Фотоэкскурсия — формат, благодаря которому вы не только посетите самые известные достопримечательности и узнаете о них интересные детали, но и получите качественные снимки на память.
В компании профессионального фотографа вы прогуляетесь по историческому центру, увидите Стрелку, Елисеевский магазин, бывший кремль и пофотографируетесь в самых красивых городских декорациях.
В компании профессионального фотографа вы прогуляетесь по историческому центру, увидите Стрелку, Елисеевский магазин, бывший кремль и пофотографируетесь в самых красивых городских декорациях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Богоявленская площадь — центральная площадь города. Здесь располагается белокаменный музей-заповедник, который часто путают с кремлём.
- Улица Нахимсона, где можно сделать фотографии с Елисеевским магазином. Также здесь находится наша Аллея славы.
- Улица Революционная, где вы познакомитесь с архитектурой 18 века.
- Которосльсная набережная с огромным количеством церквей и храмов. Отсюда открывается живописный вид на реку Которосль.
Также мы прогуляемся по территории бывшего кремля и побываем на Стрелке — в месте слияния двух рек.
Вы узнаете:
- Почему историю основания города считают противоречивой
- Что такое ярушки
- Как Ярославль стал столицей Золотого кольца
- Почему ярославцы — «хитрый народец»
- Какую роль в истории города сыграли женщины
- Какие известные фильмы и сериалы были сняты в Ярославской области
Организационные детали
- Снимаем на Sony alpha nex 5
- Можем без доплат организовать для вас тематическую съёмку, только, пожалуйста, согласуйте образы с гидом-фотографом заранее
- Через 3-4 дня после съёмки вы получите 30-40 отдерактированных фотографий
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На стрелке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я хочу пригласить вас на необычную экскурсию. Во время экскурсии вы будете участвовать в диалоге! Параллели с прошлым проводятся не только на словах, но и с помощьюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
21 мая 2024
Очень понравилась интересная, веселая и наполненная разными историческими фактами экскурсия с Анной по историческому центру Ярославля.
Ксения
17 мая 2024
Были 9 мая на фотоэкскурсии по центру города, все понравилось.
Нам очень не повезло с погодой, но все равно останутся теплые воспоминания!
Нам очень не повезло с погодой, но все равно останутся теплые воспоминания!
Ю
Юлия
10 мая 2024
Интересный формат экскурсии: рассказ об основных достопримечательностях + небольшая фотосессия. Благодарим Анна за приятное знакомство с городом и желаем больших успехов!
М
Марина
9 мая 2024
Были на экскурсии с Анной и фотографом Ириной. Экскурсия очень интересная, материал подаётся легко для восприятия. С нами были дети 9 и 14 лет, они увлечённо слушали. Отдельное спасибо за
А
Анна
5 мая 2024
Анна провела для нас замечательную индивидуальную экскурсию. Я предупредила, что будут дети, и Анна подготовила и материал интересный, и загадки, и задания для детей. Даже призы за правильные ответы были. Очень интересно, познавательно, слушать легко. Рекомендую однозначно.
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