На современном электрокатамаране «Белояр» вы полюбуетесь волжскими берегами и знаковыми достопримечательностями, которые особенно эффектно выглядят с реки. Путешествие дополнит авторская экскурсия. Вы познакомитесь с историей города, его архитектурой, культурой и традициями. А комфортный ход судна, стильные интерьеры и уютная атмосфера сделают прогулку приятной в любую погоду.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Ярославль с лучшего ракурса

С воды перед вами откроются панорамы исторического центра, благоустроенные набережные, мосты и живописные волжские берега.

Авторская экскурсия на борту

Профессиональный гид познакомит вас с историей Ярославля. Вы сможете задать любые вопросы и узнать интересные факты, которых не найти в обычных путеводителях.

Комфорт на протяжении всего рейса

На борту работает бар, а с верхней палубы открываются лучшие виды на Волгу и городские панорамы.

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления