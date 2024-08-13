Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь

Совершите душевную проездку на комфортном автомобиле Хонда в жемчужину ярославщины — древнюю обитель Свято-Введенский Толгский женский действующий монастырь. Это рай на Земле, здесь меняется мировоззрение.

Вы увидите и поймете, зачем монастырю гостиница, подсобное хозяйство, мастерские, озёра, лебеди, цветники, кедровая роща, родник… Отведаете национальные русские блюда по старинным рецептам в трапезной.
5
1 оценка
Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ждет Совершите душевную проездку на комфортном автомобиле Хонда в жемчужину ярославщины — древнюю обитель Свято-Введенский Толгский женский действующий монастырь. Это рай на Земле, который посещало огромное количество известных личностей от Ивана Грозного до действующего президента. Здесь меняется мировоззрение. Вы увидите и поймете, зачем монастырю гостиница, подсобное хозяйство, мастерские, озёра, лебеди, цветники, кедровая роща, родник… Отведаете национальные русские блюда по старинным рецептам в трапезной. В сувенирной лавке выберем монастырский чай, пряники, святые образа и многое другое. Прикоснувшись к древним ликам примете благодать, дарующую здоровье, душевную гармонию, успех в делах! В Толгу можно попасть на авто или на кораблике. Мы поедем на электромобиле. При желании организуем кораблик (в навигацию) или микроавтобус (на большее количество человек).

Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заволжский район Ярославля
  • Мосты через Волгу
  • Толгский монастырь с его инфраструктурой и храмами
  • Панорамная площадка окраины Ярославля
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед в трапезной (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, ул. Победы 5/2 тПарковка за остановкой
Завершение: Ярославль, ул. Победы 5/2 Парковка за остановкой общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Накануне экскурсии придет смс
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
13 авг 2024

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии из Ярославля

Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
На машине
39 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю
Начало: В Ярославле
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
6 500 за всё до 3 чел.
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Погрузитесь в историю Ярославской большой мануфактуры и её влияние на развитие города. Прогулка по старинному району и знакомство с его уникальными объектами
Начало: На улице Стачек
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Кто придумал валенки?
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кто придумал валенки?
Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла
Начало: На проходной фабрики
16 сен в 09:00
17 сен в 12:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
ХорошоТам