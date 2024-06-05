🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 525 отзывов Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов Начало: На площади Волкова Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города Начало: Ярославский музей-заповедник Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 454 отзыва Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 79 отзывов Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии Начало: На площади Волкова 1 300 ₽ за человека

🛴 На самокатах Индивидуальная 2.5 часа 82 отзыва По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города Начало: У стадиона «Спартаковец» 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Ярославль - история и современность Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города Начало: На Красной площади 3 650 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 20 отзывов Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого... Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи Начало: У театра Волкова 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 110 отзывов Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов Начало: На Богоявленской площади 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Ярославль впервые Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места Начало: На площади Богоявления 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Ярославль: история на каждом шагу Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н... 3 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 7 отзывов Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Увлекательное знакомство с городом в игровом формате Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотоэкскурсия по Ярославлю Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии Начало: на стрелке 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории Начало: В районе Волжской набережной 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 7 отзывов Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа Начало: На Волковской площади Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 2 000 ₽ за человека