Совершите душевную проездку на комфортном автомобиле Хонда в жемчужину ярославщины — древнюю обитель Свято-Введенский Толгский женский действующий монастырь. Это рай на Земле, здесь меняется мировоззрение.
Вы увидите и поймете, зачем монастырю гостиница, подсобное хозяйство, мастерские, озёра, лебеди, цветники, кедровая роща, родник… Отведаете национальные русские блюда по старинным рецептам в трапезной.
Вы увидите и поймете, зачем монастырю гостиница, подсобное хозяйство, мастерские, озёра, лебеди, цветники, кедровая роща, родник… Отведаете национальные русские блюда по старинным рецептам в трапезной.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Совершите душевную проездку на комфортном автомобиле Хонда в жемчужину ярославщины — древнюю обитель Свято-Введенский Толгский женский действующий монастырь. Это рай на Земле, который посещало огромное количество известных личностей от Ивана Грозного до действующего президента. Здесь меняется мировоззрение. Вы увидите и поймете, зачем монастырю гостиница, подсобное хозяйство, мастерские, озёра, лебеди, цветники, кедровая роща, родник… Отведаете национальные русские блюда по старинным рецептам в трапезной. В сувенирной лавке выберем монастырский чай, пряники, святые образа и многое другое. Прикоснувшись к древним ликам примете благодать, дарующую здоровье, душевную гармонию, успех в делах! В Толгу можно попасть на авто или на кораблике. Мы поедем на электромобиле. При желании организуем кораблик (в навигацию) или микроавтобус (на большее количество человек).
Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заволжский район Ярославля
- Мосты через Волгу
- Толгский монастырь с его инфраструктурой и храмами
- Панорамная площадка окраины Ярославля
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед в трапезной (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, ул. Победы 5/2 тПарковка за остановкой
Завершение: Ярославль, ул. Победы 5/2 Парковка за остановкой общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Накануне экскурсии придет смс
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 авг 2024
Входит в следующие категории Ярославля
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