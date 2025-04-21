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Качественный чистый звук бархатных голосов профессиональных актеров, продуманный сценарий, сюжетное музыкальное сопровождение, безопасность на маршруте - это всё очень толково и талантливо сделано. И ведь весьма удобно, что можно прийти и в компании с друзьями и одному, да хоть с любимым питомцем, прогулка то по улице))).

А как забавно наблюдать, когда не знакомые люди вместе одновременно выполняют не хитрые, но оригинальные задания, бубнят что-то себе под нос, удивляются, улыбаются и, проживая в моменте те же эмоции, что и ты, получают удовольствие. И все довольны. И тебе от этого радостно и приятно!

В общем, всем у кого есть ноги, здоровое любопытство и воображение - моя рекомендация, а организаторам процветания!

P. S. почти без спойлеров))