очень увлекательно и в полном релаксе:) Ярославль с воды прекрасен!

М Марина Вдоль Ярославля на весельной лодке Все прошло замечательно. Мария интересный собеседник, позитивный человек. Ребенок был в восторге, он давно хотел научиться грести и ему представилась такая возможность. С воды прекрасные виды на город. С погодой тоже повезло.

С Светлана Вдоль Ярославля на весельной лодке Очень хотела именно поплавать, погода могла подвести и время чуть сдвинулось Но по итогу я очень оказалась довольна поездкой и гидом! Все очень интересно было 👍