На современном электрокатамаране «Белояр» вы полюбуетесь волжскими берегами и знаковыми достопримечательностями, которые особенно эффектно выглядят с реки. Путешествие дополнит авторская экскурсия. Вы познакомитесь с историей города, его архитектурой, культурой и традициями.
А комфортный ход судна, стильные интерьеры и уютная атмосфера сделают прогулку приятной в любую погоду.
А комфортный ход судна, стильные интерьеры и уютная атмосфера сделают прогулку приятной в любую погоду.
Описание экскурсии
Ярославль с лучшего ракурса
С воды перед вами откроются панорамы исторического центра, благоустроенные набережные, мосты и живописные волжские берега.
Авторская экскурсия на борту
Профессиональный гид познакомит вас с историей Ярославля. Вы сможете задать любые вопросы и узнать интересные факты, которых не найти в обычных путеводителях.
Комфорт на протяжении всего рейса
На борту работает бар, а с верхней палубы открываются лучшие виды на Волгу и городские панорамы.
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Катамаран оснащён салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами, розетками, туалетными комнатами
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- С вами будет один из членов нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский до 5 лет
|Бесплатно
|Детский 6-12 лет
|1150 ₽
|Стандартный
|1400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 582 туристов
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