Экскурсии в парк Стрелка в Ярославле

Найдено 17 экскурсий в категории «Парк Стрелка» в Ярославле, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первые шаги в Ярославле
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
525 отзывов
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Экспресс-знакомство с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Здравствуй, Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
454 отзыва
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670 за всё до 5 чел.
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
79 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300 за человека
По Ярославлю - на самокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2.5 часа
82 отзыва
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670 за всё до 5 чел.
Ярославль - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650 за всё до 8 чел.
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль тысячелетний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
110 отзывов
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900 за всё до 8 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 8 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Фотоэкскурсия по Ярославлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: на стрелке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000 за человека
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
От древности до современности - со своим личным «голосом города»
Сегодня в 10:00
12 июня в 13:00
от 3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль тысячелетний
    Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
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    зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую))

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Все супер. Очень понравилась экскурсия!
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Здравствуй, Ярославль
    Отличная экскурсия по историческому центру Ярославля. Только приятные и позитивные впечатления!
  • н
    наталия
    3 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Здравствуй, Ярославль
    Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Содержательно, интересно! Всё понравилось.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
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    влюбилась в Ярославль. Почувствовала с какой любовью она подходит к работе и к нам слушателям. Экскурсия получилась волшебная. Буду всем рекомендовать.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень понравилась экскурсия, которую проводила Анастасия)

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Парк Стрелка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
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Какие места ещё посмотреть в Ярославле
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  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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