Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю

Нет времени на стандартную экскурсию, но хочется посмотреть всё самое главное в столице Золотого кольца

5
2 отзыва
Индивидуальная
Нет времени на стандартную экскурсию, но хочется посмотреть всё самое главное в столице Золотого кольца? Мы вас прекрасно понимаем! Специально для вас мы разработали увлекательную экспресс-экскурсию, не менее интересную, чем классическая обзорная экскурсия!
Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю
Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю
Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю
Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю
Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю
Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю

Об экскурсии

Нет времени на стандартную экскурсию, но хочется посмотреть всё самое главное в столице Золотого кольца? Мы вас прекрасно понимаем! Специально для вас мы разработали увлекательную экспресс-экскурсию, не менее интересную, чем классическая обзорная экскурсия!
За полтора часа, вместо стандартных двух с половиной, мы покажем вам Ярославль с лучшей его стороны, расскажем о купцах и торговле, зоне ЮНЕСКО, достижениях и рекордах Ярославля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешая.
  • Маршрут длинной 1,5 километра.
  • Если у вас есть особые пожелания, пожалуйста, сообщите нам.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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