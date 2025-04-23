Кирилло-Афанасьевский монастырь – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Кирилло-Афанасьевский монастырь» в Ярославле, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
На машине
107 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Начало: Ярославль, Советская площадь, д. 7
Расписание: Длительность экскурсионной прогулки: 50 минут.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
На автобусе
3 часа
635 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
2 мая в 14:00
3 мая в 10:30
1600 ₽ за человека
Автобусная экскурсия в Толгскую обитель
На автобусе
2.5 часа
81 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Автобусная экскурсия в Толгскую обитель
Начало: Богоявленская площадь у входа в музей-заповедник
Расписание: вторник 10.00, суббота 10.00, воскресенье 10.00
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Кирилло-Афанасьевский монастырь»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
  2. Ярославль - только самое лучшее на автобусе
  3. Автобусная экскурсия в Толгскую обитель
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Храм Ильи Пророка
  6. Музей-заповедник
  7. Парк Стрелка
  8. Советская площадь
  9. Церковь Ильи Пророка
  10. Ярославский кремль
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в апреле 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Кирилло-Афанасьевский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 1700. Туристы уже оставили гидам 823 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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