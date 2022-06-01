Об экскурсии

В ходе нашей экскурсии мы познакомим вас с важными и знаковыми объектами, начиная от площади Волкова, на которой стоит знаменитый театр, и заканчивая Спасо-Преображенским монастырём, который сыграл важную роль в истории Ярославля.

Наш фотограф сделает кадры, которые будут напоминать вам о визите в наш замечательный город. А коренные ярославцы могут пополнить свои домашние альбомы или запечатлеть важный момент жизни – выпускной или необычное свидание.

Организационные детали