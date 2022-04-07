Об экскурсии

Нет времени на стандартную экскурсию, но хочется посмотреть всё самое главное в столице Золотого кольца? Мы вас прекрасно понимаем! Специально для вас мы разработали увлекательную экспресс-экскурсию, не менее интересную, чем классическая обзорная экскурсия!

За полтора часа, вместо стандартных двух с половиной, мы покажем вам Ярославль с лучшей его стороны, расскажем о купцах и торговле, зоне ЮНЕСКО, достижениях и рекордах Ярославля.