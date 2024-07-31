3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, 13:00 и 16:00
30 авг в 09:30
31 авг в 09:30
5 900₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
26 авг в 09:00
27 авг в 15:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Замок химических королей, родина А.М. Опекушина и Некрасовские места
Начало: Волжская набережная у памятника Некрасову
24 авг в 10:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия31 июля 2024Все было прекрасно! Всё-таки индивидуальные экскурсии, да ещё и на хорошем автомобиле, это намного лучше групповых! Гид Ирина очень понравилась! Всем советую и рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Замок Понизовкиных»
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