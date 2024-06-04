1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
О Ярославле с любовью и юмором
Душевная обзорная экскурсия по тысячелетнему городу
Начало: По договоренности с гостем
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль купеческий
Полюбоваться старинными особняками, погулять по Волжской набережной и узнать нескучные факты
Начало: У Богоявленской церкви
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна4 июня 2024Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
- ККузнецова30 мая 2024Очень было приятно общаться со Светланой. Очень познавательно, и не только в плане знаний, было очень душевно! Спасибо огромное за день!
- ЕЕлена27 мая 2024Светлана великолепный экскурсовод. Очень интересный маршрут, охватывающий главные достопримечательности. История города. Истории церквей. Набережной. Были даны советы, что ещё нужно
- ММаргарита27 мая 2024У нас была прекрасная экскурсия в чудесный день. Экскурсовод Ольга - очень милый и эрудированный человек.
- ААрина19 мая 2024Хочу поделиться своим положительным впечатлением об экскурсии, которую мы совершили во время отпуска. Все было просто замечательно - интересный маршрут,
- ЕЕлена15 мая 2024Посетили обзорную пешеходную экскурсию по Ярославлю с Юлей. Нам, конечно, очень повезло с погодой. Но, думаю, что если бы даже
- ТТатьяна13 мая 2024Большое спасибо Юлии за теплоту и душевность! Несмотря на оооочень холодную погоду, получили огромное удовольствие от экскурсии!
- ВВиктория10 мая 2024Были на экскурсии с Виктором. Все понравилось, гид учел все наши пожелания, был внимателен к нам. Рекомендую!
- ААнна10 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Ириной! Человек очень эрудирован, владеет большим количеством информации! Мы в первый раз в Ярославле и было
- ЕЕвгения9 мая 20249 мая в жуткую метель и 0 градусов ходили с Виктором по Ярославлю. Пятерка за знания, маршрут и ответы на
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Губернаторский дом»
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