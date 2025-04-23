И Ирина Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Все очень понравилось,спасибо!

А Алла Ярославль - только самое лучшее на автобусе Посетили Ярославль. узнать, погрузиться в атмосферу города помогла экскурсовод Ирина. От нашей семьи выражаем благодарность Ирине за интереснейшую экскурсию, с юмором, интересными фактами, заразила нас своей любовью к городу. После обзорной экскурсии по другому смотрели на Ярославль. Спасибо большое!

С Светлана Автобусная экскурсия в Толгскую обитель Все очень понравилось: Компетентный, доброжелательный гид Илья высокопрфессиональный водитель Дмитрий. оставила только приятные впечатления Всем спасибо

Н Наталья Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Очень понравилась экскурсия, проехали по многим историческим местам с остановками, с разъяснениями, познавательно и нескучно, спасибо большое. Всем рекомендую, автомобиль едет медленно, есть возможность все понять и разглядеть.

Т Тамара Ярославль - только самое лучшее на автобусе Экскурсия насыщенная, гид великолепный. Для данной экскурсии все великолепно.