Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Погрузитесь в атмосферу Ярославля, прогуливаясь по его историческим улицам и набережным. Узнайте легенды и факты, открывающие тайны города
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Завтра в 12:30
30 авг в 12:30
800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Завтра в 17:00
30 авг в 11:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярославль величеством сияющий
Добро пожаловать в Ярославль! За три часа вы увидите главные достопримечательности города на комфортабельном электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, 13:00 и 16:00
Завтра в 09:30
30 авг в 09:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
- ООксана10 августа 2025Сразу начну с благодарности Ирине! Отличный экскурсовод, комфортный автомобиль с панорамной крышей, поэтому не пропустите ни одной достопримечательности! Вся экскурсия
- MMaксим6 августа 2025Очень интересно и увлекательно!
Грамотный, веселый и энергичный экскурсовод!!!!
Советую выбрать этого экскурсовода!
- ННаталья5 августа 2025Экскурсия случилась великолепная!!! Было интересно приятно и поучительноЭкскурсовод шедевральный!!!
- ННаталья3 августа 2025Увидела основные знаковые места Ярославля с потрясающим эксурсоводом Анастасией. Профессионал высокого класса, знает и любит свой город, информацию преподносит очень доступно и с любовью! Полюбила Ярославль благодаря прекрасной Ярославне Анастасии!!!
- ЕЕрохина29 июля 2025Анастасия замечательно провела экскурсию, время пролетело незаметно, ответила на все вопросы. Накануне прислала рекомендации что можно посетить в Ярославле.
- ТТрушина29 июля 2025Как приятно пройтись с таким замечательным экскурсоводом Анастасией по улочкам Ярославля. Настолько интересно рассказывала, с таким позитивом, что полтора часа
- ЕЕлена28 июля 2025Очень понравилась работа экскурсовода Анастасии. Динамичная и интересная экскурсия.
- ЮЮлия23 июля 2025Гид Анастасия увлекательно рассказала об истории, легендах, именитых людях города. Все понравилось, спасибо.
- ЕЕкатерина22 июля 2025Интересно, не устали даже(хотя прошли много)
- ИИраида21 июля 2025Всё понравилось Спасибо.
- ИИван20 июля 2025Увидели по максимуму за короткое время, экскурсовод Анастасия на высоте. Идеальный объём информации за 1.5 часа
- ЛЛюдмила18 июля 2025Отличная экскурсия, интересная и познавательная! Анастасия молодец, показала самые значимые места Ярославля, очень понравилось, всем рекомендую!
- ВВалентина15 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Анастасия рассказала обо всем интеремно, эмоционально. За полтора часа отведённого времени побывали в разных эпохах, узнали историю города, особенности ярославской архитектуры, современные традиции. Хочется пройтись по улочкам и достопримечательностям снова и, желательно, подольше и, однозначно, с Анастасией!)
- ННаталья14 июля 2025Ирина очень профессиональный экскурсовод, внимательный водитель. Все наши желания были выполнены, организация поездки грамотно составлена. Очень понравились и рассказ о
