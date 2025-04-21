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Групповая
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по будням)
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами и рассказами гида
Начало: У речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30, 19:30 и 21:00
20 июл в 10:30
21 июл в 10:30
1150 ₽ за человека
Групповая
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Начало: От речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
19 июл в 12:00
20 июл в 12:00
1250 ₽ за человека
Групповая
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Начало: От речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
19 июл в 12:00
24 июл в 15:00
1400 ₽ за человека
Групповая
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по выходным)
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами и рассказами гида
Начало: У речного вокзала
Расписание: в пятницу и воскресенье в 10:30, 19:30 и 21:00, в субботу в 10:30 и 19:30
Завтра в 19:30
19 июл в 10:30
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
«… Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!» -произнес однажды Михаил Щепкин. А я обязана своим прекрасным настроение на целый день
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"Волков. Голос" - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
Необычная городская прогулка в формате прослушивания аудиоспектакля.
Необычная городская прогулка в формате прослушивания аудиоспектакля.
+3
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Всего 10 отзывов в Ярославле в категории "От Речного вокзала"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «От Речного вокзала»
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- Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по будням);
- Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням;
- Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным;
- Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по выходным).
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "От Речного вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 1150 до 1400. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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