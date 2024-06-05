Вечерние экскурсии Ярославля

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Ярославле, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
88 отзывов
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
«Выбирайте время вечернее или ночное — и отправляйтесь с нами на водную прогулку по Волге»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710 за человека
Вечерний Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
«Ярославль прекрасен в любое время суток, но вечер — это время, когда всё преображается и становится сказочным»
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670 за всё до 10 чел.
Ярославль тысячелетний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
110 отзывов
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
«Кроме того, я покажу вам первый каменный посадский храм города, расскажу о ключевых фигурах в истории города и подскажу, где вечером встретить местного призрака»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
14 отзывов
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль тысячелетний
    Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
  • С
    София
    4 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
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    воде- профессионалы! Не страшно ехать с детьми, моей дочке 11, она в восторге! Вид на закате просто дух захватывает. Если вы никогда не пробовали сап, не бойтесь, вас точно поставят!

    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж
  • T
    Tatiana
    1 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и важные вещи. Отличная организация
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    процесса👍 Перед началом четкий инструктаж. Будьте уверены, что получится встать на SUP даже начинающему. Александр очень внимательный инструктор, сопровождает всю прогулку, уделяет внимание каждому, чувствуешь себя в полной безопасности. С воды открываются безумно красивые виды Ярославля на закате. Будут прекрасные фото на память (Александр позаботиться об этом 😎). Рекомендации 💯. Удовольствие и эмоции на долгое время!!! Благодарность Александру за приятное путешествие на SUP!!!❤️❤️🙏

    Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы иЧудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы иЧудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
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    работы полностью переключились в историю и атмосферу старинного Ярославля! Благодаря Елене у нас получилось узнать много новых и очень интересных фактов об истории города и ее жителях и всё это в очень доходчивой интерактивной форме! Елена - коренная ярославна, безумно и трепетно любящая свой город, и именно поэтому мы в свою очередь получили огромное удовольствие от нашей встречи и прогулки! Елена - очень внимательный, доброжелательный и чуткий человек, подождала нас, несмотря на то, что мы сместили время встречи почти на час!!!, отвечала на наши индивид. вопросы помимо программы. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще к Вам!

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
    Много узнала про город. Видно что экскурсовод горит своим делом. Спасибо большое!
  • Я
    Яна
    10 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Чудесная экскурсия! Замечательный гид Елена! Спасибо большое 😊
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Елена, замечательно провела экскурсию, нам очень понравилось. нам показали интересные места, рассказали исторические факты. Очень рекомендую. С уважением Светлана
  • Н
    Надежда
    1 мая 2024
    Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась! Узнали много интересных фактов и событий.
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
    Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!
    Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Вечерние»

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  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 4 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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