Спасо-Преображенский монастырь и другие достопримечательности города
Об экскурсии
В ходе нашей экскурсии мы познакомим вас с важными и знаковыми объектами, начиная от площади Волкова, на которой стоит знаменитый театр, и заканчивая Спасо-Преображенским монастырём, который сыграл важную роль в истории Ярославля.
Наш фотограф сделает кадры, которые будут напоминать вам о визите в наш замечательный город. А коренные ярославцы могут пополнить свои домашние альбомы или запечатлеть важный момент жизни – выпускной или необычное свидание.
Организационные детали
Фотограф работает с туристами и гидом 1 час (то есть час экскурсии гид проводит без фотографа). Готовые фотографии (20 штук) мы высылаем туристам на почту через неделю.
Экскурсию можно провести как утром, так и вечером в теплое время года (март-октябрь), утром и днём в период ноябрь-апрель, для того, чтобы кадры получились максимально удачными.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида и фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Экскурсия пешеходная.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Фотограф работает с туристами и гидом 1 час (то есть час экскурсии гид проводит без фотографа). Другие варианты просим уточнять. Готовые фотографии (20 штук) мы высылаем вам через неделю.
Экскурсию можно провести как утром, так и вечером в теплое время года (март-октябрь), утром и днём в период ноябрь-апрель, для того, чтобы кадры получились максимально удачными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
А-Тур — ваш гид в Ярославле
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