Отправляемся за пределы Ярославля, где сохранился подлинный дух русской провинции! Выбирайте приглянувшийся город: от могучего Ростова Великого до левитановского Плёса. Каждое из этих мест хранит историю, красоту и особое очарование древности.
Описание экскурсииОт купеческих усадеб до древних храмов Погрузиться в атмосферу русской провинции можно и за пределами Ярославля. Наш путь охватит города Золотого кольца и Заволжские села. Выбирайте то, что вам по душе, и отправляйтесь в настоящее путешествие во времени. На ваш выбор:
- Ростов Великий, окруженный кремлем и старинными монастырями.
- Вятское — село торговцев, превратившееся в музей под открытым небом.
- Кострома, где до сих пор стоит колыбель Дома Романовых — Ипатьевский монастырь.
- Рыбинск и его аутентичные постройки XVIII-XIX веков.
- Плёс, вдохновлявший своими пейзажами знаменитого Исаака Левитана.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ростов Великий:
- Ростовский Кремль
- Озеро Неро
- Торговые ряды
- Спасо-Яковлевский монастырь
- Вятское:
- Церковь Воскресения Христова
- Музей русской предприимчивости
- Ерехтанский целебный источник
- Памятник царю-освободителю Александру II
- Кострома:
- Ипатьевский монастырь
- Богоявленско-Анастасьин монастырь
- Рыбинск:
- Старая Хлебная биржа
- Памятник бурлаку
- Монумент Льву Ошанину
- Крестовая улица
- Музей Мологского края
- Плёс:
- Успенский собор
- Северный корпус Присутственных мест
- Памятник основателю города князю Василию I
- Старинные купеческие особняки
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Посещение объектов по программе (опционально)
Что не входит в цену
- Посещение объектов по программе (опционально)
- Питание
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 598 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжелика
6 ноя 2025
Ростовский Кремль, озеро Неро, монастырь
М
Михаил
2 ноя 2025
Л
Любовь
2 ноя 2025
Благодарим за интересную,познавательную экскурсию! Экскурсовод была внимательна, эрудированна, подача материала просто великолепна!!! Жаль, что время на обзор всех красот и достопримечательностей было ограниченным! С удовольствием приедем в Кострому еще раз, воспользуясь услугами вашей компании!!!!!
О
Ольга
1 ноя 2025
Кострому мы не увидели. Только Ипатьевский монастырь и немножко центр. Гид в монастыре говорила очень тихо, как будто вела индивидуальную экскурсию. Сам рассказ был больше расчитан на младших школьников - проще некуда.
Т
Татьяна
31 окт 2025
Экскурсия очень интересная! Все понравилось. Только очень мало времени было… еще бы не много, так хотелось больше походить и посмотреть😊! Спасибо большое!
О
Оксана
26 окт 2025
С
Смирнова
25 окт 2025
Н
Наталья
19 окт 2025
Замечательная экскурсия, красивое село. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень доброжелательная женщина, дала много интересной и полезной информации.
Н
Наталия
13 окт 2025
Поездка не оправдала ни моих надежд, ни стоимость необоснованно дорогая для такого объёма услуг, неудобный минивен, не было аудиогида, который предусмотрен для уличной экскурсии, гид все время куда-то бежала и
Г
Галина
12 окт 2025
Н
Наталия
11 окт 2025
Понравилось всё, гид очень интересно рассказывала о Ростове Великом, гуляли по городу,посетили смотровую площадку в храме Яковлевский Дмитриевский монастыре, озеро Неро посмотрели. Спасибо,было интересно
Е
Елена
10 окт 2025
Г
Галина
10 окт 2025
Огромное спасибо за проведенную экскурсию Наталье. Очень интересно рассказывала о провинциальном Рыбинске, о его достопримечательностях. Огромное впечатление оставило посещение музея Мологи, его трагическая судьба.
Н
Наталия
9 окт 2025
Экскурсия не оправдала ни моих ожиданий, ни затраченный денег, я считаю что подобная пародия должна стоить в два раза дешевле, Гид совсем некомпетентен, да много знает но в основном не
К
Карина
8 окт 2025
