Найдено 3 экскурсии в категории «экспресс экскурсия» в Ярославле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Пешая
1.5 часа
156 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Погрузитесь в атмосферу Ярославля, прогуливаясь по его историческим улицам и набережным. Узнайте легенды и факты, открывающие тайны города
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Завтра в 12:30
30 авг в 12:30
800 ₽ за человека
Экспресс-свидание с Ярославлем
Пешая
1.5 часа
195 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Завтра в 17:00
30 авг в 11:30
800 ₽ за человека
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
На машине
На электромобиле
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярославль величеством сияющий
Добро пожаловать в Ярославль! За три часа вы увидите главные достопримечательности города на комфортабельном электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, 13:00 и 16:00
Завтра в 09:30
30 авг в 09:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    10 августа 2025
    Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
    Сразу начну с благодарности Ирине! Отличный экскурсовод, комфортный автомобиль с панорамной крышей, поэтому не пропустите ни одной достопримечательности! Вся экскурсия
    прошла на одном дыхании! Много интересных мест и памятников истории! Будем в Ярославле, обязательно обратимся к Ирине! Еще раз спасибо за интересно проведенное время!

  • M
    Maксим
    6 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень интересно и увлекательно!
    Грамотный, веселый и энергичный экскурсовод!!!!
    Советую выбрать этого экскурсовода!
  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Экскурсия случилась великолепная!!! Было интересно приятно и поучительноЭкскурсовод шедевральный!!!
  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Увидела основные знаковые места Ярославля с потрясающим эксурсоводом Анастасией. Профессионал высокого класса, знает и любит свой город, информацию преподносит очень доступно и с любовью! Полюбила Ярославль благодаря прекрасной Ярославне Анастасии!!!
  • Е
    Ерохина
    29 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Анастасия замечательно провела экскурсию, время пролетело незаметно, ответила на все вопросы. Накануне прислала рекомендации что можно посетить в Ярославле.
  • Т
    Трушина
    29 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Как приятно пройтись с таким замечательным экскурсоводом Анастасией по улочкам Ярославля. Настолько интересно рассказывала, с таким позитивом, что полтора часа
    прошли незаметно. Можно было бы с ней гулять и гулять. очень приятная, общительная, великолепно преподносит материал. С детьми на экскурсию только к ней. Детям будет не скучно и они запомнят весь материал. Всем рекомендую. Спасибо большое Анастасии за приятное времяпрепровождение!

  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень понравилась работа экскурсовода Анастасии. Динамичная и интересная экскурсия.
  • Ю
    Юлия
    23 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Гид Анастасия увлекательно рассказала об истории, легендах, именитых людях города. Все понравилось, спасибо.
  • Е
    Екатерина
    22 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Интересно, не устали даже(хотя прошли много)
  • И
    Ираида
    21 июля 2025
    Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
    Всё понравилось Спасибо.
  • И
    Иван
    20 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Увидели по максимуму за короткое время, экскурсовод Анастасия на высоте. Идеальный объём информации за 1.5 часа
  • Л
    Людмила
    18 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Отличная экскурсия, интересная и познавательная! Анастасия молодец, показала самые значимые места Ярославля, очень понравилось, всем рекомендую!
  • В
    Валентина
    15 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Экскурсия очень понравилась. Анастасия рассказала обо всем интеремно, эмоционально. За полтора часа отведённого времени побывали в разных эпохах, узнали историю города, особенности ярославской архитектуры, современные традиции. Хочется пройтись по улочкам и достопримечательностям снова и, желательно, подольше и, однозначно, с Анастасией!)
  • Н
    Наталья
    14 июля 2025
    Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
    Ирина очень профессиональный экскурсовод, внимательный водитель. Все наши желания были выполнены, организация поездки грамотно составлена. Очень понравились и рассказ о
    Ярославле (о местах, где мы ещё не успели побывать), Вятское как всегда красиво и интересно, а замок Понизовкина просто волшебный. Спасибо большое за чудесное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «экспресс экскурсия»

Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2025
Сейчас в Ярославле в категории "экспресс экскурсия" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 381 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
