1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
«Выбирайте время вечернее или ночное — и отправляйтесь с нами на водную прогулку по Волге»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
«Ярославль прекрасен в любое время суток, но вечер — это время, когда всё преображается и становится сказочным»
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
«Кроме того, я покажу вам первый каменный посадский храм города, расскажу о ключевых фигурах в истории города и подскажу, где вечером встретить местного призрака»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
- ССофия4 июня 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
- ВВера3 июня 2024Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
- TTatiana1 июня 2024Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и важные вещи. Отличная организация
- ИИрина27 мая 2024Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
- ЕЕвгения27 мая 2024Много узнала про город. Видно что экскурсовод горит своим делом. Спасибо большое!
- ЯЯна10 мая 2024Чудесная экскурсия! Замечательный гид Елена! Спасибо большое 😊
- ССветлана10 мая 2024Елена, замечательно провела экскурсию, нам очень понравилось. нам показали интересные места, рассказали исторические факты. Очень рекомендую. С уважением Светлана
- ННадежда1 мая 2024Экскурсия понравилась! Узнали много интересных фактов и событий.
- ННаталья30 апреля 2024Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Вечерние»
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