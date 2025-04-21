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От Речного вокзала – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «От Речного вокзала» в Ярославле, цены от 1150 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по будням)
1 час
5 отзывов
Групповая
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по будням)
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами и рассказами гида
Начало: У речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30, 19:30 и 21:00
20 июл в 10:30
21 июл в 10:30
1150 ₽ за человека
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням
1 час
5 отзывов
Групповая
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Начало: От речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
19 июл в 12:00
20 июл в 12:00
1250 ₽ за человека
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным
1 час
Групповая
Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным
Главные городские панорамы, увлекательный рассказ гида и комфорт на всём пути
Начало: От речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
19 июл в 12:00
24 июл в 15:00
1400 ₽ за человека
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по выходным)
1 час
Групповая
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по выходным)
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами и рассказами гида
Начало: У речного вокзала
Расписание: в пятницу и воскресенье в 10:30, 19:30 и 21:00, в субботу в 10:30 и 19:30
Завтра в 19:30
19 июл в 10:30
1300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Наталья
«… Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!» -произнес однажды Михаил Щепкин. А я обязана своим прекрасным настроение на целый день
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(радость еще не прошла:)) команде, которая создала такую невероятную экскурсию о Фёдоре Волкове. Музыка, голоса актеров, волжские просторы, городские улицы, дворы и площади - всё вместе переносит тебя в середину 18 века и, действительно, становишься свидетелем рождения Русского театра. Посетив аудиоспектакль, вы легко сможете продолжить этот ряд синонимов: круто, невероятно, восхитительно, незабываемо….

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Грибанова
"Волков. Голос" - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
Необычная городская прогулка в формате прослушивания аудиоспектакля.
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Качественный чистый звук бархатных голосов профессиональных актеров, продуманный сценарий, сюжетное музыкальное сопровождение, безопасность на маршруте - это всё очень толково и талантливо сделано. И ведь весьма удобно, что можно прийти и в компании с друзьями и одному, да хоть с любимым питомцем, прогулка то по улице))).
А как забавно наблюдать, когда не знакомые люди вместе одновременно выполняют не хитрые, но оригинальные задания, бубнят что-то себе под нос, удивляются, улыбаются и, проживая в моменте те же эмоции, что и ты, получают удовольствие. И все довольны. И тебе от этого радостно и приятно!
В общем, всем у кого есть ноги, здоровое любопытство и воображение - моя рекомендация, а организаторам процветания!
P. S. почти без спойлеров))

&quot;Волков. Голос&quot; - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
&quot;Волков. Голос&quot; - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
&quot;Волков. Голос&quot; - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
&quot;Волков. Голос&quot; - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!+3
&quot;Волков. Голос&quot; - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
&quot;Волков. Голос&quot; - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
&quot;Волков. Голос&quot; - это лучшее, что могло произойти со мной этим солнечным весенним днём!
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Всего 10 отзывов в Ярославле в категории "От Речного вокзала"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «От Речного вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по будням);
  2. Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по будням;
  3. Волга - сердце Ярославля: экскурсионный рейс на электрокатамаране по выходным;
  4. Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр» (по выходным).
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная;
  2. Успенский Собор;
  3. Храм Ильи Пророка;
  4. Церковь Ильи Пророка;
  5. Золотое кольцо;
  6. Парк Стрелка;
  7. Церковь Михаила Архангела;
  8. Советская площадь;
  9. Спасо-Преображенский мужской монастырь;
  10. Казанский женский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "От Речного вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 1150 до 1400. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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