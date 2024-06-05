1 чел.
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Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: на стрелке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
От древности до современности - со своим личным «голосом города»
Сегодня в 10:00
12 июня в 13:00
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ААнна5 июня 2024Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
- ВВалентина5 июня 2024Все супер. Очень понравилась экскурсия!
- ИИгорь3 июня 2024Отличная экскурсия по историческому центру Ярославля. Только приятные и позитивные впечатления!
- ннаталия3 июня 2024Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
- ЕЕвгений3 июня 2024Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Содержательно, интересно! Всё понравилось.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
- ЕЕлена3 июня 2024Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
- ННаталья1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, которую проводила Анастасия)
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Парк Стрелка»
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