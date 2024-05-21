Анна — ваша команда гидов в Ярославле

Провели экскурсии для 46 туристов

читать дальше фотографий, метафор и цитат. С какой вероятностью информация останется при нас, если она будет вычитана в виде лекции с бесконечным количеством дат? В своих экскурсиях мы расставляем акцент так, что информация и тёплые воспоминания не покинут вас!

Здравствуйте! Меня зовут Анна, я хочу пригласить вас на необычную экскурсию. Во время экскурсии вы будете участвовать в диалоге! Параллели с прошлым проводятся не только на словах, но и с помощью