А Анжелика Ростовский Кремль, озеро Неро, монастырь

М Михаил

Л Любовь Благодарим за интересную,познавательную экскурсию! Экскурсовод была внимательна, эрудированна, подача материала просто великолепна!!! Жаль, что время на обзор всех красот и достопримечательностей было ограниченным! С удовольствием приедем в Кострому еще раз, воспользуясь услугами вашей компании!!!!!

О Ольга Кострому мы не увидели. Только Ипатьевский монастырь и немножко центр. Гид в монастыре говорила очень тихо, как будто вела индивидуальную экскурсию. Сам рассказ был больше расчитан на младших школьников - проще некуда.

Т Татьяна Экскурсия очень интересная! Все понравилось. Только очень мало времени было… еще бы не много, так хотелось больше походить и посмотреть😊! Спасибо большое!

О Оксана

С Смирнова

Н Наталья Замечательная экскурсия, красивое село. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень доброжелательная женщина, дала много интересной и полезной информации.

Н Наталия читать дальше торопилась и разговоры о том что все потом, меня достаточно допекли, ничего интересного за весь день так и не увидели, к тому же нас чуть не потеряли, не порекомендую и больше не хочу пользоваться вашими услугами. Поездка не оправдала ни моих надежд, ни стоимость необоснованно дорогая для такого объёма услуг, неудобный минивен, не было аудиогида, который предусмотрен для уличной экскурсии, гид все время куда-то бежала и

Г Галина

Н Наталия Понравилось всё, гид очень интересно рассказывала о Ростове Великом, гуляли по городу,посетили смотровую площадку в храме Яковлевский Дмитриевский монастыре, озеро Неро посмотрели. Спасибо,было интересно

Е Елена

Г Галина Огромное спасибо за проведенную экскурсию Наталье. Очень интересно рассказывала о провинциальном Рыбинске, о его достопримечательностях. Огромное впечатление оставило посещение музея Мологи, его трагическая судьба.

Н Наталия читать дальше по теме, все сумбурно и неправильно распределено время, все бегом, не было времени ни на обед, ни на то чтобы в кремле погулять, посмотреть, вообщем и экскурсия в Рыбинск еще хуже, вообще все не по теме, короче зря выкинутые дньги Экскурсия не оправдала ни моих ожиданий, ни затраченный денег, я считаю что подобная пародия должна стоить в два раза дешевле, Гид совсем некомпетентен, да много знает но в основном не