Экскурсии к Губернаторскому дому

Найдено 7 экскурсий в категории «Губернаторский дом» в Ярославле, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Ярославле с любовью и юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
О Ярославле с любовью и юмором
Душевная обзорная экскурсия по тысячелетнему городу
Начало: По договоренности с гостем
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
228 отзывов
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Теплая встреча с Ярославлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600 за всё до 10 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 8 чел.
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Ярославль купеческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль купеческий
Полюбоваться старинными особняками, погулять по Волжской набережной и узнать нескучные факты
Начало: У Богоявленской церкви
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
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    обогатились духовно и интеллектуально! Спасибо Вам за особое внимание к нашему юному туристу, 11 лет, который не привык ходить по музеям, но Вы нашли к нему подход и сейчас он с удовольствием делится своими впечатлениями 😄. Два часа пролетели незаметно. Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым. ❤

    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы
  • К
    Кузнецова
    30 мая 2024
    Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Очень было приятно общаться со Светланой. Очень познавательно, и не только в плане знаний, было очень душевно! Спасибо огромное за день!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Светлана великолепный экскурсовод. Очень интересный маршрут, охватывающий главные достопримечательности. История города. Истории церквей. Набережной. Были даны советы, что ещё нужно
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    посетить, куда сходить. Два часа пролетели незаметно. Особенно важна была эта экскурсия, так как навигатор в городе не работает по вполне понятным причинам и самой мне в первый день было очень сложно гулять. Огромное спасибо.

  • М
    Маргарита
    27 мая 2024
    О Ярославле с любовью и юмором
    У нас была прекрасная экскурсия в чудесный день. Экскурсовод Ольга - очень милый и эрудированный человек.
    У нас была прекрасная экскурсия в чудесный день. Экскурсовод Ольга - очень милый и эрудированный человекУ нас была прекрасная экскурсия в чудесный день. Экскурсовод Ольга - очень милый и эрудированный человекУ нас была прекрасная экскурсия в чудесный день. Экскурсовод Ольга - очень милый и эрудированный человек
  • А
    Арина
    19 мая 2024
    Ярославль: история на каждом шагу
    Хочу поделиться своим положительным впечатлением об экскурсии, которую мы совершили во время отпуска. Все было просто замечательно - интересный маршрут,
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    увлекательные истории и легкая, непринужденная атмосфера. Благодаря этой экскурсии мы узнали новое о знакомых местах и обогатили свой культурный опыт. Спасибо Виктору за такой замечательный день!

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    О Ярославле с любовью и юмором
    Посетили обзорную пешеходную экскурсию по Ярославлю с Юлей. Нам, конечно, очень повезло с погодой. Но, думаю, что если бы даже
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    погода была не такой солнечной, юмор и живой рассказ нашего экскурсовод исправили бы любую ситуацию. Экскурсия прошла на одном дыхании с большим количеством исторических фактов, стихами, словами из песен, поговорка, загадками и, даже (!) подарками! Экскурсия была интересна как мне (я не первый раз в Ярославле), так и моим друзьям, которые гуляли по городу в первый раз. В конце экскурсии Юля порекомендовала куда нам ещё сходить, какие музеи и интересные места города посетить. Огромное спасибо! 😘

    Посетили обзорную пешеходную экскурсию по Ярославлю с Юлей. Нам, конечно, очень повезло с погодой. Но, думаюПосетили обзорную пешеходную экскурсию по Ярославлю с Юлей. Нам, конечно, очень повезло с погодой. Но, думаюПосетили обзорную пешеходную экскурсию по Ярославлю с Юлей. Нам, конечно, очень повезло с погодой. Но, думаюПосетили обзорную пешеходную экскурсию по Ярославлю с Юлей. Нам, конечно, очень повезло с погодой. Но, думаюПосетили обзорную пешеходную экскурсию по Ярославлю с Юлей. Нам, конечно, очень повезло с погодой. Но, думаюПосетили обзорную пешеходную экскурсию по Ярославлю с Юлей. Нам, конечно, очень повезло с погодой. Но, думаю
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    О Ярославле с любовью и юмором
    Большое спасибо Юлии за теплоту и душевность! Несмотря на оооочень холодную погоду, получили огромное удовольствие от экскурсии!
  • В
    Виктория
    10 мая 2024
    Ярославль: история на каждом шагу
    Были на экскурсии с Виктором. Все понравилось, гид учел все наши пожелания, был внимателен к нам. Рекомендую!
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Ярославль сквозь века
    Очень понравилась экскурсия с Ириной! Человек очень эрудирован, владеет большим количеством информации! Мы в первый раз в Ярославле и было
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    очень интересно увидеть значимые места для города! Не повезло с погодой, но даже это не испортило нашего впечатления от города и Ирины! Спасибо большое за экскурсию! Однозначно порекомендую друзьям! ☺

  • Е
    Евгения
    9 мая 2024
    Ярославль: история на каждом шагу
    9 мая в жуткую метель и 0 градусов ходили с Виктором по Ярославлю. Пятерка за знания, маршрут и ответы на
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    вопросы. Сам рассказ скучен, без изюминок, без интересных историй, банк, легенд, все строго по фактам, без зацепок для памяти, чтоб запомнить хоть что-то. Дети 17 лет сказали, что все забыли уже через 5 минут. Также есть и организаторские минусы: понятно что в середине мая в ноль люди Не в шубах и замерзают, и с учетом погоды необходимо учесть остановку для согрева-либо в теплой церкви, либо в магазине или кафе предусмотреть минут 10. Этого не было, мы выпросили сами. Грелись в Пятерочке. Далее. На морозе мерзнут ноги и как правило хочется в туалет. Сам гид сходил, а нам не предложил, оставил нас ждать его на морозе. Напоминаю, речь об индивидуальной экскурсии, но индивидуального подхода не было. Для группы Виктор, возможно, идеален. Поэтому общая оценка 4.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Губернаторский дом»

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  2. Успенский Собор
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  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
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  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Губернаторский дом" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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