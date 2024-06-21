1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
1 июля в 09:30
2 июля в 17:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Познакомиться с историей города и старинными храмами ярославских слобод в речном вояже по Которосли
Начало: Которосльная набережная,47. Яхт-клуб «Арсенал»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка-экскурсия по Ярославлю
Прокатиться вдоль берегов Волги и Которосли с ветерком и историческими рассказами
Начало: В районе ул. Подзеленье
5 июля в 11:00
6 июля в 11:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 июня 2024Это была прекрасная прогулка под парусом!!! После которой захотелось купить парусник и уйти в кругосветку 😂 Александр - отличный капитан и замечательный рассказчик 👍🏻 Ооооочень интересно и красиво 😍 Спасибо 🙏🏻 мы ещё вернёмся 🫡
- ММария18 июня 2024Заказывали прогулку на парусной яхте. Ожидали обычную обзорную экскурсию с воды, а получилось мини путешествие по Ярославлю с кучей эмоций
- ВВиктория12 июня 2024Впечатление, на которое не стоит жалеть деньги! Максимальный комфорт и удовольствие от экскурсии: лето, солнце, Волга! Спасибо огромное капитану!
- ААлександра29 августа 2023Экскурсия от человека, который любит и знает свой город, - это 100% попадание. Мария - это именно такой экскурсовод и время на лодочке пролетело незаметно, очень увлекательно и в полном релаксе:) Ярославль с воды прекрасен!
- ММарина24 августа 2023Все прошло замечательно. Мария интересный собеседник, позитивный человек. Ребенок был в восторге, он давно хотел научиться грести и ему представилась такая возможность. С воды прекрасные виды на город. С погодой тоже повезло.
- ССветлана13 августа 2023Очень хотела именно поплавать, погода могла подвести и время чуть сдвинулось Но по итогу я очень оказалась довольна поездкой и гидом! Все очень интересно было 👍
- ДДенис18 июля 2023Путешествие по реке - вдоль берегов ЯрославляВсё было просто замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Речные прогулки»
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