Совершите душевную проездку на комфортном автомобиле Хонда в жемчужину ярославщины — древнюю обитель Свято-Введенский Толгский женский действующий монастырь. Это рай на Земле, здесь меняется мировоззрение. Вы увидите и поймете, зачем монастырю гостиница, подсобное хозяйство, мастерские, озёра, лебеди, цветники, кедровая роща, родник… Отведаете национальные русские блюда по старинным рецептам в трапезной.

Описание экскурсии

Что вас ждет Совершите душевную проездку на комфортном автомобиле Хонда в жемчужину ярославщины — древнюю обитель Свято-Введенский Толгский женский действующий монастырь. Это рай на Земле, который посещало огромное количество известных личностей от Ивана Грозного до действующего президента. Здесь меняется мировоззрение. Вы увидите и поймете, зачем монастырю гостиница, подсобное хозяйство, мастерские, озёра, лебеди, цветники, кедровая роща, родник… Отведаете национальные русские блюда по старинным рецептам в трапезной. В сувенирной лавке выберем монастырский чай, пряники, святые образа и многое другое. Прикоснувшись к древним ликам примете благодать, дарующую здоровье, душевную гармонию, успех в делах! В Толгу можно попасть на авто или на кораблике. Мы поедем на электромобиле. При желании организуем кораблик (в навигацию) или микроавтобус (на большее количество человек).