Добро пожаловать в столицу Золотого кольца! Со мной за три часа вы увидите основные «визитные карточки» — от Кремля до первого русского театра. Путешествовать мы будем на комфортабельном электромобиле в уютной компании. Эта экскурсия станет отличным началом вашего знакомства с городом!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:30, 16:30
Что вас ожидает:
- Кремль
- Памятники историческим личностям, событиям, кинематографу, медведям
- Площади и проспекты
- Храмы
- Первый русский театр
Описание экскурсии
По главным местам Ярославля за три часа Экскурсия выходного дня на комфортном электромобиле Honda ens1 Хонда. В течение трех часов вы увидите основные достопримечательности Ярославля, узнаете историю их появления, услышите про основание и последующее развитие города вплоть до современного состояния. Информация позволит по-новому взглянуть на некоторые исторические события всей России. В выходные с 12до16ч. возможен подъем на колокольню действующей церкви (согласование заранее). Организационные детали • Количество от 1 до 4 человек. Только ваша группа.
- Экскурсию лучше бронировать в начале вашего путешествия.
- Возможно увеличение экскурсии с посещением Толгского действующего монастыря.
Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Памятники историческим личностям, событиям, кинематографу, медведям
- Площади и проспекты
- Храмы
- Первый русский театр
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Завершение: Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Благодарим за выбор! Накануне вы получите напоминание-смс с адресом встречи и возможно информацией по погодным условиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
28 мая 2024
Динамичная, но ёмкая экскурсия по историческому центру города. Позволяет сформировать общее впечатление о городе, погрузится в атмосферу прошлого и настоящего Ярославля и увидеть ключевые достопримичательности.
Н
Наталья
12 мая 2024
Ирина очень хорошо рассказывает и доносит до нас. Побывали во многих местах Ярославля. Ярославль красивый город со своим великолепием. Мы из Москвы и не первый раз посещаем Ярославль,но каждый раз открываем для себя что-то новое. Спасибо большое Ирине. 9мая 2024г.
Т
Татьяна
11 мая 2024
Отличная экскурсия, эрудированная и доброжелательная гид. Интересно было всей семье.
М
Максим
4 мая 2024
Спасибо за экскурсию! Было интересно и очень комфортно!
Н
Наталья
30 апр 2024
Первый раз в Ярославле. Поэтому хотелось получить первое впечатление о самых главных и красивых местах этого города. Прогноз погоды не обещал ничего хорошего. Поэтому пешеходную экскурсию мы не рассматривали. Очень
А
Алексей
14 апр 2024
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Групповая
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
99909 491₽ за всё до 4 чел.